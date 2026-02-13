Assine
Curiosidades além do pescoço: conheça mais sobre as girafas

Redação Flipar
  • <p>As girafas (Giraffa camelopardalis) são os animais mais altos do mundo, com o macho podendo chegar a 5,3m e até 1,5 tonelada. As fêmeas, por sua vez, chegam a 4,3m, podendo pesar até 830kg. </p>

    Foto: Imagem de NorthwestOne por Pixabay
  • <p>Apesar de, eventualmente, dormirem deitadas, as girafas costumam dormir de pé. E elas não precisam de muito tempo de sono! A soneca da beleza pode durar entre 5 e 30 minutos.</p>

     Foto: Imagem de SnottyBoggins por Pixabay
  • <p>O pescoço das girafas é bastante longo e pesado: chega a 270 kg e pode medir até 2,4m. A revista Mammalian Biology descobriu que os pescoços das fêmeas adultas são proporcionalmente mais longos que os dos machos – estes possuem os pescoços mais largos, também proporcionalmente.</p>

     Foto: Imagem de hesborn king'asia por Pixabay
  • <p>As girafas são animais herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de acácia, que constituem cerca de 70% de sua dieta. Elas também podem comer folhas de outras árvores, frutas e flores.</p>

     Foto: Imagem de colonell por Pixabay
  • <p>Existem quatro espécies de girafas e todas vivem na África: a girafa do sul (giraffa giraffa), girafa do norte (Giraffa camelopardalis); girafa Masai (Giraffa tippelskirchi) e girafa reticulada (Giraffa reticulata).</p>

     Foto: Imagem de Victoria Bbosa Nabitali por Pixabay
  • <p>A língua da girafa é… azul! Ela tem essa cor por conta da concentração de melanina, pigmento que protege dos raios ultravioletas do sol. Além disso, podem chegar a 45 cm.</p>

     Foto: Imagem de Blue-Heaven por Pixabay
  • <p>Essa é curiosa: os machos precisam analisar o xixi de uma girafa fêmea para descobrir se elas são receptivos à criação de filhotes. E, como não é fácil lamber uma poça estando a 4,3m de altura, o macho necessita da boa vontade da fêmea.</p>

     Foto: Imagem de Lori Lo por Pixabay
  • <p>A opinião de especialistas quanto à longevidade das girafas diverge, mas é esperado que, na selva, vivam no máximo 30 anos. Em cativeiro, a idade pode chegar a 40.</p>

     Foto: Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de Meinhard por Pixabay
  • <p>Para bombear tanto sangue que precisa passar por esse corpanzil, não poderia ser diferente: o coração da girafa é enorme, podendo pesar até 11 kg.</p>

     Foto: Imagem de Wälz por Pixabay
  • <p>Quem não se lembra do carismático Melman, do filme Madagascar? A girafa de circo ficou eternizada na franquia na voz do ator David Schwimmer, o Ross, da série Frieds.</p>

     Foto: Twitter @guiguimax08 Philippe Berdalle - Wikimédia Commons
  • <p>As girafas são sociáveis e vivem em grupos, podendo chegar a 20 animais, sempre com um macho dominante. Há também os que vivem sozinhos.</p>

     Foto: Imagem de Matthias Gebhardt por Pixabay
  • <p>As girafas possuem chifres na cabeça. São protuberâncias ósseas que servem para proteger a cabeça contra lesões. Os machos podem até desenvolver um segundo par.</p>

     Foto: Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de olliphpsw por Pixabay
  • <p>A gestação de uma girafa dura em torno de 13 a 15 meses, ou seja; mais de um ano. Os filhotes, aliás, já nascem altos, com 1,5m em média, mas com uma queda de 2 m.</p>

     Foto: Imagem de Pixabay
  • <p>As fêmeas costumam ter apenas uma gestação ao longo da vida. Seus filhotes permanecem junto até quase dois anos de idade.</p>

     Foto: Imagem de Datadale por Pixabay
  • <p>Quem pega? Uma girafa, ao caminhar, alcança 16km/h. E, apesar de todo seu tamanho, chega a incríveis 60 km/h enquanto corre. Isso, é claro, graças às suas gigantescas pernas</p>

     Foto: Imagem de Amandad por Pixabay
  • <p>Se passa apenas dez minutos dormindo ao dia, as girafas têm tempo de sobra para outras atividades. Mas elas preferem uma em especial: comer, já que passam entre 16 e 20 horas por dia se alimentando.</p>

     Foto: Imagem de Chris por Pixabay
  • <p>A girafa até bebe água, mas, por incrível que pareça, não o faz todos os dias. Afinal, este ato representa uma ameaça a ela própria, já que precisa se posicionar de maneira vulnerável para alcançar rios e poças e, assim, pode ser mais facilmente atacada.</p>

     Foto: Imagem de JPataG por Pixabay
  • <p>As girafas tÃªm uma visÃ£o excelente e podem enxergar a uma distÃ¢ncia de atÃ© 2 km. Isso ajuda a detectar predadores em potencial e localizar alimentos.</p>

     Foto: Imagem de Anita por Pixabay
  • <p>Infelizmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza coloca as girafas como vulneráveis à extinção na classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.</p>

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
  • <p>A entidade reconhece quatro ameaças principais para tal: perda de habitat, conflitos civis, caça ilegal, e mudanças climáticas. Ainda segundo a IUCN, a população mundial de girafas caiu 40% entre 1985 e 2015; desceu de 155 mil para pouco mais de 97 mil 30 anos depois.</p>

     Foto: Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay
