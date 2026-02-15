Reserva de lítio nos Estados Unidos daria para produzir 375 milhões de carros elétricos
Segundo a pesquisa do Departamento de Energia dos EUA, o lítio presente no lago poderia produzir baterias para 375 milhões de veículos elétricos.Foto: Imagem de Marilyn Murphy por Pixabay
Como comparação, em todo o território norte-americano, atualmente, existem menos de 300 milhões de carros elétricos registrados.Foto: Divulgação BYD
Estudos apontam que seria possível retirar 600 mil toneladas de lítio por ano do lago Salton, que fica na Falha de San Andreas, uma falha geológica provocada pela constante atividade sísmica numa região de placas tectônicas.Foto:
O lago Salton foi formado em 1905, depois de uma subida do nível das águas do Rio Colorado devido a um erro de cálculo de uma obra. É um lago de água salgada com 889 km² de área.Foto:
O lítio é considerado um dos minerais mais importantes do mundo devido à sua utilização para as tecnologias mais básicas da atualidade.Foto:
Um relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia aponta que a demanda pelo lítio teve um aumento expressivo entre 2017 e 2022.Foto: Chemicalinterest/Wikimedia Commons
A alta procura pelo mineral se deve à necessidade cada vez maior do setor de energia.Foto: Kalhh por Pixabay
Segundo a agência, triplicou a demanda geral por lítio, usado na fabricação de baterias de veículos elétricos.Foto: frimufilms/Freepik
O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, notebooks, indústria farmacêutica (antidepressivos), produção de graxas/lubrificantes, vidros e cerâmica.Foto: Racool_studio/Freepik
O lítio pode ser localizado em rochas e salmouras (em formas de sais) ao redor do mundo.Foto: Dan Lundberg/Wikimedia Commons
O lítio é extraído dos minerais espudomênio, lepidolita, petalita e ambligonitaFoto: Raimond Spekking/Wikimedia Commons
Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mostram que 23 países do mundo têm reservas de lítio, com estoque de 98 milhões de toneladas.Foto: Maerkang/Wikimedia Commons
A América do Sul, Oceania e Ásia são os continentes com maior concentração de reservas de lítio no mundo.Foto: Manuel Arequipa/Wikimedia Commons
Segundo o USGS, o Chile detém a maior reserva de lítio do planeta (46,6%), com destaque para o Salar de Atacama.Foto: Luca Galuzzi/Wikimedia Commons
A AustrÃ¡lia, onde ficam o Mount Caitlin e o Mount Marion, vem na sequÃªncia com 28,9%.Foto: denisbin/Wikimedia Commons
No Brasil (0,5%), os estados do CearÃ¡, Rio Grande do Norte, ParaÃba, Bahia, EspÃrito Santo, GoiÃ¡s, Rio Grande do Sul e Minas Gerais tÃªm reservas de lÃtio.Foto: MÃŽnica Imbuzeiro/Wikimedia Commons
O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, concentra 85% das reservas brasileiras, com um estoque estimado em 470 mil toneladas.Foto: A. Duarte/Wikimedia Commons
No entanto, o mercado está aquecendo e algumas previsões indicam que haverá desabastecimento já em 2025.Foto: wirestock/Freepik
Com o interesse cada vez maior pelo mineral, especialistas temem que as tradicionais perfurações e a criação de enormes piscinas de evaporação agravem ainda mais a crise ambiental.Foto: wirestock/Freepik
