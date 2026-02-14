Após completar 57 anos, Alejandro Sanz rompe com atriz espanhola

Assine
  • <p>Alejandro Sánchez Pizarro, conhecido artisticamente como Alejandro Sanz, nasceu em Madri em 18 de dezembro de 1968 e se tornou um dos nomes mais conhecidos da música espanhola e latina nas últimas décadas.</p>

  • <p>Ainda jovem, aprendeu a tocar violão e a compor, sob influência da música flamenca.</p>

  • <p>No fim da adolescência, chegou a lançar um disco experimental, mas foi apenas no início dos anos 1990 que sua carreira ganhou contornos definitivos.</p>

  • <p>O reconhecimento veio com o álbum “Viviendo Deprisa”, lançado em 1991, que apresentou ao público um cantor romântico, sensível e com forte apelo popular.</p>

  • <p>A partir dali, Alejandro Sanz passou a figurar entre os principais nomes da música espanhola, emplacando canções que rapidamente se tornaram hits e ampliando sua base de fãs.</p>

  • <p>O sucesso se intensificou ao longo da década com discos como “Si Tú Me Miras” e “Más”, este último considerado um divisor de águas em sua trajetória e um dos álbuns mais vendidos da história da música espanhola.</p>

  • <p>Ao longo dos anos, Sanz construiu uma carreira internacional sólida, especialmente na América Latina, onde conquistou enorme popularidade.</p>

  • <p>Sua capacidade de dialogar com diferentes culturas musicais e de renovar sua sonoridade permitiu colaborações com artistas de diversos estilos e nacionalidades, ampliando ainda mais seu alcance global.</p>

  • <p>Canções como “Corazón Partío”, “Amiga Mía” e “Y, ¿Si Fuera Ella?” tornaram-se clássicos contemporâneos, marcando a memória afetiva de milhões de ouvintes.</p>

  • <p>Nos anos 2000, Alejandro Sanz intensificou sua projeção mundial ao gravar álbuns que reforçaram sua maturidade artística e lírica.</p>

  • <p>Trabalhos como “El Alma al Aire” e “No Es Lo Mismo” evidenciaram um artista mais reflexivo, disposto a explorar temas como identidade, amor, solidão e conflitos internos, sem abrir mão do apelo popular.</p>

  • <p>Essa fase rendeu inúmeros prêmios, incluindo 24 Grammys Latinos e 4 Grammys Awards, consolidando-o como um dos artistas mais premiados da música em língua espanhola.</p>

  • <p>Ao longo da vida, Sanz também enfrentou desafios pessoais que influenciaram sua obra, incluindo momentos de crise emocional.</p>

  • <p>Nas últimas décadas, Sanz continuou se reinventando, dialogando com novas gerações e incorporando elementos contemporâneos à sua música sem perder a essência que o consagrou.</p>

  • <p>Ao completar 57 anos, Alejandro Sanz celebra não apenas uma longa trajetória de sucesso, mas também um legado artístico marcado pela sensibilidade, pela autenticidade e pela conexão profunda com o público.</p>

