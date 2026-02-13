Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pesquisadores descobrem dezenas de embarcações submersas num único lago

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se do Lago de Constança, estudado por profissionais do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD).</p>

    Trata-se do Lago de Constança, estudado por profissionais do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD).

     Foto: Carsten Steger/Wikimédia Commons
  • <p>Com 75% do trabalho concluído até agosto de 2025, a equipe anunciou a descoberta de 31 embarcações previamente desconhecidas, encontradas em profundidades de até 251 metros.</p>

    Com 75% do trabalho concluído até agosto de 2025, a equipe anunciou a descoberta de 31 embarcações previamente desconhecidas, encontradas em profundidades de até 251 metros.

     Foto: Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • <p>Entre os achados estão um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, cordames e até engrenagens.</p>

    Entre os achados estão um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, cordames e até engrenagens.

     Foto: Reprodução LAD/Marcel Edel
  • <p>Também foi encontrado um campo de 17 barris de madeira com tampas e marcas originais, possivelmente vinculados a um navio ainda não identificado.</p>

    Também foi encontrado um campo de 17 barris de madeira com tampas e marcas originais, possivelmente vinculados a um navio ainda não identificado.

     Foto: Reprodução de vídeo Galileu
  • <p>Além disso, foram achados os cascos de dois navios a vapor do século 19 e 20, que podem ser os restos de embarcações históricas como o SD Baden e SD Friedrichshafen II.</p>

    Além disso, foram achados os cascos de dois navios a vapor do século 19 e 20, que podem ser os restos de embarcações históricas como o SD Baden e SD Friedrichshafen II.

     Foto: Reprodução LAD/Marcel Edel
  • <p>Os pesquisadores utilizaram tecnologias avançadas, como sonar de varredura lateral e veículos robóticos subaquáticos (ROVs), para distinguir formações naturais de artefatos históricos. </p>

    Os pesquisadores utilizaram tecnologias avançadas, como sonar de varredura lateral e veículos robóticos subaquáticos (ROVs), para distinguir formações naturais de artefatos históricos.

    Foto: Divulgação
  • <p>A equipe classificou o projeto como um marco para a arqueologia subaquática em lagos, tradicionalmente menos explorada que a marítima.</p>

    A equipe classificou o projeto como um marco para a arqueologia subaquática em lagos, tradicionalmente menos explorada que a marítima.

     Foto: - Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • <p>“Com esses estudos, não estamos apenas registrando navios perdidos. Estamos reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor deste lago ao longo dos séculos”, disse a pesquisadora associada, Alexandra Ulisch.</p>

    “Com esses estudos, não estamos apenas registrando navios perdidos. Estamos reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor deste lago ao longo dos séculos”, disse a pesquisadora associada, Alexandra Ulisch.

     Foto: - Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • <p>O projeto deve ser estendido até 2027, com a publicação de um inventário completo.</p>

    O projeto deve ser estendido até 2027, com a publicação de um inventário completo.

     Foto: Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology
  • <p>O Lago de Constança, conhecido na Alemanha como Bodensee, é um dos maiores e mais impressionantes corpos de água doce da Europa Central.</p>

    O Lago de Constança, conhecido na Alemanha como Bodensee, é um dos maiores e mais impressionantes corpos de água doce da Europa Central.

     Foto: - Fabian Grunder/Wikimédia Commons
  • <p>Com uma superfície de cerca de 536 km², o lago é formado pelo rio Reno e serve como um importante recurso para abastecimento, turismo e atividades recreativas.</p>

    Com uma superfície de cerca de 536 km², o lago é formado pelo rio Reno e serve como um importante recurso para abastecimento, turismo e atividades recreativas.

     Foto: - NASA/Wikimédia Commons
  • <p>O entorno do lago é um espetáculo à parte, com uma paisagem que combina montanhas suaves, colinas e extensas áreas agrícolas, além de pequenas cidades históricas e vilarejos pitorescos.</p>

    O entorno do lago é um espetáculo à parte, com uma paisagem que combina montanhas suaves, colinas e extensas áreas agrícolas, além de pequenas cidades históricas e vilarejos pitorescos.

     Foto: Olsine /Wikimédia Commons
  • <p>Constança, a maior cidade à beira do lago, destaca-se por seu centro antigo bem preservado, com construções medievais, catedrais e museus.</p>

    Constança, a maior cidade à beira do lago, destaca-se por seu centro antigo bem preservado, com construções medievais, catedrais e museus.

     Foto: Achim/Wikimédia Commons
  • <p>As margens alemãs, no sul de Baden-Württemberg e na Baviera, são conhecidas por suas cidades charmosas, como Lindau, conhecida por sua charmosa ilha.</p>

    As margens alemãs, no sul de Baden-Württemberg e na Baviera, são conhecidas por suas cidades charmosas, como Lindau, conhecida por sua charmosa ilha.

     Foto: Edda Praefcke/Wikimédia Commons
  • <p>Já Meersburg é famosa por seu castelo medieval à beira da água, o que chama a atenção de turistas.</p>

    Já Meersburg é famosa por seu castelo medieval à beira da água, o que chama a atenção de turistas.

     Foto: Divulgação
  • <p>A região também é reconhecida pela produção de vinhos, especialmente em encostas ensolaradas.</p>

    A região também é reconhecida pela produção de vinhos, especialmente em encostas ensolaradas.

     Foto: Flickr Udo Borchers
  • <p>Esportes aquáticos, trilhas e passeios de barco também atraem turistas durante todo o ano.</p>

    Esportes aquáticos, trilhas e passeios de barco também atraem turistas durante todo o ano.

     Foto: Divulgação
  • <p>O Bodensee-Radweg, uma ciclovia que circunda o lago, é uma das mais populares da Europa, permitindo aos ciclistas explorar os três países. </p>

    O Bodensee-Radweg, uma ciclovia que circunda o lago, é uma das mais populares da Europa, permitindo aos ciclistas explorar os três países.

    Foto: Divulgação
  • <p>Além do turismo, o lago desempenha papel importante no transporte regional, sendo ponto de conexão entre Alemanha, Áustria e Suíça, e também na preservação ambiental, abrigando diversas espécies de fauna e flora aquáticas.</p>

    Além do turismo, o lago desempenha papel importante no transporte regional, sendo ponto de conexão entre Alemanha, Áustria e Suíça, e também na preservação ambiental, abrigando diversas espécies de fauna e flora aquáticas.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay