Nascimento de espécie rara de canguru renova esperança contra a extinção

    O evento ganhou simbolismo global porque o nascimento supera fragilidades biológicas e oferece um raro sinal de esperança contra o declínio populacional dessa espécie, cuja sobrevivência está em risco devido à perda de habitat e ao perigo de extinção

     Foto: Divulgação Chester Zoo
    Cangurus também foram notícia recente por causa de um estudo publicado na revista PLOS One, que revelou a razão por trás do sumiço dos cangurus-gigantes – que chegavam a ter 1 metro a mais que os atuais.

     Foto: Tarryn Grignet/Unsplash
    Ao contrário dos cangurus modernos, que se adaptam às mudanças do ambiente viajando longas distâncias, esses animais antigos eram sedentários e viviam em áreas restritas.

     Foto: Graham Holtshausen/Unsplash
    Pesquisadores analisaram fósseis de dentes desses gigantes (do gênero Protemnodon), encontrados em cavernas no monte Etna, que fica na região nordeste da Austrália.

     Foto: Reprodução/Chris Laurikainen Gaete
    A análise mostrou que eles não precisavam se mover muito para se alimentar, pois viviam em uma floresta tropical cheia de recursos.

     Foto: Pexels/Richard Pan
    O problema veio quando o clima mudou: a floresta diminuiu, o ambiente ficou mais seco e as estações do ano mais definidas.

     Foto: Brent Olson/Pixabay
    Sem capacidade para migrar em busca de comida, os cangurus-gigantes não conseguiram sobreviver.

     Foto: Josh Appel/Unsplash
    Ao contrário dos cangurus atuais, que saltam com as patas traseiras, esses gigantes provavelmente andavam com as quatro patas.

     Foto: Andy Thomson/Unsplash
    Isso os tornava mais lentos e menos adaptados para longas viagens, mas era útil em uma floresta cheia de comida.

     Foto: Pexels/suellen baker
    Na época, as cavernas do Monte Etna funcionavam como armadilhas naturais para animais distraídos que caíam nelas sem perceber.

     Foto: Wikimedia Commons/Mark Marathon
    Além disso, essas cavernas também eram abrigo de predadores mais perigosos da época, como o diabo-da-tasmânia (foto) e os leões-marsupiais.

     Foto: Flickr - Chen Wu
    Ao analisar os fósseis encontrados nas cavernas, os pesquisadores descobriram que os cangurus-gigantes viveram ali entre 500 mil e 280 mil anos atrás.

     Foto: Wikimedia Commons/Paleocolour
    Na prática, os cangurus-gigantes desapareceram muito antes da chegada dos humanos à região.

     Foto: Chloe Short/Unsplash
    Um dos símbolos mais conhecidos da Austrália e da Oceania, o canguru é considerado um animal de grande porte — os machos podem medir até dois metros e pesar cerca de 90 quilos.

     Foto: Pexels/Darren Patterson
    Hoje em dia, é comum ver cangurus se movimentando em grupos pelo deserto australiano e viajando longas distâncias em busca de comida e água.

     Foto: Fidel Fernando/Unsplash
    Por serem mamíferos marsupiais, isso significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria.

     Foto: Andy Leung por Pixabay
    Existem mais de 60 espécies de cangurus, que variam em tamanho de 30 centímetros a 3 metros de comprimento. Os cangurus vermelhos são as espécies mais comuns e são encontrados em toda a Austrália.

     Foto: wikimedia commons PotMart186
    Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas.

     Foto: wikimedia commons Ed Dunens
    Herbívoros, os cangurus se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de “motas”.

     Foto: Freddy/Pixabay
    Por isso, os cangurus são importantes para o ecossistema australiano: eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves.

     Foto: Karen Laårk Boshoff pexels
