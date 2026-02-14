Assine
Empresa quer ‘reviver’ espécies que foram extintas – inclusive o mamute

    A Colossal Biosciences, uma empresa que se apresenta como especialista em “desextinção”, revelou ter desenvolvido um tipo de célula-tronco de elefante que pode se transformar em qualquer tecido vivo do organismo.

     Foto: divulgação/Colossal Biosciences
    Essa descoberta surgiu durante estudos que visam a modificar geneticamente os elefantes modernos para que adquiram pelos, uma característica presente nos antigos mamutes.

     Foto: divulgação/Colossal Biosciences
    A pesquisa teve início em 2021, quando a Revive and Restore reuniu um grupo de cientistas com o objetivo de “trazer de volta” o mamute-lanoso (Mammuthus primigenius). A previsão é de que nasça um filhote da espécie até 2028.

    Foto: flickr - Thomas Quine
    Entre 2013 e 2021, a iniciativa passou para a Colossal, que foi cofundada pelo geneticista de Harvard, George Church.

     Foto: wikimedia commons/Cmichel67
    O mamute-lanoso foi um grande mamífero habitou a Terra durante o Pleistoceno, período entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás, e foi dado como extinto há cerca de 4 mil anos.

     Foto: wikimedia commons Juan Velasco
    Não chega a ser tão incomum que pesquisadores encontrem carcaças desses animais nas tundras árticas.

     Foto: pexels Boris Hamer
    Em seu último comunicado, a empresa divulgou que as recentes descobertas podem contribuir não apenas para a recriação dos mamutes, mas também para proteger espécies ameaçadas de extinção.

     Foto: wikimedia commons Ghedoghedo
    A ideia é conseguir trazer de volta animais que desapareceram ao longo da história, como o lobo-da-tasmânia, que aparece nessa foto, e o dodô .

     Foto: domínio público/wikimedia commons
    O último dodô foi visto em 1681. Essa é uma ave maior que o peru e incapaz de voar. A caça teria sido a principal causa para sua extinção.

     Foto: domínio público
    Já o lobo-da-tasmânia, um marsupial listrado e carnívoro, desapareceu em 1936.

     Foto: domínio público/wikimedia commons
    A Revive and Restore tem como objeto de pesquisa o pombo-passageiro (foto), este ameaçado de extinção, e a doninha-de-patas-pretas.

     Foto: domínio público
    A empresa afirma que os benefícios que a biotecnologia pode trazer para espécies ameaçadas e ecossistemas serão transformadores.

     Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
    Segundo o site oficial da Colossal, a empresa tem a ambição de ser pioneira na aplicação bem-sucedida de tecnologia para a recuperação de espécies extintas.

    Foto: divulgação/Revive & Restore
    Em uma descrição, eles afirmam estar empenhados em “desenvolver softwares e tecnologias radicais para serem implementadas no avanço da ciência genômica”.

     Foto: Miroslaw Miras por Pixabay
    O projeto tem gerado polÃªmica no meio cientÃ­fico. Um argumento frequente contra a pesquisa controversa Ã© de que ela pode ser uma utilizaÃ§Ã£o ineficiente dos recursos destinados Ã  conservaÃ§Ã£o.

     Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay
    Isso ocasionaria o desvio de fundos valiosos que poderiam ser empregados na preservação de espécies que ainda estão em perigo.

     Foto: Pixabay
    Além da Revival e da Colossal, há os projetos da Tauros e da Quagga, que usam uma técnica diferente da engenharia genética.

     Foto: Warren Umoh Unsplash
    Enquanto a Tauros se concentra em tentar “reviver” o auroque, a Quagga tem a intenÃ§Ã£o de ressuscitar uma subespÃ©cie de zebra que foi extinta no fim da dÃ©cada de 1870.

     Foto: domÃ­nio pÃºblico/wikimedia commons
    Embora os projetos para trazer de volta espécies extintas sejam sérios e ambiciosos, ainda há um longo caminho pela frente.

     Foto: divulgação/Colossal Biosciences
    Em 2023, cientistas conseguiram criar um clone do já extinto íbex-dos-pirenéus, a partir de amostras de DNA. Porém, o animal recriado sobreviveu apenas alguns minutos.

     Foto: domínio público
