Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

14 de Fevereiro é Dia dos Namorados em muitos países: conheça variações da celebração pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares). </p>

    Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares).

    Foto: Museum of Fine Arts, Boston wikimedia commons
  • <p>Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte. </p>

    Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte.

    Foto: Cicero Moraes wikimedia commons
  • <p>Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.</p>

    Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.

     Foto: Domínio público
  • <p>A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal “milagre” seria de outro, não do bispo. Diante disso, “São” Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados. </p>

    A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal “milagre” seria de outro, não do bispo. Diante disso, “São” Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados.

    Foto: Imagem de Vanesa por Pixabay
  • <p>E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral. </p>

    E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral.

    Foto: dia dos namorados valentine's day
  • <p>Na Alemanha, o porco é um dos principais símbolos de sorte no Dia dos Namorados. E é comum que eles sejam retratados nos presentes. Uma das tradições é o biscoito de gengibre ‘Lebkuchen Haus’, em forma de coração, decorado com glacé. </p>

    Na Alemanha, o porco é um dos principais símbolos de sorte no Dia dos Namorados. E é comum que eles sejam retratados nos presentes. Uma das tradições é o biscoito de gengibre ‘Lebkuchen Haus’, em forma de coração, decorado com glacé.

    Foto: Pixabay
  • <p>Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre. </p>

    Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre.

    Foto: Pixabay
  • <p>Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.</p>

    Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.

     Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
  • <p>No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada “colher do amor”. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa. </p>

    No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada “colher do amor”. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa.

    Foto: Vladimir Alexiev - wikimedia commons
  • <p>Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.</p>

    Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.

     Foto: Pixabay
  • <p>O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega – a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? – e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng. </p>

    O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega – a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? – e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng.

    Foto: Shizhao domínio público
  • <p>Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo. </p>

    Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo.

    Foto: Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay
  • <p>Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.</p>

    Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.

     Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
  • <p>Na Coreia do Sul, o dia 14 de fevereiro não é o único para celebrar o amor. Os sul-coreanos adotaram o dia 14 de todos os meses. Cada um com um simbolismo diferente. Por exemplo, 14 de maio é dia das rosas; 14 de junho é dia dos beijos. E o amor é celebrado o ano inteiro. </p>

    Na Coreia do Sul, o dia 14 de fevereiro não é o único para celebrar o amor. Os sul-coreanos adotaram o dia 14 de todos os meses. Cada um com um simbolismo diferente. Por exemplo, 14 de maio é dia das rosas; 14 de junho é dia dos beijos. E o amor é celebrado o ano inteiro.

    Foto: Imagem Freepik
  • <p>Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos. </p>

    Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos.

    Foto: pixabay
  • <p>No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, em </p>

    No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, em

    Foto: Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay
  • <p>Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”. Ou seja, é também com presentes! </p>

    Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”. Ou seja, é também com presentes!

    Foto: Pixabay
  • <p>12 de junho foi a data escolhida por ser véspera do Dia de Santo Antônio, que tem fama popular de ser “casamenteiro”. </p>

    12 de junho foi a data escolhida por ser véspera do Dia de Santo Antônio, que tem fama popular de ser “casamenteiro”.

    Foto: Mensagensdepazbr pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay