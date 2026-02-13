Assine
Animais

Homem vai às compras em cavalo e causa indignação

Redação Flipar
    A atitude gerou indignação entre internautas, que criticaram a falta de respeito com o espaço e com os funcionários do local. Muitos questionaram quem ficaria responsável pela limpeza do “rastro” deixado pelo animal e apontaram o episódio como desnecessário e inadequado.

     Foto: Reprodução de redes sociais
    E se houve indignação há quem acredite que o cavalo percebeu. Afinal, um eestudo recente da Universidade de Sussex, publicado na revista Biology Letters, revelou que cavalos são capazes de reconhecer expressões faciais humanas, distinguindo emoções como alegria e raiva.

     Foto: Imagem de Wolfgang Claussen por Pixabay
    Para o experimento, os pesquisadores analisaram 28 cavalos, expondo-os a fotos de rostos humanos com expressões positivas e negativas.

     Foto: - Flickr Femke Blankers
    Os resultados mostraram que os cavalos processam expressões de raiva principalmente pelo olho esquerdo, que envia informações ao hemisfério direito do cérebro, responsável por estímulos negativos.

     Foto: Reprodução do Facebook
    Além disso, seu ritmo cardíaco aumentava significativamente diante de expressões irritadas.

     Foto: Flickr Juan Collins
    Os cientistas observaram que, assim como os cães, os cavalos têm uma resposta mais intensa a emoções negativas, possivelmente por associá-las a ameaças.

     Foto: Imagem de Nikola Belopitov por Pixabay
    A pesquisa sugere que essa habilidade está ligada à domesticação, permitindo que os cavalos interpretem o comportamento humano.

     Foto: Flickr Alexia Kerinec
    Em um aspecto geral, os resultados do estudo destacaram o impacto quem as emoções humanas têm sobre esses animais.

     Foto: Flickr Terry Foote
    Os cavalos pertencem à família Equidae e à espécie Equus ferus caballus, tendo sido domesticados há mais de 5 mil anos, possivelmente nas estepes da Ásia Central.

     Foto: Louise Fjord Jensen/Pixabay
    São mamíferos herbívoros, conhecidos por sua força, velocidade e inteligência, além de estabelecerem fortes laços afetivos com humanos e outros animais.

     Foto: Imagem de Dorota Kudyba por Pixabay
    Os cavalos possuem corpos musculosos, pernas longas adaptadas para corrida e cascos que funcionam como estruturas de proteção.

     Foto: Imagem de Rebecca Scholz por Pixabay
    Sua altura é medida em “palmas” (cerca de 10 cm cada), e o tamanho varia conforme a raça—desde os pequenos pôneis (até 147 cm) até os grandes cavalos de tração, como o Shire, que pode ultrapassar 180 cm.

     Foto: Imagem de Freddy por Pixabay
    Há centenas de raças de cavalos espalhadas pelo mundo, cada uma com características específicas adaptadas a climas, funções e ambientes diferentes.

     Foto: Imagem de Raksa R por Pixabay
    Algumas raças são conhecidas por sua elegância e agilidade, como o Puro Sangue Inglês, utilizado em corridas.

     Foto: Cavalo, animal - Imagem de Alexa por Pixabay
    Outras, como o Percheron ou o Clydesdale, são famosas pela força e são tradicionalmente usadas em trabalhos pesados, como puxar carroças e arados.

     Foto: Imagem de Graham Hobster por Pixabay
    Também existem raças mais voltadas ao lazer e montaria, como o Quarto de Milha, muito popular em esportes equestres nos Estados Unidos.

     Foto: Flickr - Anderson Sant'Ana
    A comunicação entre os cavalos ocorre por meio de relinchos, linguagem corporal e movimentos das orelhas.

     Foto: Imagem de Ludovic por Pixabay
    São animais sociáveis, que vivem naturalmente em bandos e estabelecem laços fortes entre si e com os humanos.

     Foto: Imagem de Kate?ina Hartlová por Pixabay
    Os cavalos domésticos vivem em média 25 a 30 anos, embora alguns atinjam idades mais avançadas com cuidados adequados.

     Foto: Reprodução do Facebook
    Ao longo da história, os cavalos foram essenciais em guerras, agricultura, transporte e esportes. Hoje, são usados em hipismo, corridas, trabalho rural e até terapia equina.

     Foto: Imagem de Anil sharma por Pixabay
    Na terapia, os cavalos auxiliam no desenvolvimento motor, emocional e cognitivo de pessoas com deficiências físicas ou psicológicas.

     Foto: Imagem de Luciano Marelli por Pixabay
    Em termos de alimentação, os cavalos se alimentam principalmente de capim, feno e grãos, complementados com vitaminas e sais minerais conforme necessário.

     Foto: Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
    Uma curiosidade sobre os cavalos é que eles dormem em pé, graças a um mecanismo de bloqueio das articulações.

     Foto: Imagem de Witch Fiction por Pixabay
