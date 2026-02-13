Assine
Água de coco: por que ela virou a bebida símbolo de hidratação no calor

Redação Flipar
  • <p>Do ponto de vista da hidratação, ela cumpre bem o papel. Contém água em abundância e minerais que auxiliam o equilíbrio do organismo.</p>

     Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
  • <p>Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso.</p>

     Foto: Crisco 1492 wikimedia commons
  • <p>Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia.</p>

     Foto: fitri agung wikimedia commons
  • <p>Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves.</p>

     Foto: adriano gadini pixabay
  • <p>Ela também costuma ser bem tolerada pelo estômago. Em geral, não causa desconforto quando consumida com moderação.</p>

     Foto: Department of Defense. USA wikimedia commons
  • <p>Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Crianças podem consumir água de coco sem problemas. É uma alternativa interessante a bebidas açucaradas, desde que seja natural.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Para pessoas com diabetes, a água de coco pode entrar na dieta com orientação. Ela tem açúcar natural e deve ser contabilizada no consumo diário.</p>

     Foto: Cesar Vieira wikimedia commons
  • <p>A bebida faz sucesso em regiões tropicais e costeiras. No Brasil, é presença constante em praias e quiosques.</p>

     Foto: Andrevruas wikimedia commons
  • <p>Outros países se destacam no consumo e produção, como as Filipinas, grandes exportadoras do produto.</p>

     Foto: Sean Bonus wikimedia commons
     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Já a Índia utiliza a água de coco tradicionalmente é consumida, inclusive, em preparações regionais e bebidas fermentadas.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A água de coco combina bem com frutas em sucos e vitaminas. Abacaxi, manga, morango, limão e maracujá são misturas comuns.</p>

     Foto: Youtube/CyberCook Receitas
  • <p>No conjunto, trata-se de uma bebida natural, refrescante e funcional. Consumida com equilíbrio, é aliada do verão e da hidratação diária.</p>

     Foto: Flickr El Tercer Brazo
  • <p>A água de coco industrializada pode ser uma boa opção quando não há acesso à fruta fresca. As versões sem açúcar adicionado mantêm minerais importantes e ajudam na hidratação.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O principal cuidado é ler o rótulo. Produtos com açúcar, aromatizantes ou conservantes perdem vantagens, enquanto os feitos apenas com água de coco são os mais indicados.</p>

     Foto: imagem gerada por i.a
