Cachoeira feita com garrafas pet e pneus é atração turística no RJ

Redação Flipar
    Trata-se de uma cachoeira artificial de 25 metros dentro da Mata Atlântica, utilizando cerca de 40 toneladas de materiais reciclados.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Entre os materiais estão 3 mil pneus, garrafas pet e isopor coletados por pescadores na Baía de Guanabara.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    “Pescadores aqui de Magé fazem essa coleta três vezes por semana, cada barco sai com 2 pescadores. […] A gente encontra todo tio de material dentro dessa baía”, disse Elaine Cristina, presidente da Colônia de Pescadores de Magé.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Chamado de Eco Resort Castelinho, a cachoeira fica dentro da APA Petrópolis, uma das mais antigas áreas de preservação do Brasil.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Inaugurada em junho, a estrutura conta com sistema de reaproveitamento da água da chuva, licenciamento ambiental e já se tornou símbolo de inovação e preservação.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    O espaço, além de atrair visitantes, foi pensado para a educação ambiental.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    “Há mais de 10 anos não frequentava aqui. Cheguei aqui e vi isso muito abandonado”, contou André Marinho de Moraes, empresário responsável pela ideia.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    “Tem um valor sentimental porque eu nasci e brinquei aqui. Pensei em fazer algo novo, e surgiu essa cachoeira, surgiu o empreendimento”, explicou ele.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Já foram realizadas atividades com 200 alunos, incluindo trilhas, plantio de mudas e oficinas de reciclagem.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    A iniciativa também busca estimular a economia local com geração de empregos, formação de guias ecológicos e oficinas comunitárias.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    A área ainda conta com 12 mil mudas nativas plantadas e é cadastrada como área de soltura de animais silvestres.

     Foto: Reprodução/TV Globo
    Cercada por áreas de preservação da Mata Atlântica, Magé tem grande riqueza natural, com rios, cachoeiras e trilhas que atraem ecoturistas e praticantes de esportes ao ar livre.

     Foto: Wikimedia Commons/Filipo tardim
    Fundado oficialmente em 1565, pouco depois da criação da cidade do Rio de Janeiro, é uma das localidades mais antigas do estado.

     Foto: Divulgação
     Foto: Wikimedia Commons/Filipo tardim
    Durante o século 19, foi ponto estratégico da Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854 por Visconde de Mauá.

     Foto: Domínio Público
    No entanto, como muitos municípios da Baixada Fluminense, hoje em dia Magé enfrenta desafios socioeconômicos, como infraestrutura precária em várias áreas.

     Foto: Reprodução
