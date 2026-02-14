Cidades brasileiras que se destacam pelo belo casario colonial português
As construções dessa rua, assim como em boa parte da cidade, refletem a arquitetura típica do período do Brasil colonial, dos séculos XVIII e XIX.Foto: Flickr Raffy Carvalheira
As casas têm fachadas estreitas e alongadas, com uma organização simétrica e austera. Geralmente, as fachadas são pintadas de branco, com detalhes coloridos em portas, janelas e sacadasFoto: Flickr Pedro Vilela
Muitas das janelas são guarnecidas com madeira trabalhada, e algumas possuem treliças ou grades de ferro. Características da arquitetura colonial que ainda vigoram.Foto: Divulgação
As sacadas e varandas costumam ter balaustradas de ferro fundido, o que é outra característica marcante do período colonialFoto: Flickr Amantinoa Ansaloni Alves
A “telha em duas águas” , comum na época, tem um estilo de cobertura ou telhado em que duas superfícies inclinadas se encontram em um ponto central mais alto, formando um ângulo em formato de “A” ou “V” invertido. Esse modelo é prático para escoamento de água da chuva e favorece a ventilação natural no interior da edificação.Foto: Flickr Bruno Souza
As casas coloniais costumam ficar em ruas de calçamento sobre pedras. Isso reforça a atmosfera urbana que remonta a séculos passados.Foto: Júlio Ernestro/Divulgação
No Brasil, diversas cidades preservam casas no estilo colonial português, herança do período colonial, quando o país pertencia a Portugal. O estilo arquitetônico predominava nas áreas mais desenvolvidas da época, como cidades mineradoras, portuárias e capitais regionaisFoto: Flickr André Martins
Aqui estão algumas das principais cidades com esse tipo de arquitetura, onde ficam as casas e os motivos de sua preservação:Foto: Flickr Maria João
OURO PRETO (MG) – O centro histórico de Ouro Preto é inteiramente composto por construções em estilo colonial. A Rua Conde de Bobadela e outras ruas centrais preservam casarões e igrejas do século XVIII.Foto: Flickr Rosino
Ouro Preto foi o epicentro do ciclo do ouro no Brasil. Durante o século XVIII, a cidade floresceu devido à mineração, e muitas construções da época foram mantidas até hoje. A cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: Ouro Preto em 1870 - Cidades brasileiras que preservam o casario colonial português - Domínio Público/Wikimimédia Commons
PARATY (RJ) – O centro histórico de Paraty é famoso por suas ruas de paralelepípedos, com casas coloniais de fachadas simples e coloridas.Foto: Florian Höfe/Wikimédia Commons
Paraty foi um importante porto durante o ciclo do ouro, funcionando como ponto de escoamento do ouro extraído em Minas Gerais. A cidade perdeu relevância após a abertura de outros portos, o que ajudou a preservar seu patrimônio colonialFoto: Domínio Público/Wikimédia Commons
SÃO LUÍS (MA) – No centro histórico da cidade, em ruas como Rua do Giz e Rua Portugal, há muitos casarões coloniais, conhecidos por seus azulejos portugueses.Foto: Reprodução de Instagram
São Luís foi uma importante cidade durante o período colonial, com forte influência portuguesa. O uso de azulejos para revestir as fachadas ajudava a combater o calor tropical e se tornou uma marca da cidade.Foto: Flickr Raimundo Corrêa
OLINDA (PE)- No Sítio Histórico de Olinda, especialmente em ruas como a Rua do Amparo e na área em torno do Alto da Sé, casas coloniais ainda são preservadas.Foto: Divulgação
Olinda foi um dos principais centros urbanos no período colonial, sendo uma cidade rica devido à produção de açúcar. O sítio histórico é tombado pelo patrimônio nacional e pela UNESCO.Foto: Prefeitura de Olinda/Wikimédia Commons
SALVADOR (BA)-O Pelourinho e a Cidade Alta de Salvador são famosos por suas construções coloniais coloridas. Um patrimònio conhecido internacionalmente e que recebe muitos turistas.Foto: Flickr CuchoGOL
Salvador foi a primeira capital do Brasil e, durante séculos, um centro administrativo e econômico da colônia, principalmente pela produção e exportação de açúcar. Seu centro histórico é preservado e protegido.Foto: Ciro Amado / Wikimedia Commons
DIAMANTINA (MG)-No centro histórico, em ruas como a Rua Direita e na área ao redor da Casa de Juscelino, o casario colonial se destaca.Foto: Jean de Jesus/divulgação
Assim como Ouro Preto, Diamantina prosperou durante o ciclo do ouro e dos diamantes. As construções do período colonial foram preservadas, especialmente por causa do isolamento da cidade após o declínio da mineração.Foto: Flickr Jaime Costa
TIRADENTES (MG) – O centro da cidade, em ruas como a Rua Direita, mantém uma grande quantidade de casarões coloniais.Foto: Flickr Rosanetur
Tiradentes foi uma cidade importante durante o ciclo do ouro. O declínio da mineração ajudou a manter sua arquitetura intacta, que hoje atrai turistas interessados no patrimônio colonial.Foto: Flickr Alda Ernestina
