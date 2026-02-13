Assine
overlay
Início Galeria
Mundo

Fronteira entre países na Ásia surpreende com o Beijo dos Dinossauros

RF
Redação Flipar
  • <p>Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade.</p>

    Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade.

     Foto: Hanno Böck wikimedia commons
  • <p>A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região.<br /> A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro.</p>

    A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região.
    A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro.

     Foto: Phil MacDonald wikimedia commons
  • <p>Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação.</p>

    Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação.

     Foto: Ken Marshall wikimedia commons
  • <p>Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia.</p>

    Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia.

     Foto: Hannob wikimedia commons
  • <p>Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado.</p>

    Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado.

     Foto: Uugii - wikimedia commons
  • <p>Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha.</p>

    Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha.

     Foto: Uugii wikimedia commons
  • <p>Os dois países mantêm ali uma zona de livre comércio e trens de carga passam com frequência. O posto de imigração local é moderno e eficiente, ligando culturas distintas e interesses econômicos</p>

    Os dois países mantêm ali uma zona de livre comércio e trens de carga passam com frequência. O posto de imigração local é moderno e eficiente, ligando culturas distintas e interesses econômicos

     Foto: Uugii wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay