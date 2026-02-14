Assine
México lidera ranking e é eleito o país mais bonito da América Latina

Redação Flipar
    A escolha considerou paisagens, patrimônio histórico, cultura e variedade de experiências. Praias no Caribe e no Pacífico, desertos, montanhas e selvas convivem com cidades vibrantes e sítios como Chichén Itzá.

     Foto: reprodução/leaveyourdailyhell
    A gastronomia reconhecida pela Unesco e a facilidade de deslocamento interno também pesaram na avaliação.

     Foto: Mike McCune Wikimédia Commons
    O México, aliás, é um dos países mais populares do mundo. E tem várias curiosidades que atraem a atenção dos visitantes.

     Foto: ZENITH LR/Pixabay
    No Brasil, um dos personagens de TV mais populares vem de lá. Chaves, interpretado por Roberto Bolaños, é o protagonista do seriado “El Chavo del Ocho” e que levou o nome de “Chaves”, no Brasil, e “O Xavier”, em Portugal.

     Foto: Montagem Flipar
    A transmissão original da Televisa, conglomerado de mídia do México, foi entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980, com 312 episódios em 7 temporadas. Mas até hoje o seriado é reprisado. Diverte adultos e crianças.

     Foto: Televisa/Wikimedia Commons
    O México ocupa o 5º lugar no mundo e 1º nas Américas em número de Patrimônios Mundiais da Unesco, tamanho o valor de sua herança cultural. O México tem 31 lugares que receberam esse título internacional.

     Foto: Tomas Castelazo wikimedia commons
    O sítio arqueológico de Teotihuacan é o mais visitado do México. Fica a 40 km da capital. O México foi colonizado pela Espanha. E, antes de ser independente, se chamava Nova Espanha. A capital era a cidade asteca de Tenochtitlan-México.

     Foto: SElefant wikimedia commons
    Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. A varíola, trazida, pelos europeus dizimou a população nativa.

     Foto: Joe Ravi wikimedia commons
    A cultura asteca, porém, é preservada em numerosos patrimônios que revelam suas crenças e sua perícia. Esse povo se estabeleceu no território e teve seu auge entre 1324 e 1521. Deixou construções marcantes no país.

     Foto: chaccard wikimedia commons
    Uma delas Ã© a pirÃ¢mide circular do Tempo de EhecÃ¡tl, no sÃ­tio arqueolÃ³gico Calixtlahuaca. EhÃ©catl era a divindade do Vento, para o povo asteca.

     Foto: Mesmith9 wikimedia commons
    Outra preciosidade é a Pirâmide de Cholula (ou Tepanapa), com 4,5 milhões de metros quadrados. Ela tem pirâmides sobrepostas.

     Foto: Altevir Vechia wikimedia commons
    A PirÃ¢mide do Sol, patrimÃŽnio de uma era anterior aos astecas, Ã© a segunda maior pirÃ¢mide do MÃ©xico e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhÃ£o de metros quadrados.

     Foto: Ricardo David SÃ¡nchez wikimedia commons
    O México tem maioria católica (82,7% da população) e o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é um importante ponto de peregrinação e devoção.

     Foto: Imagem de María Herrera por Pixabay
    Com 2 milhões de km², o México é o 5º maior país das Américas e o 14º maior país independente do mundo. Tem 31 estados e a Capital México. Fica na América do Norte, tendo fronteira com os Estados Unidos ao norte; Belize e Guatemala a sudeste.

     Foto: l bart089 - wikimedia commons
    Há regiões de clima alpino, com destaque para a área do Nevado de Toluca, um estratovulcão (vulcão em forma de cone com lava endurecida) a 80 km da Cidade do México.

     Foto: Ana Paula Tello wikimedia commons
    Também há áreas de clima árido, com destaque para o Grande Deserto de Altar, no noroeste do país. Ele faz parte do Deserto de Sonora, que, além do México, abrange parte do sudoeste dos Estados Unidos.

     Foto: Gcorpart wikimedia commons
    Uma parte do país tem predominância do clima subtropical úmido. É onde fica o Lago Camécuaro, uma área protegida, com água cristalina, paraíso de fotógrafos pela beleza da paisagem.

     Foto: ValenteHde wikimedia commons
    Também há um clima monçônico, com inverno extremamente seco e verão muito chuvoso. É o clima da região de Chontalpa, que fica no estado de Tabasco e abrange quatro cidades: Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco e Paraíso,

     Foto: AlejandroLinaresGarcia - wikimedia commons
