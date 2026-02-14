Berço de Mozart, Salzburgo fascina com palácios e tradição musical

Também tem lugar para os amantes dos esportes! A Red Bull Arena, estádio do FC Red Bull Salzburg, é um dos mais modernos da Áustria, com capacidade para cerca de 30.000 espectadores. O local recebe jogos da Bundesliga Austríaca e competições internacionais, como a Eurocopa de 2008 (quando era conhecido como EM Stadion Wals Siezenheim).