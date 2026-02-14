Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Eles ficam sozinhos de boa: animais que se viram muito bem sem companhia

RF
Redação Flipar
  • <p>Leopardo-das-neves – Esse felino solitário habita regiões montanhosas e evita ao máximo o contato com outros indivíduos da mesma espécie, exceto para reprodução.</p>

    Leopardo-das-neves – Esse felino solitário habita regiões montanhosas e evita ao máximo o contato com outros indivíduos da mesma espécie, exceto para reprodução.

     Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
  • <p>Polvo-comum – Os polvos são altamente inteligentes, mas extremamente solitários. Interações entre eles são raras e, muitas vezes, agressivas. Algumas fêmeas até matam os machos após o acasalamento.</p>

    Polvo-comum – Os polvos são altamente inteligentes, mas extremamente solitários. Interações entre eles são raras e, muitas vezes, agressivas. Algumas fêmeas até matam os machos após o acasalamento.

     Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay
  • <p>Tamanduá-bandeira – Esse mamífero passa a vida sozinho, vagando por grandes territórios em busca de formigas e cupins. O contato com outros tamanduás ocorre apenas na época de reprodução.</p>

    Tamanduá-bandeira – Esse mamífero passa a vida sozinho, vagando por grandes territórios em busca de formigas e cupins. O contato com outros tamanduás ocorre apenas na época de reprodução.

     Foto: Domínio público
  • <p>Tubarão-branco – Esses predadores nadam sozinhos durante toda a vida e só se aproximam de outros tubarões em raras ocasiões, como durante a caça em regiões ricas em presas.</p>

    Tubarão-branco – Esses predadores nadam sozinhos durante toda a vida e só se aproximam de outros tubarões em raras ocasiões, como durante a caça em regiões ricas em presas.

     Foto: Terry Goss wikimedia commons
  • <p>Jaguar – Ao contrário dos leões, que vivem em grupos, os jaguares são territorialistas e evitam encontros com outros da mesma espécie, exceto para acasalar.</p>

    Jaguar – Ao contrário dos leões, que vivem em grupos, os jaguares são territorialistas e evitam encontros com outros da mesma espécie, exceto para acasalar.

     Foto: Flickr Axel Cardenas
  • <p>Panda-gigante – Os pandas são animais extremamente solitários, vivendo isolados na floresta e se aproximando apenas para a reprodução.</p>

    Panda-gigante – Os pandas são animais extremamente solitários, vivendo isolados na floresta e se aproximando apenas para a reprodução.

     Foto: Tamarocochinop/Wikimedia Commons
  • <p>Toupeira-europeia – Passa a vida em sistemas de túneis subterrâneos, onde caça minhocas e insetos. Encontra outros da mesma espécie apenas para acasalar.</p>

    Toupeira-europeia – Passa a vida em sistemas de túneis subterrâneos, onde caça minhocas e insetos. Encontra outros da mesma espécie apenas para acasalar.

     Foto: Didier Descouens • wikimedia commons
  • <p>Ornitorrinco – Esse animal peculiar da Austrália é extremamente solitário e territorialista. Os machos, especialmente, evitam qualquer interação, exceto durante a reprodução.</p>

    Ornitorrinco – Esse animal peculiar da Austrália é extremamente solitário e territorialista. Os machos, especialmente, evitam qualquer interação, exceto durante a reprodução.

     Foto: Facebook/Australian Platypus Conservancy
  • <p>Águia-careca – Embora algumas aves de rapina formem casais duradouros, a águia-careca passa grande parte da vida sozinha, voando sobre vastos territórios em busca de presas.</p>

    Águia-careca – Embora algumas aves de rapina formem casais duradouros, a águia-careca passa grande parte da vida sozinha, voando sobre vastos territórios em busca de presas.

     Foto: Andy Morffew wikimedia commons
  • <p>Caranguejo-eremita – Esses crustáceos vivem sozinhos dentro de conchas abandonadas e raramente interagem com outros, a menos que estejam disputando uma nova “casa”.</p>

    Caranguejo-eremita – Esses crustáceos vivem sozinhos dentro de conchas abandonadas e raramente interagem com outros, a menos que estejam disputando uma nova “casa”.

     Foto: Domínio público
  • <p>Lobo-solitário – Embora os lobos vivam em matilhas, alguns indivíduos são forçados a viver sozinhos, seja por expulsão ou por escolha ao buscar um novo território.</p>

    Lobo-solitário – Embora os lobos vivam em matilhas, alguns indivíduos são forçados a viver sozinhos, seja por expulsão ou por escolha ao buscar um novo território.

     Foto: Youtube/ Mundo Selvagem
  • <p>Diabo-da-tasmânia – Esse marsupial é territorialista e só interage com outros da espécie para brigar por comida ou se reproduzir. Ele é conhecido por seu temperamento agressivo e vocalizações assustadoras. Vive solitariamente em florestas da Tasmânia, caçando pequenos animais e se alimentando de carcaças.</p>

    Diabo-da-tasmânia – Esse marsupial é territorialista e só interage com outros da espécie para brigar por comida ou se reproduzir. Ele é conhecido por seu temperamento agressivo e vocalizações assustadoras. Vive solitariamente em florestas da Tasmânia, caçando pequenos animais e se alimentando de carcaças.

     Foto: Imagem de pen_ash por Pixabay
  • <p>Cobra-real – Diferentemente de algumas cobras que podem ser vistas juntas, a cobra-real prefere viver isolada, caçando outras serpentes e evitando ao máximo interações.</p>

    Cobra-real – Diferentemente de algumas cobras que podem ser vistas juntas, a cobra-real prefere viver isolada, caçando outras serpentes e evitando ao máximo interações.

     Foto: rawpixel.com/
  • <p>Urso-polar – Esse gigante do Ártico percorre quilômetros de gelo sozinho. Só se encontra com outros ursos durante o acasalamento ou para disputar comida.</p>

    Urso-polar – Esse gigante do Ártico percorre quilômetros de gelo sozinho. Só se encontra com outros ursos durante o acasalamento ou para disputar comida.

     Foto: pixabay
  • <p>Rato-Karoo – Esse roedor, encontrado em regiões áridas da África do Sul, leva uma vida solitária e territorialista. Diferente de outros roedores que vivem em colônias, ele constrói ninhos individuais em tocas ou entre rochas. Ele se alimenta principalmente de plantas suculentas e raramente interage com outros da espécie, exceto para reprodução.</p>

    Rato-Karoo – Esse roedor, encontrado em regiões áridas da África do Sul, leva uma vida solitária e territorialista. Diferente de outros roedores que vivem em colônias, ele constrói ninhos individuais em tocas ou entre rochas. Ele se alimenta principalmente de plantas suculentas e raramente interage com outros da espécie, exceto para reprodução.

     Foto: Bernard DUPONT wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay