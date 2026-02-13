Jurado dos Calouros de Silvio Santos, Pedro de Lara era o ranzinza mais querido do Brasil
No final da década de 1960, Pedro de Lara foi um dos jurados da Buzina do Chacrinha, na Rede Tupi. Na década seguinte, o comediante passou a fazer parte do júri do Show de Calouros, onde tinha uma “rivalidade amigável” com Sérgio Mallandro, que lhe pregava várias peças.Foto: Reprodução do Youtube
Atingiu status de celebridade como “jurado carrasco” de programas de calouros. Pedro também foi astrólogo nas revistas Amiga e Sétimo Céu e radialista na Rádio Atual, escritor, ator e cantor. Ele foi vitimado por um câncer de próstata, aos 82 anos.Foto: Reprodução de Facebook
Nascido em 25/02/1925, na cidade de Bom Conselho em Pernambuco, Pedro Ferreira dos Santos tinha “Lara” como nome artístico. Ele costumava dizer que significava “ideal acima de tudo”, em espanhol.Foto: Reprodução / TV Foco
Silvio Santos, aliás, morreu aos 93 anos, no dia 17 de agosto de 2024, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Relembre os jurados de um dos quadros mais emblemáticos da carreira do maior nome da TV do Brasil.Foto: Divulgação
O programa de calouros começou a ser exibido antes mesmo de “o patrão” ganhar a concessão, que deu origem ao SBT. A atração foi ao ar de 1977 a 1996 e trouxe jurados carismáticos, engraçados, que marcaram uma geração.Foto: Divulgação
O programa tinha atrações infantis, piadas com o humorista Ari Toledo, calouros querendo mostrar seus talentos, show de drag-queens, assim como artistas consagrados que respondiam às perguntas dos carismáticos jurados.Foto: Reprodução do Facebook
No palco, o programa seguia uma estrutura parecida com as atrações radiofônicas. Artistas talentosos e outros nem tanto se apresentavam, enquanto os jurados avaliavam a performance. O maestro José “Zé” Fernandes, a cantora Cláudia Barroso e o compositor Alfredo Borba foram jurados no início.Foto: Divulgação
Nomes como o do humorista e um dos melhores amigos de Silvio, Manuel de Nóbrega, a comediante Consuelo Leandro, a vedete Wilza Carla, Christina Rocha e Cinira Arruda, também participaram nos primeiros anos. Nas próximas fotos, os jurados mais marcantes.Foto: Revista do Rádio
Um dos maiores nomes da bancada de jurados era Aracy de Almeida. Conhecida como o “Samba em Pessoa” ou “A Dama do Encantado”, foi identificada como a primeira grande cantora de samba, tendo também interpretado diversos outros estilos.Foto: - Youtube Canal Jornalismo TV Cultura
A cantora Aracy de Almeida, sempre de mau humor e no controle da campainha que dispensava implacavelmente os maus cantores, tornou-se a sucessora de Zé Fernandes como a figura má do júri.Foto: Reprodução de Facebook Programa Silvio Santos
Conhecido por seu jeito excêntrico e pelas famosas pegadinhas, a imagem de Sérgio Mallandro se popularizou a partir da década de 1980, quando foi jurado de vários programas de calouros no SBT.Foto: instagram @serginhomallandro
Sérgio, então, se consolidou como um dos grandes nomes dos anos 1980 na TV brasileira. Apresentou programas que fizeram sucesso e quadros marcantes como a Porta dos Desesperados. No Show de Calouros, fazia loucuras com seu jeito extrovertido.Foto: Instagram @_deciopiccinini
Silvio Santos convidou Décio Piccinini, em fevereiro de 1970 para integrar o júri do Show de Calouros, que na época era transmitido aos domingos, na Rede Tupi e Record., e posteriormente no SBT, antiga TVS. Ficou nesse programa por quase 27 anos, até final de 1996.Foto: Reprodução de Facebook
Sônia Lima se dedicou à carreira de modelo, sendo Miss Osasco, em 1978, e manequim no Japão. Apresentou um programa musical na TV Tupi intitulado “Olimpop” antes de chegar ao SBT e ser jurada.Foto: Instagram @sonialima
No SBT, iniciou sua carreira como telemoça do Show de Calouros. A partir de 1982, estrelou o júri fixo do programa, seguindo até sua última edição, em 1996. A modelo foi casada com outro membro do programa, Wagner Montes.Foto: Instagram @sonialima
Wagner Montes foi um advogado, jornalista, jurado, apresentador de rádio e televisão e político brasileiro. Fez parte do júri de calouros do programa de Silvio Santos, no SBT. Casou-se com a atriz Sônia Lima em 1987, com quem teve seu segundo filho, o ator Diego Montez.Foto: Instagram @wagnermontes
Na emissora, participou de programas como O Povo na TV, Jornal Policial, Clube dos Artistas, Musicamp e Musidisc, além de ter sido jurado do Show de Calouros. O apresentador e parlamentar morreu aos 64 anos, em 2019, por choque séptico e sepse abdominal.Foto: - Instagram @wagnermontes
Nelson Rubens é um jornalista brasileiro especializado em temas de televisão envolvendo a vida pessoal das celebridades, sendo um dos veteranos do segmento da “fofoca eletrônica” Além disso, também foi calouro do programa de Silvio Santos.Foto: - Instagram @nelsonrubensokok
Em 1981, Nelson trabalhou com Silvio Santos na Rádio Record. O jornalista conversava com o apresentador sobre a vida dos famosos através do rádio. Já foi colunista da extinta revista Amiga, da Bloch Editores, e é jurado do Troféu Imprensa.Foto: Instagram @flortvsbt
Mara Maravilha é uma cantora, compositora, apresentadora, atriz e empresária brasileira. Ainda na infância, já apresentava a versão local do Clube do Mickey pela TV Itapoan, então emissora afiliada ao SBT, para todo o estado da Bahia.Foto: Instagram @maramaravilhaoficial
A convite de Silvio, aos 15 anos, Mara estreou em rede nacional com programas voltados ao público adolescente e adulto, e integrou o júri do Show de Calouros por pelo menos três anos. Ainda na décadas de 1980/90, a artista se consagrou como apresentadora infantil.Foto: Instagram @maramaravilhaoficial
Um dos grandes nomes do entretenimento nos anos 80, Elke Maravilha começou a atuar como modelo aos 24 anos, vindo a trabalhar com estilistas famosos. Foi batizada na TV pelo jornalista Daniel Más, e se tornou conhecida ao ser chamada dessa forma por Chacrinha.Foto: Reprodução de vídeo SBT
Com a morte do Velho Guerreiro, passou a integrar o Show de Calouros de Silvio Santos e fez enorme sucesso. Nesses programas sempre usava perucas e roupas chamativas e buscava passar mensagens positivas para os espectadores. Ela morreu em 2016, aos 71 anos, no Rio, após tentar tratar uma úlcera.Foto: Reprodução de vídeo SBT
Luís Ricardo iniciou sua carreira artística como ator, dublador e cantor. Ficou conhecido por ter sido um dos intérpretes do palhaço Bozo. Ajudava Silvio Santos com apresentações, como o da Tele Sena, quando o patrão estava ausente, e também foi jurado.Foto: Instagram @luisricardotv
Flor também se tornou conhecida como jurada do Show de Calouros do SBT. O primeiro contrato com Silvio, ainda criança, foi entre 1967 e 1968, quando junta de seu avô recebeu um prêmio do Baú da Felicidade. Posteriormente, tornou-se jurada, onde ganhou repercussão nacional.Foto: Instagram @flortvsbt
