Como é o processo de criação das fantasias das escolas de samba: estilos e materiais

  • <p>Em primeiro lugar, as agremiações realizam uma pesquisa aprofundada sobre o enredo que querem levar para o próximo desfile e divulgam aos compositores uma sinopse. Uma espécie de guia que ajuda na elaboração dos sambas e no organograma das alas e alegorias.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A partir dessa sinopse, os carnavalescos desenvolvem um roteiro, que mostrará o caminho que pretendem seguir no tema escolhido. Eles, então, fazem os desenhos dos croquis com a ajuda de suas equipes, que serão confeccionadas para o desfile.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Depois do enredo e sinopse serem definidos, acontece um processo que lembra muito o das semanas de moda, com criação de diversos esboços, croquis, estudo de cores, Tudo para criar as peças que melhor se encaixem ao tema proposto.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Depois da elaboração dos croquis, as agremiações realizam uma festa de protótipos para mostrar internamente a reprodução de cada fantasia, de forma setorizada, seguindo o organograma do desfile. </p>

    Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Antigamente, algumas dessas festas de protótipos eram abertas à comunidade. No entanto, como forma de guardar segredo sobre o que apresentará nos espetáculos, as agremiações optaram por fazer algo mais interno, para a direção e alguns segmentos. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>No entanto, a realidade da Série Ouro e das escolas da Intendente ainda são de muita dificuldade quanto aos barracões e produção de fantasias em ateliês. Esses profissionais clamam pela construção de uma Cidade do Samba 2 e melhores condições de trabalho. </p>

    Foto: - Reprodução Instagram@uniaodailha
  • <p>Nesse processo, costureiras, aderecistas e outros profissionais trabalham para que as reproduções fiquem bem perto do que foi apresentado nos croquis. Em outras palavras, o foco é que boa parte das ideias do carnavalesco sejam empregadas. </p>

     Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
  • <p>Semanas antes do desfile oficial, as escolas realizam a entrega dessas fantasias às alas de comunidade, que representam a maioria das pessoas de cada agremiação. As roupas das fantasias comerciais são feitas em ateliês próprios e tem perdido cada vez mais espaço.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Ao receber a fantasia, o componente deve vesti-la para fazer os ajustes necessários e possíveis trocas. Além disso, é necessário fazer os materiais “respirarem” fora do saco plástico, assim como ter todo cuidado para não danificá-las no manuseio. </p>

    Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O componente de alas de comunidade pode receber outras partes na concentração, como adereços de mão. Ele deve entregar a fantasia (meses depois do carnaval) para que a agremiação possa reaproveitar materiais para o desfile seguinte. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Além disso, o acetato também está presente nesse universo. Afinal, ele é um material plástico transparente e rígido que pode ser usado para fazer fantasias, máscaras, roupas e outros adereços carnavalescos.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Outro material presente nas fantasias das escolas de samba é o aljofre. Ele consiste em um feixe de penas ornamentais de certas aves, ou a um material utilizado em artesanato.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O lamê é um tecido metálico e brilhante que é muito utilizado para fazer fantasias de carnaval. Ele pode ser usado para criar trajes inteiros ou para dar um toque especial a uma fantasia.</p>

     Foto: - Reprodução de Instagram
  • <p>Os tecidos de carnaval são tecidos utilizados para fazer fantasias temáticas, que podem ter diferentes cores, estampas e texturas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>As penas artificiais são um acessório usado para criar fantasias e alegorias de Carnaval. Elas são feitas de materiais sintéticos e podem ser usadas na criação das vestimentas que passam pela Marquês de Sapucaí. </p>

    Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Lurex de carnaval é um tecido brilhante, flexível e elástico, feito de fios metálicos, que é muito usado para confecção de fantasias e decorações. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
  • <p>Paetê de Carnaval é um tecido coberto de lantejoulas, que é muito utilizado para fazer fantasias, saias e outros detalhes. Já o EVA é leve, flexível, resistente e está disponível em vários acabamentos. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
  • <p>As plumas são materiais nobres utilizados em fantasias de carnaval, principalmente por passistas, musas e destaques. As plumas podem ser de animais como faisões, galos, pavões, gansos e cisnes (de forma artificial).</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Atualmente, o carnaval carioca tem apostado na iluminação. Assim, as fantasias podem apresentar materiais que brilham e refletem, assim como a presença de leds.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo TV Vanguarda
