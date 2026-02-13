Assine
Ano-Novo Chinês começa em 17 de fevereiro sob o Cavalo de Fogo

RF
Redação Flipar
    Em 2026, o signo vem acompanhado do elemento Fogo, formando o Cavalo de Fogo. A combinação simboliza energia intensa, liderança, movimento e decisões marcadas por ousadia.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O calendário tradicional chinês é formado por 12 animais que se revezam em ciclos anuais. Cada signo carrega significados próprios e influencia simbolicamente as características atribuídas a cada período.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    2027 será o Ano da Cabra, associada à criatividade, sensibilidade e empatia. É um signo ligado à harmonia, à arte e ao cuidado com as relações.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em 2028 chega o Ano do Macaco, símbolo de inteligência, versatilidade e inovação. Costuma representar períodos de dinamismo e soluções criativas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O Ano do Galo será em 2029, trazendo como marca a disciplina e a autoconfiança. O signo também é associado à organização e ao senso de responsabilidade.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>JÃ¡ 2030 serÃ¡ regido pelo CÃ£o, sÃ­mbolo de lealdade e justiÃ§a. O perÃ­odo tende a valorizar companheirismo, Ã©tica e proteÃ§Ã£o aos vÃ­nculos.</p>

    JÃ¡ 2030 serÃ¡ regido pelo CÃ£o, sÃ­mbolo de lealdade e justiÃ§a. O perÃ­odo tende a valorizar companheirismo, Ã©tica e proteÃ§Ã£o aos vÃ­nculos.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em 2031, o Porco assume o ciclo, representando generosidade e prosperidade. É um signo ligado ao conforto, à abundância e à sociabilidade.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O Ano do Rato retorna em 2032, marcando o reinício do ciclo de 12 anos. Ele simboliza inteligência estratégica, adaptabilidade e visão de oportunidades.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em 2033 será a vez do Boi, associado à persistência e ao trabalho disciplinado. O signo representa estabilidade, esforço e construção sólida.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O Tigre regerá 2034, trazendo coragem e espírito aventureiro. É um símbolo de liderança, ousadia e decisões firmes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O Ano do Coelho chega em 2035, representando diplomacia e sensibilidade. Costuma indicar períodos de busca por equilíbrio e harmonia.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em 2036 será a vez do Dragão, um dos signos mais emblemáticos do calendário. Ele simboliza poder, carisma, força e ambição.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A Serpente regerá 2037, sendo associada à sabedoria e à estratégia. O signo representa reflexão, intuição e decisões calculadas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em 2038 o Cavalo volta a assumir o calendário, reiniciando sua influência no ciclo. O signo novamente simbolizará liberdade, movimento e energia vibrante.

     Foto: Imagem gerada por i.a
