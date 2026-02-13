Assine
‘Churrasco perfeito’: Dario Cecchini é o açougueiro mais renomado do mundo

Redação Flipar
    A comida, em sua visão, tem o poder de suspender a tristeza por algumas horas, criar comunidade e gerar felicidade.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Defensor ferrenho do aproveitamento integral do boi, ele valoriza cortes menos nobres e receitas tradicionais, resgatando práticas antigas da cozinha italiana e combatendo o desperdício.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    “Existem tantos cortes melhores do que o filé [mignon], de carnes ‘descansadas’ de animais saudáveis, criados soltos sem ração”, defende ele.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Para ele, o consumo de carne deve ser um ato de “gratidão e respeito” ao animal: “Precisamos nos mostrar sempre sensíveis e compreender que cada corte de carne consiste em um pedaço de vida”.

    Foto: Pixabay
    Além disso, o chef rejeita a ideia de que a alta gastronomia precisa estar restrita a restaurantes estrelados e afirma preferir a comida do povo, aquela que revela a identidade real de um lugar.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    O açougueiro nutre uma paixão profunda pelo Brasil, que considera sua segunda casa.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Ele já revelou que São Paulo é a cidade com a maior identificação com seu trabalho, sendo a origem do maior número de seus seguidores no Instagram.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Em entrevista ao site GQ, o italiano contou que é fã confesso de pão de queijo e caipirinha de caju.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Ao falar sobre o que ele considera o “churrasco ideal”, o chef diz que “precisa de boa lenha, carne de boa qualidade, que não seja congelada do frigorífico, e muita paixão.”

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Apesar de ter estudado veterinária na juventude, Cecchini decidiu abandonar a carreira acadêmica para preservar o legado da família, assumindo a histórica Antica Macelleria Cecchini, fundada em 1780.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Lá, ele costuma receber clientes ao som de ópera, declamando versos da “Divina Comédia” de Dante Alighieri enquanto maneja suas facas com precisão.

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Muito além de vender carne, Dario se tornou uma figura performática, celebrada por seu entusiasmo contagiante e seus discursos apaixonados.

    Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Em novembro de 2025, Cecchini esteve no Brasil onde promoveu três jantares no restaurante Pobre Juan, em São Paulo.

    Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Em 2019, ele participou de um episódio da série documental “Chef’s Table”, da Netflix,

     Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
