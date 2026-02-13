Whitley Awards 2026: pesquisadora brasileira é uma das finalistas do ‘Oscar da Conservação’

A lista também inclui pesquisadores com projetos de conservação de espécies ameaçadas, como orangotangos, leões, anfíbios, tubarões, aves e salamandras.
O Brasil tem uma forte tradição no prêmio. Em 2025, o reconhecimento foi dado a Yara Barros, diretora executiva do Projeto Onças do Iguaçu.Foto: Divulgação/Projeto Onças do Iguaçu
Em 2024, foi a vez de Fernanda Abra, que tem um projeto para proteger a fauna silvestre em rodovias.Foto: Reprodução @nanda_abra
Em 2022, o brasileiro premiado foi o engenheiro florestal Pablo Hoffmann, sócio fundador e diretor da Sociedade Chauá, que trabalha pela proteção da Floresta com Araucárias.Foto: Reprodução @chauaorg