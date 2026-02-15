Conheça a história da Portela, a maior vencedora do carnaval carioca

Assine
  • <p>O Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, popular Portela, foi fundado em 11 de abril de 1923 no bairro de Oswaldo Cruz, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Jorge Peter wikimedia commons
  • <p>As cores da escola são o azul e o branco e o símbolo da escola é uma águia, representando o brasão.</p>

     Foto: Paulo Namorado wikimedia commons
  • <p>A sede/quadra da Portela, onde são realizados os ensaios e outros eventos, fica em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. </p>

    Foto: Alexandre Macieira -Riotur - Flickr
  • <p>Uma curiosidade interessante sobre a Portela é que a escola foi a única do Rio a participar de todos os desfiles oficiais do carnaval.</p>

     Foto: André Wanderley wikimedia commons
  • <p>Além disso, a agremiação foi a primeira a desfilar no Grupo Especial, quando este foi estabelecido em 1979.</p>

     Foto: wikimedia commons Nicolau Drei
  • <p>Originalmente, em 1923, a escola foi fundada como um bloco carnavalesco, chamado ‘Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz’, por um grupo de moradores do bairro, incluindo Paulo da Portela.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Originário da Pequena África, que incluía os bairros da Gamboa, Praça Onze e Saúde, Paulo da Portela trouxe sua experiência cultural dessa parte da cidade para a Zona Norte.</p>

     Foto: reprodução tv globo
  • <p>Outra pessoa crucial para a Portela se tornar bem estabelecida na regiÃ£o foi Esther Maria de Jesus, tambÃ©m conhecida como Dona Esther. Ela costumava organizar festas em sua casa, onde sambistas como Donga, Pixinguinha e Candeia se apresentavam, introduzindo o samba para os moradores de Oswaldo Cruz.</p>

     Foto: EugÃªnio H Silva wikimedia commons
  • <p>Antes de ser chamada de Portela, em 1935, a escola ainda foi chamada de “Quem nos faz é o capricho” (em 1930) e “Vai Como Pode” (em 1931).</p>

     Foto: Jorge Nogueira wikimedia commons
  • <p>Inspirada na Bandeira do Sol Nascente, que o Japão utilizava até o fim da Segunda Guerra Mundial, a bandeira definitiva da Portela foi criada em 1931 por Antônio Caetano, um desenhista da Marinha e um dos fundadores da escola.</p>

     Foto: wikimedia commons Arleson Rezende
  • <p>A Portela é apelidada carinhosamente de “A Majestade do Samba” e é conhecida por sua forte tradição e pela qualidade de seus desfiles. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>A escola já venceu o carnaval carioca 22 vezes, sendo a escola com mais títulos da história do Carnaval carioca. A segunda maior campeã é a Mangueira, com 20 títulos.</p>

     Foto: Cezar Loureiro wikimedia commons
  • <p>A primeira conquista veio em 1935 – ano em que recebeu o nome ‘Portela’ –, quando a escola desfilou pela quarta vez. O enredo foi “O samba dominando o mundo”.</p>

     Foto: Jorge Nogueira wikimedia commons
  • <p>Entre 1941 e 1947, a Portela venceu sete vezes seguidas e sagrou-se heptacampeã do Carnaval do RJ.</p>

     Foto: Paulo Moraes wikimedia commons
  • <p>A pior colocaÃ§Ã£o da escola foi em 2005, quando ficou em 13Âº lugar. Na ocasiÃ£o, um incÃªndio atingiu o barracÃ£o e danificou vÃ¡rias alegorias da agremiaÃ§Ã£o.</p>

     Foto: reproduÃ§Ã£o youtube
  • <p>Em 2017, a Portela quebrou um jejum de 33 anos e voltou a vencer, dessa vez com o enredo “Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar?”, em homenagem aos rios do Brasil.</p>

     Foto: Divulgação Fernando Frazão Agência Brasil
  • <p>A Portela é uma escola com um forte apelo social. A escola constantemente se posiciona contra as desigualdades e a discriminação, sendo uma importante voz da comunidade negra e periférica do Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Wigder Frota / GRES Portela
  • <p>A comunidade portelense é conhecida por sua paixão e dedicação ao samba e à escola.</p>

     Foto: YouTube live da Velha Guarda da Portela
  • <p>Diversos sambistas e personalidades da música são (ou foram) portelenses, como Clara Nunes, Marisa Monte, Paulinho da Viola (à direita na foto), Candeia, Monarco, Noca da Portela, entre outros.</p>

     Foto: wikimedia commons Armando Borges
  • <p>A cantora e sambista Clara Nunes, em especial, foi uma das maiores defensoras e divulgadoras da Portela.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Entre os sambas-enredo mais importantes da história da Portela, destaque para “Memórias de um Sargento de Milícias”, criado por Paulinho da Viola, em 1966, que resultou em título para a escola.</p>

     Foto: Geraldo viola wikimedia commons
  • <p>Outro samba-enredo muito conhecido é “Lendas e Mistérios da Amazônia”, de 1970, que abordava temas relacionados aos povos nativos, folclores e lendas da Amazônia. O mesmo samba foi trazido de volta em 2004.</p>

     Foto: wikimedia commons Paulo Namorado
  • <p>No ano de 1984, a Portela dedicou o enredo “Contos de Areia” para homenagear figuras essenciais da escola, como Paulo da Portela e Clara Nunes.</p>

     Foto: Armando Borges wikimedia commons
  • <p>Em 2023, a escola completou 100 anos de existência e levou o enredo “O azul que vem do infinito” para a avenida.</p>

     Foto: wikimedia commons Viniciusmarvin
  • <p>O tema percorreu a trajetória gloriosa da escola e homenageou grandes nomes que marcaram a história da agremiação, que acabou ficando em 4º lugar.</p>

     Foto: wikimedia commons Viniciusmarvin
  • <p>Em 2024, a Portela levou o Estandarte de Ouro de melhor escola e de melhor enredo em 2024 com o tema “Um defeito de cor”, inspirado no livro de Ana Maria Gonçalves. No desfile oficial do Grupo Especial, a azul e branco ficou em 3º lugar na classificação final.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo
  Em 2025, a Portela ficou em 5º lugar no desfile oficial do Grupo Especial do Rio.
O enredo foi "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – uma homenagem a Milton Nascimento".

