Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Com aparência inconfundível, texugo leva curiosa vida na natureza

RF
Redação Flipar
  • <p>Embora possa ter tamanho parecido com o de um canídeo, seu corpo robusto e anatomia particular destacam-se entre os mustelídeos. Apesar de sua presença em muitos habitats, o texugo não é fácil de observar, já que é mais ativo ao crepúsculo e durante a noite.</p>

    Embora possa ter tamanho parecido com o de um canídeo, seu corpo robusto e anatomia particular destacam-se entre os mustelídeos. Apesar de sua presença em muitos habitats, o texugo não é fácil de observar, já que é mais ativo ao crepúsculo e durante a noite.

     Foto: Pixabay
  • <p>Seus movimentos noturnos são lentos, cuidadosos, e guiados pelo olfato apurado, permitindo que avalie riscos no ambiente. No aspecto alimentar, o texugo é um omnívoro oportunista: consome tanto itens vegetais quanto animais, variando sua dieta ao longo do ano.</p>

    Seus movimentos noturnos são lentos, cuidadosos, e guiados pelo olfato apurado, permitindo que avalie riscos no ambiente. No aspecto alimentar, o texugo é um omnívoro oportunista: consome tanto itens vegetais quanto animais, variando sua dieta ao longo do ano.

     Foto: Pixabay
  • <p>Frutos como figos, amoras, bolotas e azeitonas, cogumelos, raízes, além de insetos, minhocas (Lumbricus terrestris), répteis, anfíbios, pequenos pássaros ou micromamíferos fazem parte de seu cardápio.</p>

    Frutos como figos, amoras, bolotas e azeitonas, cogumelos, raízes, além de insetos, minhocas (Lumbricus terrestris), répteis, anfíbios, pequenos pássaros ou micromamíferos fazem parte de seu cardápio.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em estudos em regiões agrícolas de Portugal, por exemplo, descobriu-se um consumo elevado de trigo e insetos, com flutuações sazonais: nos meses secos predominam os gafanhotos, enquanto nos mais úmidos aparecem grilos, larvas e bolotas.</p>

    Em estudos em regiões agrícolas de Portugal, por exemplo, descobriu-se um consumo elevado de trigo e insetos, com flutuações sazonais: nos meses secos predominam os gafanhotos, enquanto nos mais úmidos aparecem grilos, larvas e bolotas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em outras áreas da Europa, como no norte, minhocas podem compor até entre 50% e 80% da dieta. As garras poderosas do texugo (com cerca de 25 milímetros de comprimento) fazem dele um escavador nato.</p>

    Em outras áreas da Europa, como no norte, minhocas podem compor até entre 50% e 80% da dieta. As garras poderosas do texugo (com cerca de 25 milímetros de comprimento) fazem dele um escavador nato.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ele constrói complexas texugueiras, sistemas de túneis com câmaras de refúgio e ventilação, que podem evoluir com o crescimento da família. Para marcar território, ele ainda escava latrinas. A localização delas ajuda os pesquisadores a mapear suas áreas de atividade.</p>

    Ele constrói complexas texugueiras, sistemas de túneis com câmaras de refúgio e ventilação, que podem evoluir com o crescimento da família. Para marcar território, ele ainda escava latrinas. A localização delas ajuda os pesquisadores a mapear suas áreas de atividade.

     Foto: Pixabay
  • <p>O território médio de um texugo varia bastante conforme a região. Em Portugal, é comum que ele ocupe entre 4 e 5 km², embora em outras partes da Europa esse valor possa ser maior – há registros de territórios com mais de 24 km².</p>

    O território médio de um texugo varia bastante conforme a região. Em Portugal, é comum que ele ocupe entre 4 e 5 km², embora em outras partes da Europa esse valor possa ser maior – há registros de territórios com mais de 24 km².

     Foto: Pixabay
  • <p>Em regiões de alta densidade populacional, como no Reino Unido, algumas tocas comunitárias podem abrigar dezenas de indivíduos (em casos extremos, até 35 texugos), e até outras espécies, como raposas, podem usar partes dessas tocas por algum tempo.</p>

    Em regiões de alta densidade populacional, como no Reino Unido, algumas tocas comunitárias podem abrigar dezenas de indivíduos (em casos extremos, até 35 texugos), e até outras espécies, como raposas, podem usar partes dessas tocas por algum tempo.

     Foto: Pixabay
  • <p>A reprodução dos texugos é bastante estratégica. Eles atingem a maturidade reprodutiva entre 14 e 15 meses. Podem acasalar durante o ano todo, mas há dois períodos mais frequentes: de fevereiro a maio e de julho a setembro.</p>

    A reprodução dos texugos é bastante estratégica. Eles atingem a maturidade reprodutiva entre 14 e 15 meses. Podem acasalar durante o ano todo, mas há dois períodos mais frequentes: de fevereiro a maio e de julho a setembro.

     Foto: Pixabay
  • <p>As fêmeas têm a capacidade de retardar a implantação do embrião por até dez meses, o que garante que o nascimento das crias ocorra na primavera, quando as condições são mais favoráveis. A gestação é curta (cerca de sete semanas) e as ninhadas normalmente têm duas a três crias.</p>

    As fêmeas têm a capacidade de retardar a implantação do embrião por até dez meses, o que garante que o nascimento das crias ocorra na primavera, quando as condições são mais favoráveis. A gestação é curta (cerca de sete semanas) e as ninhadas normalmente têm duas a três crias.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em termos anatômicos, além das garras, o texugo possui um focinho móvel que colabora na escavação e pequenas orelhas que podem se fechar para impedir a entrada de terra enquanto cava.</p>

    Em termos anatômicos, além das garras, o texugo possui um focinho móvel que colabora na escavação e pequenas orelhas que podem se fechar para impedir a entrada de terra enquanto cava.

     Foto: Pixabay
  • <p>No que diz respeito à conservação, a espécie é classificada como “pouco preocupante” pela IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza -, mas a manutenção de seu habitat é fundamental.</p>

    No que diz respeito à conservação, a espécie é classificada como “pouco preocupante” pela IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza -, mas a manutenção de seu habitat é fundamental.

     Foto: Pixabay
  • <p>Medidas de conservação focam em preservar ambientes favoráveis, que forneçam alimento, refúgio e locais seguros para reprodução, além de funcionarem como corredores ecológicos que favorecem a dispersão e o intercâmbio genético entre populações.</p>

    Medidas de conservação focam em preservar ambientes favoráveis, que forneçam alimento, refúgio e locais seguros para reprodução, além de funcionarem como corredores ecológicos que favorecem a dispersão e o intercâmbio genético entre populações.

     Foto: Pixabay
  • <p>A nível social, os texugos geralmente vivem em grupos familiares, formados por um casal dominante e suas crias. Em algumas regiões, podem até enterrar indivíduos mortos dentro da estrutura das tocas.</p>

    A nível social, os texugos geralmente vivem em grupos familiares, formados por um casal dominante e suas crias. Em algumas regiões, podem até enterrar indivíduos mortos dentro da estrutura das tocas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Finalmente, historicamente, o naturalista sueco Carl Linnaeus chamou o texugo de “Urso meles”, porque acreditava que ele apreciava mel – hoje sabe-se que esse comportamento é raro e não típico da espécie.</p>

    Finalmente, historicamente, o naturalista sueco Carl Linnaeus chamou o texugo de “Urso meles”, porque acreditava que ele apreciava mel – hoje sabe-se que esse comportamento é raro e não típico da espécie.

     Foto: Zoo Keepers Europe Facebook/ Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay