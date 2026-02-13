Buster Keaton: um dos gênios do cinema mudo

Assine
  • <p>A data celebra não apenas o nascimento de um artista, mas de um dos grandes inovadores da linguagem cinematográfica, cujo talento atravessou gerações e influenciou nomes como o ator francês Jacques Tati e, mais recentemente, o diretor Wes Anderson. </p>

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>Nascido no estado americano do Kansas, ele descendia de ingleses e alemães por parte da mãe, e de escoceses e irlandeses por parte do pai.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>Ele foi contemporâneo de Charles Chaplin. Durante anos, alimentou-se a ideia de rivalidade entre os dois, mas, na verdade, havia respeito e admiração mútuas.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>O encontro dos dois maiores comediantes do cinema mudo ficou registrado em “Luzes da Ribalta”, de 1952, quando Chaplin convidou Keaton para uma participação especial. </p>

    Foto: Reprodução/Mubi
  • <p>Desde cedo, Keaton esteve envolvido com o universo do espetáculo, acompanhando os pais em apresentações de vaudeville – teatro de variedades bastante popular à época.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>O contato precoce com o palco e com o humor físico moldou não apenas seu talento, mas também sua capacidade de transformar quedas, tropeços e situações arriscadas em momentos de pura genialidade cômica.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Uma curiosidade de sua trajetória é que ele serviu o exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, sendo enviado à França, o que provocou uma curta interrupção em sua carreira.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>Uma lenda sustenta que ele ganhou o apelido de Keaton aos dois anos. O epiteto teria sido atribuído pelo mágico Harry Houdini, amigo de sua família, que presenciou uma queda do garoto de apenas seis meses e exclamou que ele havia levado um “belo tombo” – “buster” no inglês coloquial.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>No cinema, Buster Keaton construiu uma persona única. Conhecido como “O Homem que Nunca Ri”, ele se destacava por seu semblante impassível, mesmo nos momentos mais absurdos de suas tramas. </p>

    Foto: Reprodução do Flickr Amy Jeanne
  • <p>Esse contraste entre a expressão séria e o caos que o cercava criava um humor refinado, baseado na lógica visual e na precisão dos movimentos. </p>

    Foto: Reprodução do Flickr Truus, Bob & Jan too!
  • <p>Além de ator, Keaton foi também diretor, roteirista e um mestre das acrobacias, dispensando dublês e arriscando a própria integridade física em cenas que se tornaram históricas.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>Entre suas obras mais memoráveis estão “Sherlock Jr.”, de 1924,, onde interpreta um projecionista que mergulha literalmente dentro da tela de cinema, e “O Navegador”, do mesmo ano, que foi um enorme sucesso comercial. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Outra produção marcante é “A General”, de 1926, considerado por críticos uma obra-prima da sétima arte. </p>

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
  • <p>Em “A General”, Keaton uniu comédia, romance e cenas de ação elaboradas em torno de uma locomotiva, demonstrando não apenas habilidade técnica, mas também uma visão narrativa sofisticada que antecipava recursos explorados por Hollywood décadas mais tarde.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>No entanto, a carreira de Keaton não foi marcada apenas por sucessos. Com a chegada do cinema falado, seu estilo encontrou dificuldades em se adaptar. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Problemas pessoais, incluindo um fim turbulento de casamento com a atriz Natalie Talmaday, com quem teve dois filhos, e o alcoolismo, contribuíram para um período de declínio profissional. Ele teve outras duas uniões, com Mae Scriven, entre 1933 e 1936, e Eleanor Norris, de 1940 até sua morte.</p>

     Foto: Reprodução do Flickr kasra
  • <p>Apesar disso, Keaton nunca deixou de trabalhar, ainda que em papéis menores ou participações especiais em produções televisivas. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>O último filme de Buster Keaton foi “The Railrodder”, um curta-metragem de 1965 que foi rodado no interior do Canadá.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Buster Keaton morreu em Los Angeles, na Califórnia, no dia 1º de fevereiro de 1966, aos 70 anos de idade, vítima de câncer de pulmão.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Common
