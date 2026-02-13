Arqueólogos descobrem ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda
-
A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.Foto: Reprodução/YouTube
-
Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
-
Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
-
Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pescaFoto: wikimedia commons Ben Bender
-
-
Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
-
Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
-
Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.Foto: wikimedia commons Rene Cortin
-
-
Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
-
Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.Foto: Gábor Bejó por Pixabay
-
“O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui”, afirmou a arqueóloga líder.Foto: reprodução/instagram
-
-
De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.Foto: wikimedia commons Dutchgamer(Yusuf Babayusuf)
-
A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que “este é um achado incrivelmente fascinante”. “Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade”, concluiu ela.Foto: wikimedia commons Rene Cortin
-
Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.Foto: reprodução/youtube
-
-
Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.Foto: wikimedia commons René Cortin
-
A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a “Guerra dos Oitenta Anos”, quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.Foto: reprodução/youtube
-
Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.Foto: wikimedia commons Txllxt TxllxT
-
-
Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival “Ontzet van Alkmaar”.Foto: wikimedia commons Rene Cortin
-
O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.Foto: reprodução/youtube
-
Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.Foto: reprodução/youtube
-
-
O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.Foto: reprodução/youtube
-
A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.Foto: reprodução/youtube
-
Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.Foto: Reprodução/YouTube
-