Influenciadora morre depois de gravar vídeo comendo caranguejo com toxina mortal
O caso gerou um alerta oficial à população para que evite o consumo de animais marinhos desconhecidos.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
O caranguejo-do-diabo, consumido pela influenciadora, é uma das espécies mais perigosas de crustáceos do mundo.Foto: Reprodução/CORBARI and POUPIN
Japão, Filipinas, Indonésia
Ele vive principalmente em recifes de coral do Indo-Pacífico, em regiões como o Japão, Filipinas, Indonésia Foto: Wikimedia Commons/Sébastien Vasquez
Visualmente, ele chama a atenção por sua carapaça robusta, que pode atingir cerca de 10 centímetros.Foto: Reprodução/Chan T. Y. and Lin C.W.
Além disso, apresenta uma coloração característica composta por manchas em tons de marrom, vermelho ou laranja sobre um fundo mais claro, além de ter pinças de pontas escuras.Foto: Flickr – Kate Dixon
Embora sua aparência possa parecer exótica ou atraente para o consumo, sua biologia esconde um perigo mortal.Foto: Ewout Knoester/iNaturalist
Seus tecidos contêm concentrações altíssimas de neurotoxinas potentes, principalmente a saxitoxina e a tetrodotoxina.Foto: Wikimedia Commons/Tylwyth Eldar
Diferente de animais peçonhentos que injetam veneno por meio de picadas ou ferroadas, o caranguejo-do-diabo é um animal venenoso por ingestão.Foto: Reproduc?a?o
Essas toxinas podem causar formigamento nos lábios, língua e extremidades, náuseas, paralisia muscular, insuficiência respiratória e morte em casos graves.Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o
Predadores naturais tendem a evitar o caranguejo-do-diabo, possivelmente por reconhecerem sua coloração como um sinal de perigo.Foto: Daniel Eisenhauer/iNaturalist
