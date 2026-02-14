Assine
Entretenimento

Suor e folia: Saiba se manter hidratado no Carnaval

Redação Flipar
    A desidratação pode resultar em fadiga, tonturas e até mesmo problemas de saúde mais sérios. Por isso, algumas alternativas naturais são aliadas indispensáveis para repor os nutrientes perdidos, garantindo que você aproveite cada momento com disposição.

     Foto: pixabay
    Saber dos cuidados necessários e a forma correta de se hidratar ajuda a manter a energia e aproveitar ao máximo a folia. Vamos conhecer alguns alimentos e bebidas importantes para garantir a hidratação correta do corpo.

     Foto: pxhere.com / Domínio público
    Água- Beber água é a forma mais eficaz de manter o corpo hidratado e regular nossa temperatura. Ela é a responsável por levar oxigênio e nutrientes, além de contribuir para liberação de toxinas através da urina e suor .

     Foto: Freepik
    Água com Gás- Uma opção refrescante para variar o consumo de água pura. A água com gás é uma alternativa sem calorias para quem busca uma sensação de refrigerante natural e sem adição de açúcares.

     Foto: congerdesign por Pixabay
    Erva Cidreira (Água de Melissa) – Uma alternativa natural para quem busca variedade nas opções de bebidas. Também conhecida como erva-cidreira, é associada a propriedades calmantes e relaxantes.

     Foto: Maria Maltseva por Pixabay
    Isotônicos- Reposição rápida de eletrólitos perdidos durante a transpiração. Consumir com moderação é fundamental para evitar desequilíbrios, pois o excesso pode levar a problemas de saúde, sendo recomendável intercalar o consumo com opções mais leves, como água.

     Foto: Imagem de Anna por Pixabay
    Gelatina- Com alto teor de água, a gelatina é uma opção leve para manter a hidratação, e contém colágeno, contribuindo para a saúde da pele, unhas e articulações.

     Foto: Imagem de MYCCF por Pixabay
    Iogurte- Além de hidratar, o iogurte fornece probióticos benéficos para a saúde intestinal. O iogurte grego, em particular, é uma excelente fonte de proteína e tem uma textura cremosa que é bastante apreciada.

     Foto: Freepik
    Água de Coco- Rica em eletrólitos naturais, é uma opção refrescante que ajuda na reposição de nutrientes essenciais perdidos durante a transpiração. Por ser isotônica, isso significa que sua composição é semelhante à dos fluidos corporais.

     Foto: Divulgação/Brastemp
    Chás Gelados- Sem adição de açúcar, os chás gelados proporcionam hidratação, sabor e podem conter propriedades antioxidantes. Chás como o verde e o de hibisco são conhecidos por seus benefícios à saúde, além de serem refrescantes.

     Foto: Imagem de Binh Nguyen por Pixabay
    Melancia- Composta por mais de 90% de água, a melancia é uma escolha hidratante e refrescante. Além disso, é rica em licopeno, um antioxidante que contribui para a saúde cardiovascular.

     Foto: Sahand Babali/Unsplash
    Abacaxi- Contendo cerca de 86% de água, o abacaxi é uma fruta refrescante que fornece não apenas hidratação, mas também vitamina C, essencial para o sistema imunológico.

     Foto: Pixabay
    Laranja- Com uma elevada quantidade de água e repleta de vitamina C, a laranja é uma escolha hidratante que também fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde da pele.

     Foto: Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues
    Melão- Com mais de 90% de água, o melão é uma fruta refrescante que fornece hidratação, além de ser excelente fonte de vitamina A, essencial para a saúde ocular.

     Foto: Pixabay
    Mamão- Com alto teor de água e fibras, o mamão auxilia na digestão e é uma escolha hidratante que fornece vitaminas A e C, contribuindo para a saúde da pele e do sistema imunológico.

     Foto: Reprodução do site colmeia.blog.br/beneficios-do-consumo-de-mamao-e-mel
    Kiwi- Rico em água, o kiwi também é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina E e fibras. Contribui para a hidratação e oferece benefícios antioxidantes.

     Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
    Cenoura- Composta por aproximadamente 88% de água, a cenoura é uma opção crocante que fornece hidratação e é rica em betacaroteno, essencial para a saúde ocular e da pele.

     Foto: Divulgação
    Pepino- Com uma impressionante quantidade de 96% de água, o pepino é uma escolha extremamente hidratante. Além disso, contém antioxidantes e ajuda a manter a pele saudável.

     Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
    Banana- Rica em potássio, que é essencial para a função muscular e a manutenção do equilíbrio de fluidos no corpo, a banana ajuda na reposição de eletrólitos perdidos.

     Foto: Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash
    Boa diversão para todos, com saúde e hidratação!

     Foto: svetlanasokolova por freepik
