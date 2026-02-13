Nascimento de espécie rara de canguru renova esperança contra a extinção
-
O evento ganhou simbolismo global porque o nascimento supera fragilidades biológicas e oferece um raro sinal de esperança contra o declínio populacional dessa espécie, cuja sobrevivência está em risco devido à perda de habitat e ao perigo de extinçãoFoto: Divulgação Chester Zoo
-
Cangurus também foram notícia recente por causa de um estudo publicado na revista PLOS One, que revelou a razão por trás do sumiço dos cangurus-gigantes – que chegavam a ter 1 metro a mais que os atuais.Foto: Tarryn Grignet/Unsplash
-
Ao contrário dos cangurus modernos, que se adaptam às mudanças do ambiente viajando longas distâncias, esses animais antigos eram sedentários e viviam em áreas restritas.Foto: Graham Holtshausen/Unsplash
-
Pesquisadores analisaram fósseis de dentes desses gigantes (do gênero Protemnodon), encontrados em cavernas no monte Etna, que fica na região nordeste da Austrália.Foto: Reprodução/Chris Laurikainen Gaete
-
-
A análise mostrou que eles não precisavam se mover muito para se alimentar, pois viviam em uma floresta tropical cheia de recursos.Foto: Pexels/Richard Pan
-
O problema veio quando o clima mudou: a floresta diminuiu, o ambiente ficou mais seco e as estações do ano mais definidas.Foto: Brent Olson/Pixabay
-
Sem capacidade para migrar em busca de comida, os cangurus-gigantes não conseguiram sobreviver.Foto: Josh Appel/Unsplash
-
-
Ao contrário dos cangurus atuais, que saltam com as patas traseiras, esses gigantes provavelmente andavam com as quatro patas.Foto: Andy Thomson/Unsplash
-
Isso os tornava mais lentos e menos adaptados para longas viagens, mas era útil em uma floresta cheia de comida.Foto: Pexels/suellen baker
-
Na época, as cavernas do Monte Etna funcionavam como armadilhas naturais para animais distraídos que caíam nelas sem perceber.Foto: Wikimedia Commons/Mark Marathon
-
-
Além disso, essas cavernas também eram abrigo de predadores mais perigosos da época, como o diabo-da-tasmânia (foto) e os leões-marsupiais.Foto: Flickr - Chen Wu
-
Ao analisar os fósseis encontrados nas cavernas, os pesquisadores descobriram que os cangurus-gigantes viveram ali entre 500 mil e 280 mil anos atrás.Foto: Wikimedia Commons/Paleocolour
-
Na prática, os cangurus-gigantes desapareceram muito antes da chegada dos humanos à região.Foto: Chloe Short/Unsplash
-
-
Um dos símbolos mais conhecidos da Austrália e da Oceania, o canguru é considerado um animal de grande porte — os machos podem medir até dois metros e pesar cerca de 90 quilos.Foto: Pexels/Darren Patterson
-
Hoje em dia, é comum ver cangurus se movimentando em grupos pelo deserto australiano e viajando longas distâncias em busca de comida e água.Foto: Fidel Fernando/Unsplash
-
Por serem mamíferos marsupiais, isso significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria.Foto: Andy Leung por Pixabay
-
-
Existem mais de 60 espécies de cangurus, que variam em tamanho de 30 centímetros a 3 metros de comprimento. Os cangurus vermelhos são as espécies mais comuns e são encontrados em toda a Austrália.Foto: wikimedia commons PotMart186
-
Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas.Foto: wikimedia commons Ed Dunens
-
Herbívoros, os cangurus se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de “motas”.Foto: Freddy/Pixabay
-
-
Por isso, os cangurus são importantes para o ecossistema australiano: eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves.Foto: Karen Laårk Boshoff pexels