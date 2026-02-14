Celebridades do mundo do entretenimento que também são (ou foram) pilotos
O carioca, presente em listas de homens mais bonitos do país, teve seu último papel na novela “Todas as Flores”, em 2022. Mas ele não sente falta. Ao consolidar sua transição definitiva para o automobilismo profissional em 2025 após participar por anos de corridas e eventos a motor por hobby, ele decidiu dar prioridade a um esporte que requer disciplina, preparo físico e atenção total.Foto: Instagram @caiocastro
Caio afirmou que não era possível conciliar as duas atividades e que a transição foi planejada ao longo dos últimos anos, movida pela paixão por velocidade. Do começo no Kart em 2015, passando pela Fórmula A no Uruguai até ingressar na Porsche Cup em 2020, onde disputou corridas de alta performance. Em julho de 2021, faturou a Porsche Cup Brasil no Autódromo de Interlagos.Foto: Reprodução Instagram /@caiocastro
Caio Castro decidiu que as duas vidas não podiam mais andar lado a lado. Há outros artistas, porém, que entre câmeras e curvas, não resistem a um carro de corrida. E que mandam bem ao volante. A lista de famosos aficcionados por velocidade no mundo artístico é robusta. Veja alguns célebres.Foto: Divulgação/Vauxhall
O ator Keanu Reeves, de 61 anos, estreou no automobilismo em 5/10/2024 numa prova da Toyota GR Cup no famoso circuito de Indianápolis. Ele rodou na pista pouco depois da metade da corrida de 45 minutos e, com isso, ficou em 25º lugar. Mas conseguiu concluir a prova.Foto: Reprodução de video Instagram
Ele largou na 31ª posição entre 35 carros, chegou a ficar na 21ª colocação e também foi hábil para evitar uma saída da pista na primeira volta.Foto: Reprodução de video Instagram
Patrick Dempsey – Eleito o ator mais sedutor do mundo no fim de 2023 pela Revista People, é um dos apaixonados pela adrenalina das corridas. Ele não é apenas sucesso no telão. Mas também vai muito bem no volante.Foto: Instagram
Aos 59 anos, “envelhecendo como vinho” — conforme elogios de fãs — Patrick é piloto profissional e participa de várias competições, entre elas o Campeonato Mundial de Endurance. Além disso, tem uma coleção de carros — tanto clássicos como esportivos.Foto: Freewheeling Daredevil - Flickr
Tom Cruise – O ator americano, aventureiro que até dispensa dublês em muitas cenas, surgiu nas pistas de corrida nos anos 1990, incentivado por Paul Newman. Venceu uma disputa em Road America em 1988. Ele não evoluiu porque, segundo seu instrutor, queria dar tudo nas primeiras voltas, era afoito e agressivo ao volante. Mas até hoje adora carros e dirige muito bem.Foto: Reprodução Youtube / wikimedia commons
Eric Bana – O galã australiano, um dos intérpretes de Hulk no cinema, já participou de mais de 30 corridas. Ficou em 1º lugar em duas delas. Em 1996, correu na Targa Tasmania (uma semana de duração). Em 2004, comprou um Porsche 944 e entrou na Porsche Challenge da Austrália. Ficou entre os 10 melhores da Copa Porsche.Foto: Reprodução wikimedia commons / Instagram ericbanaoficial
Gene Hackman (1930-2025) – O ator americano era muito hábil como piloto e chegou a dispensar dublês em várias cenas de ação com carros ao longo da carreira. Participou de diversas corridas, como a Fórmula Ford nos anos 70 e as 24 Horas de Daytona, em 1983, quando pilotou um Toyota Celica.Foto: Reprodução Youtube / wikimedia commons
Paul Newman (1925-2008) – Mesmo após sua morte, aos 83 anos, Newman até hoje é exemplo quando se fala de atores que são pilotos de carros de corrida.Foto: Divulgação/Scuderia Milani
Paul Newman teve até escuderias, por onde passaram nomes que viriam a se consagrar na Fórmula 1, como Keke Rosberg e Nigel Mansell. Newman era tão apaixonado por carros que olha só a marca registrada dele num dos modelos (foto)Foto: Decypher wikimedia commons
Paul Newman correu até não poder mais. Em 1995, aos 70 anos, tornou-se o piloto mais velho a disputar uma corrida por time de elite, nas 500 Milhas de Daytona. Em 2006, aos 81 anos, alinhou no grid pela última vez nas 24 Horas de Daytona, 2 anos antes de sua morte.Foto: reprodução flatout.com.br
Rowan Atkinson – O comediante britânico famoso por encarnar Mister Bean (personagem que usa um carro bem pequeno), tem uma coleção de carros de primeira linha. Fã de corridas, participou do Goodwood Revival em 2009 dirigindo um carro de luxo, o Jaguar Mk 7.Foto: wikimedia commons / Flickr
Steve McQueen (1930-1980)- Era apaixonado tanto por carros como por motos. No filme “Le Mans”, dirigiu com uma câmera no carro, filmando ao vivo as 24 Horas de Le Mans. Participou de competições com automóveis e motos. Em 1964 representou os Estados Unidos com uma moto Triumph no Desafio Internacional de Seis Dias.Foto: Reprodução Youtube / wikimedia commons
Frankie Muniz – O ator americano, protagonista de “Malcolm in The Middle”, é considerado piloto profissional. Chegou a deixar a carreira artística para priorizar os carros. Foi piloto do Safety Car das 500 Milhas de Daytona em 2001. Participou de diversas corridas, sempre entre os 10 melhores das competições.Foto: Reprodução / Instagram frankiemuniz4
Matt LeBlanc – O ator americano, conhecido por interpretar Joey Tribbiani na série “Friends”, adora carros e seu hábito de pilotar o credenciou para um convite que topou na hora: apresentar o renomado programa automotivo britânico Top Gear, da BBC.Foto: Reprodução / Instagram mleblanc
James Garner – O ator americano (1928-2014) teve mais de 50 anos de carreira no cinema. Amava corridas e, por não ser muito habilidoso, dedicou-se a comandar uma equipe. Foi dono da American International Racers. Participou de algumas provas e pilotou o Pace Car na Indy 500.Foto: wikimedia commons
Ajith Kumar – O ator indiano, que é pouco conhecido no Brasil, se aventurou na F-BMW na Ásia, e chegou a correr o circuito da F3 Inglesa.Foto: wikimedia commons
Caitley Jenner – A atriz americana transgênero (ex-Bruce Jenner) disputou provas de endurance em 1980. E prosseguiu com regularidade nas pistas, alcançando ótimos resultados em 1986: 5º lugar em Daytona, 4º em Sebring, 3º em Charlotte, vice em Mid-Ohio e 1º lugar em Portland.Foto: wikimedia commons
Tim Allen – O ator americano, famoso pelas comédias e por dublar Buzz Lightyear em Toy Story, começou a pilotar em 1995 e não teve grande destaque. Mas chegou a disputar o SCCA World Challenges e as 24 Horas de Daytona em 1997.Foto: Reprodução Youtube / wikimedia commons
Jason Priestley – O ator canadense, famoso por interpretar Brandon Walsh na série “Barrados no Baile”, disputou várias categorias de corrida nos anos 1990. Destaque para seus possantes Mustang Cobra R (para pilotos profissionais) e Lotus Esprit V8. Em 1999, sofreu acidente nas 100 Milhas de Kentucky e parou de pilotar.Foto: Reprodução Youtube / Instagram jason_priestley
James Dean – O mito americano que morreu jovem (1931-1955) tinha um Porsche Speedster e disputava corridas com ele. Ironicamente, Dean morreu num acidente com outro carro, Porsche Spyder 550, antes da estreia de seu último filme: “Assim Caminha a Humanidade”.Foto: Reprodução Youtube / Flickr
Paul Walker – É outro que morreu em acidente de carro, embora tivesse grande paixão por corridas. Astro de “Velozes e Furiosos”, o ator americano (1973-2013) participou de provas na Califórnia a bordo de um BMW M3 E92. E era dono de uma oficina de preparação.Foto: Reprodução Youtube / wikimedia commons
Além de Caio Castro, a lista engloba mais um brasileiro. A atriz carioca Suzane Carvalho tinha desde criança o sonho de pilotar carros. Em 1989, começou no Kart e foi campeã brasileira. Passou pelas Fórmulas 1600, Ford, 2000 Canadense e 2000 Italiana. Figura no Livro dos Recordes como única mulher a conquistar título na F3 Sul-Americana.Foto: Reprodução / Instagram suzanecarvalhopiloto