14 de Fevereiro é Dia dos Namorados em muitos países: conheça variações da celebração pelo mundo
Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares).Foto: Museum of Fine Arts, Boston wikimedia commons
Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte.Foto: Cicero Moraes wikimedia commons
Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.Foto: Domínio público
A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal “milagre” seria de outro, não do bispo. Diante disso, “São” Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados.Foto: Imagem de Vanesa por Pixabay
E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral.Foto: dia dos namorados valentine's day
Na Alemanha, o porco é um dos principais símbolos de sorte no Dia dos Namorados. E é comum que eles sejam retratados nos presentes. Uma das tradições é o biscoito de gengibre ‘Lebkuchen Haus’, em forma de coração, decorado com glacé.Foto: Pixabay
Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre.Foto: Pixabay
Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada “colher do amor”. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa.Foto: Vladimir Alexiev - wikimedia commons
Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.Foto: Pixabay
O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega – a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? – e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng.Foto: Shizhao domínio público
Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo.Foto: Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay
Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
Na Coreia do Sul, o dia 14 de fevereiro não é o único para celebrar o amor. Os sul-coreanos adotaram o dia 14 de todos os meses. Cada um com um simbolismo diferente. Por exemplo, 14 de maio é dia das rosas; 14 de junho é dia dos beijos. E o amor é celebrado o ano inteiro.Foto: Imagem Freepik
Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos.Foto: pixabay
No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, emFoto: Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay
Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”. Ou seja, é também com presentes!Foto: Pixabay
12 de junho foi a data escolhida por ser véspera do Dia de Santo Antônio, que tem fama popular de ser “casamenteiro”.Foto: Mensagensdepazbr pixabay