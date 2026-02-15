Ícone da Mangueira, a verde-e-rosa do carnaval carioca, Nelson Sargento teria 101 anos
Nascido Nelson Mattos em 25 de julho de 1924, ele foi um renomado cantor, compositor e escritor brasileiro, conhecido por sua contribuição inestimável ao samba.Foto: Edinho Alves / Divulgação
Seu apelido de Sargento surgiu depois que ele teve de servir o Exército pelo período de quatro anos.Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
Criado no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, ele se envolveu com a música desde cedo, influenciado pela rica cultura musical ao seu redor.Foto: Carol Marinho Martin/Reprodução/Instagram
Com 31 anos, Sargento compôs seu primeiro grande sucesso, a música “Primavera” (também conhecida como “As quatro estações”), que se tornou samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira no Carnaval do RJ.Foto: reprodução/tv globo
Inclusive, Nelson Sargento se tornou uma figura central na Mangueira, onde se destacou como compositor de inúmeros outros sambas e composições que se tornaram grandes clássicos do gênero.Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
Uma de suas composições mais conhecidas é “Agoniza Mas Não Morre”, gravada por Beth Carvalho em 1978.Foto: reprodução/tv globo
Além dessa, outras tantas ficaram famosas, como “Falso Moralista”, “Falso Amor Sincero”, “Minha Vez de Sorrir” e “Cântico à Natureza”.Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
Seu amor pela Mangueira foi “coroado” em 2014, quando completou 90 anos e se tornou Presidente de Honra da escola.Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
Além de compositor, Sargento era um cantor com voz marcante, interpretando seus próprios sambas e também de outros compositores.Foto: reprodução/tv globo
Seu primeiro álbum solo, “Sonho de um sambista”, foi gravado e lançado em 1979, quando tinha 55 anos.Foto: reprodução/tv globo
Durante a década de 1960, ele integrou o grupo “A Voz do Morro”, ao lado de artistas como Paulinho da Viola, Zé Kéti, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, José da Cruz e Anescarzinho.Foto: divulgação
Ao longo da vida, o sambista protagonizou várias parcerias de sucesso com Cartola, Carlos Cachaça, Darcy da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, entre outros.Foto: reprodução/tv globo
Sargento era um profundo conhecedor da história do samba e da cultura popular brasileira, tendo realizado pesquisas fundamentais para a preservação e divulgação do gênero.Foto: Wilton Junior/Reprodução/Instagram
AlÃ©m de sua carreira musical, Nelson Sargento tambÃ©m foi um escritor e pintor talentoso, e chegou a publicar alguns livros como “Prisioneiro do Mundo” e “Um certo Geraldo Pereira”.Foto: reproduÃ§Ã£o/tv globo
No cinema, o artista foi tema do documentário “Nelson Sargento da Mangueira” (1998) e fez pequenas participações nos filmes “O Primeiro Dia” (1998) e “Orfeu” (1999).Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial
Pelo seu trabalho artístico, Nelson Sargento recebeu inúmeros prêmios e homenagens, incluindo a Medalha Pedro Ernesto e a Ordem do Mérito Cultural.Foto: reprodução/tv globo
Nelson Sargento morreu na manhã do dia 27 de maio de 2021. Foi uma das vítimas que não resistiram à pandemia da Covid-19. Ele tinha 96 anos.Foto: reprodução/tv globo
A obra de Nelson Sargento é um patrimônio cultural brasileiro. Suas músicas continuam sendo cantadas e tocadas, e sua história inspira novas gerações de artistas e amantes do samba.Foto: divulgação/instagram @nelsonsargentooficial