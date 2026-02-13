Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Origami que suporta 10 mil vezes o próprio peso vence prêmio nos EUA

RF
Redação Flipar
  • <p>O jovem venceu ao investigar a resistência da dobra Miura-ori, conhecida por se expandir e colapsar com precisão e que pode ser aplicada em estruturas emergenciais.</p>

    O jovem venceu ao investigar a resistência da dobra Miura-ori, conhecida por se expandir e colapsar com precisão e que pode ser aplicada em estruturas emergenciais.

     Foto: Reprodução/YouTube/SocietyforScience
  • <p>Wu dobra origami há mais de seis anos e recentemente passou a criar seus próprios modelos. Assim, ele testou durante meses quanto peso o Miura-ori conseguia suportar.</p>

    Wu dobra origami há mais de seis anos e recentemente passou a criar seus próprios modelos. Assim, ele testou durante meses quanto peso o Miura-ori conseguia suportar.

     Foto: Reprodução/YouTube/SocietyforScience
  • <p>Para isso, usou diferentes variações de largura, altura e ângulo. Nesse sentido, realizou 108 testes com 54 versões dobradas à mão. </p>

    Para isso, usou diferentes variações de largura, altura e ângulo. Nesse sentido, realizou 108 testes com 54 versões dobradas à mão.

    Foto: Imagem de Nic0leta por Pixabay
  • <p>Além disso, p peso aguentado pelos origamis foi testado com livros – depois de usar todos que tinha em casa, ainda adicionou pesos de academia.</p>

    Além disso, p peso aguentado pelos origamis foi testado com livros – depois de usar todos que tinha em casa, ainda adicionou pesos de academia.

     Foto: Pixabay
  • <p>Mais de dois mil estudantes se inscreveram na competição. Porém, apenas 300 foram selecionados e, entre eles, 30 avançaram para a fase final em Washington, D.C., onde apresentaram os projetos e participaram de desafios em grupo. </p>

    Mais de dois mil estudantes se inscreveram na competição. Porém, apenas 300 foram selecionados e, entre eles, 30 avançaram para a fase final em Washington, D.C., onde apresentaram os projetos e participaram de desafios em grupo.

    Foto: Pixabay
  • <p>De acordo com os organizadores, Wu se destacou não apenas pela pesquisa, mas pela capacidade de liderança e de resolver problemas sob pressão.</p>

    De acordo com os organizadores, Wu se destacou não apenas pela pesquisa, mas pela capacidade de liderança e de resolver problemas sob pressão.

     Foto: Pixabay
  • <p>Com isso, o adolescente pretende usar o prêmio para financiar seus estudos e já sonha em transformar o projeto em algo aplicado no mundo real. Entre as ideias do jovem talento, está a criação de um protótipo de abrigo emergencial dobrável.</p>

    Com isso, o adolescente pretende usar o prêmio para financiar seus estudos e já sonha em transformar o projeto em algo aplicado no mundo real. Entre as ideias do jovem talento, está a criação de um protótipo de abrigo emergencial dobrável.

     Foto: Pixabay
  • <p>“Um problema das estruturas emergenciais atuais é que, por exemplo, barracas às vezes são fortes, às vezes conseguem ser compactadas em tamanhos muito pequenos e às vezes são facilmente montáveis”, explicou Wu ao Business Insider.</p>

    “Um problema das estruturas emergenciais atuais é que, por exemplo, barracas às vezes são fortes, às vezes conseguem ser compactadas em tamanhos muito pequenos e às vezes são facilmente montáveis”, explicou Wu ao Business Insider.

     Foto: Pixabay
  • <p>“Mas quase nunca reúnem as três características ao mesmo tempo. O Miura-ori pode potencialmente resolver isso. Percebi que o Miura-ori é realmente forte, leve e se dobra de forma extremamente compacta”, acrescentou.</p>

    “Mas quase nunca reúnem as três características ao mesmo tempo. O Miura-ori pode potencialmente resolver isso. Percebi que o Miura-ori é realmente forte, leve e se dobra de forma extremamente compacta”, acrescentou.

     Foto: Pixabay
  • <p>A histÃ³ria do origami comeÃ§a com a chegada do papel ao JapÃ£o no sÃ©culo VI, vindo da China, onde inicialmente foi usado em rituais religiosos e cerimÃŽnias, como nas decoraÃ§Ãµes de casamentos xintoÃ­sta e embrulhos.</p>

    A histÃ³ria do origami comeÃ§a com a chegada do papel ao JapÃ£o no sÃ©culo VI, vindo da China, onde inicialmente foi usado em rituais religiosos e cerimÃŽnias, como nas decoraÃ§Ãµes de casamentos xintoÃ­sta e embrulhos.

     Foto: Pixabay
  • <p>A arte se popularizou no Período Edo, entre 1603 e 1868, com o barateamento do papel, tornando-se um passatempo e, mais tarde, parte da educação infantil.</p>

    A arte se popularizou no Período Edo, entre 1603 e 1868, com o barateamento do papel, tornando-se um passatempo e, mais tarde, parte da educação infantil.

     Foto: Pixabay
  • <p>As primeiras dobras eram simbólicas e cerimoniais, usadas para embalar oferendas e em casamentos para representar noiva e noivo. No Período Muromachi, entre 1392 e 1572, surgiram regras de etiqueta para as dobras cerimoniais e embalagens decoradas.</p>

    As primeiras dobras eram simbólicas e cerimoniais, usadas para embalar oferendas e em casamentos para representar noiva e noivo. No Período Muromachi, entre 1392 e 1572, surgiram regras de etiqueta para as dobras cerimoniais e embalagens decoradas.

     Foto: Pixabay
  • <p>A palavra “origami”, que significa dobrar papel, existe desde o Período Heian, mas hoje é um termo inclusivo para dobraduras de papel de qualquer cultura.</p>

    A palavra “origami”, que significa dobrar papel, existe desde o Período Heian, mas hoje é um termo inclusivo para dobraduras de papel de qualquer cultura.

     Foto: Pixabay
  • <p>O origami moderno foca em transformar uma folha quadrada em uma escultura usando apenas dobras, sem cortes ou cola. </p>

    O origami moderno foca em transformar uma folha quadrada em uma escultura usando apenas dobras, sem cortes ou cola.

    Foto: Pixabay
  • <p>A história de Sadako Sasaki e os mil tsurus, símbolo de cura e paz mundial, solidificou o origami como uma mensagem universal de esperança. </p>

    A história de Sadako Sasaki e os mil tsurus, símbolo de cura e paz mundial, solidificou o origami como uma mensagem universal de esperança.

    Foto: Pixabay
  • <p>Na virada para a era moderna, o origami foi introduzido na educação infantil no Japão. No entanto, a verdadeira revolução e difusão global ocorreram graças a uma figura central: Akira Yoshizawa, considerado o pai do origami moderno.</p>

    Na virada para a era moderna, o origami foi introduzido na educação infantil no Japão. No entanto, a verdadeira revolução e difusão global ocorreram graças a uma figura central: Akira Yoshizawa, considerado o pai do origami moderno.

     Foto: Pixabay
  • <p>Yoshizawa inventou um sistema padronizado de símbolos e setas na década de 1950 para representar graficamente as instruções de dobragem. Por fim, outras culturas também tiveram suas próprias tradições de dobrar papel, como a papiroflexia na Espanha.</p>

    Yoshizawa inventou um sistema padronizado de símbolos e setas na década de 1950 para representar graficamente as instruções de dobragem. Por fim, outras culturas também tiveram suas próprias tradições de dobrar papel, como a papiroflexia na Espanha.

     Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay