Astronomia

Menor e mais achatado: livros terão que ser atualizados após descoberta em Júpiter

Redação Flipar
    Tal revisão, embora pequena em escala absoluta, tem grande impacto científico. Afinal, redefine tabelas de referência, aprimora modelos de gravidade e rotação e até ajuda a calibrar estudos de exoplanetas.

     

     

     

     Foto: NASA/Jack Pfaller Domínio Público
    A missão Juno, lançada em 2011 e em órbita desde 2016, coletou dados de alta precisão que permitiram revisar valores aceitos desde as décadas de 1970 e 1980.

     Foto: Fac-tory-o - wikimedia commons
    O raio equatorial de Júpiter foi reduzido em 4 quilômetros  e o raio polar em 12 quilômetros,  o que significa um diâmetro 8 quilômetros menor no equador e 24 quilômetros menor entre os polos.

     Foto: Nasa Domínio público
    Para Yohai Kaspi, coautor do estudo e cientista planetário do Instituto Weizmann, em Israel, os novos dados bastam para que se atualizem materiais oficiais de ensino: “Os livros didáticos precisarão ser atualizados. O tamanho de Júpiter não mudou, é claro, mas a forma como o medimos, sim”.

     

     Foto: Reprodução Instagram Instituto Weizmann
    A técnica usada foi a ocultação de rádio, em que sinais da sonda atravessam a atmosfera e revelam variações que permitem calcular a forma do planeta.

     Foto: Nasa - Domínio público
    O método utilizado é especialmente útil em planetas com atmosferas espessas, como Júpiter, onde nuvens densas impedem observações diretas do interior.

     Foto: NASA
    Os cálculos também consideraram os ventos zonais, correntes atmosféricas intensas que podem alterar a distribuição de massa do planeta.

     Foto: Reprodução do site baamboozle.com
    A precisão geométrica é essencial para manter a coerência entre modelos de gravidade, rotação e atmosfera de Júpiter. Assim, essas revisões ajudam a entender melhor a estrutura interna do planeta e sua composição, fundamentais para estudos planetários.

     Foto: Nasa - Domínio público
    Os novos valores também têm impacto no estudo de exoplanetas, já que Júpiter serve como referência para estimar o tamanho de gigantes gasosos distantes.

     Foto: Planetas2008 wikimedia commons
    A missão Juno realizou múltiplos sobrevoos, ampliando, portanto, a cobertura de latitudes e melhorando, ainda, a qualidade estatística das medições.

     Foto: - NASA/Jack Pfaller Domínio público
    Com dados mais precisos, cientistas podem refinar o conjunto de hipóteses sobre a formação dos planetas gigantes e do próprio Sistema Solar.

     Foto: NASA
    Desse modo, refinar parâmetros básicos como raio equatorial e polar contribui para reconstruir condições presentes nas fases iniciais do Sistema Solar. Informações relevantes para o estudo da Via Láctea.

     Foto: Pablo Carlos Budassi wikimedia commons
    As medições mostram como missões de longa duração, como a Juno, são de fundamental importância para ampliar o conhecimento sobre planetas complexos.

     Foto: Hypatia Alexandria wikimedia commons
    A revisão das dimensões de Júpiter reforça o quão valiosa é a precisão em ciência planetária, mesmo quando as diferenças parecem de pequena relevância.

     Foto: Reprodução do site nasa.gov/image-feature
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-14-153551.jpg?20260214163853" width="1114" height="626">

    Os resultados publicados na Nature Astronomy, uma revista científica mensal de alto impacto, publicada pela Nature Research e focada em astronomia, astrofísica e ciências planetárias, consolidam Juno como uma das missões mais relevantes para o estudo de gigantes gasosos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com Júpiter ligeiramente menor e mais achatado, a ciência ganha parâmetros mais confiáveis para explorar não só nosso Sistema Solar, mas também mundos distantes.</p>

    Com Júpiter ligeiramente menor e mais achatado, a ciência ganha parâmetros mais confiáveis para explorar não só nosso Sistema Solar, mas também mundos distantes.

     Foto: Divulgação NASA
