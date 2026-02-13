Assine
Atriz é apontada como ‘mulher mais linda do planeta’

  • <p>A análise, feita de maneira mais “científica”, leva em conta proporções dos olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto.</p>

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>Em maio de 2024, o look usado pela atriz para a pré-estreia do filme “Furiosa: Uma Saga Mad Max” em Sydney, na Austrália, chamou a atenção na web.</p>

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>O modelito inusitado fazia parte da coleção da grife Paco Rabanne, na primavera-verão de 1996.</p>

     Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Nas redes sociais, muita gente reagiu ao modelito usado pela atriz e os comentários foram diversos: “Ela não vai sentar em nenhum momento”, questionou um seguidor. “Você pode tudo mesmo”, disse outra internauta.</p>

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>“Furiosa: Uma Saga Mad Max” estreou no dia 23 de maio de 2024 no Brasil. A trama se passa anos antes de “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015) e mostra uma versão jovem da personagem Furiosa, dessa vez interpretada por Taylor-Joy.</p>

     Foto: divulgação
  • <p>No filme de 2015, a personagem foi vivida por Charlize Theron, que recebeu elogios por sua fisicalidade e dramaticidade ao encarnar o papel.</p>

     Foto: reprodução / mad max: estrada da fúria
  • <p>“Furiosa: Uma Saga Mad Max” contou com a volta de George Miller na direção e roteiro. Conheça mais sobre a Anya Taylor-Joy!</p>

     Foto: divulgação
  • <p>Anya Taylor-Joy Ã© uma atriz e modelo britÃ¢nica-americana nascida em Miami, FlÃ³rida, no dia 16 de abril de 1996.</p>

     Foto: flickr Patrick L.
  • <p>Taylor-Joy é a caçula de seis irmãos. Sua mãe nasceu na Zâmbia, na África, enquanto seu pai nasceu na Argentina, com ascendência inglesa e escocesa.</p>

     Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Apesar de ter nascido em Miami, a família mudou-se para Buenos Aires, onde seu pai morava, quando ela tinha apenas duas semanas de vida. </p>

    Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Ela viveu lá até os seis anos, mas, devido a algumas crises políticas na Argentina, seus pais decidiram se mudar para Londres, no Reino Unido, em 2002. </p>

    Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Na Ã©poca, a mudanÃ§a foi desafiadora para a arista, pois ela sÃ³ falava espanhol e teve que se adaptar a um novo paÃ­s e aprender um novo idioma.</p>

     Foto: flickr Gage Skidmore
  • <p>Além de sua educação formal, Taylor-Joy estudou balé, o que influenciou na sua fisicalidade como atriz.</p>

     Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Aos 16 anos, Taylor-Joy decidiu dedicar-se integralmente à atuação, demonstrando um talento natural que rapidamente chamou a atenção de quem convivia com ela.</p>

     Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
  • <p>Sua estreia oficial aconteceu em 2014, na série “Endeavour” (2012-2023), da qual participou de um episódio da segunda temporada.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Porém, foi em 2015 que Taylor-Joy ganhou destaque no mundo todo, ao protagonizar o filme de terror “A Bruxa”.</p>

     Foto: divulgação
  • <p>Depois disso, a atriz consolidou seu talento em thrillers psicológicos como “Fragmentado” (2016) e sua sequência “Vidro” (2019), se firmando como uma estrela promissora em Hollywood.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Em 2020, Taylor-Joy protagonizou a minissérie da Netflix, “O Gambito da Rainha”, que foi um sucesso mundial.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Sua interpretação da prodígio do xadrez Beth Harmon recebeu aclamação da crítica e rendeu diversos prêmios, incluindo um Globo de Ouro.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Outras obras marcantes em que Taylor-Joy atuou foram os filmes “Emma.” (2020), “Os Novos Mutantes” (2020), “Noite Passada em Soho” (2021) e “O Homem do Norte” (2022).</p>

     Foto: reprodução/Noite Passada em Soho
  • <p>Entre 2019 e 2022, a atriz participou de 11 episÃ³dios da sÃ©rie de sucesso “Peaky Blinders”.</p>

     Foto: reproduÃ§Ã£o Peaky Blinders
  • <p>Os últimos papéis da atriz foram nos filmes “O Menu” (2022), “Super Mario Bros. – O Filme” (2023), no qual faz a voz da Princesa Peach, e uma ponta em “Duna: Parte 2”.</p>

     Foto: Divulgação / o menu
  • <p>Depois de começar a namorar o músico Malcolm McRae em 2021, eles se casaram em 2022.</p>

     Foto: reprodução youtube e! news
  • <p>Em fevereiro de 2025 foi lanÃ§ado o filme “Entre Montanhas” na Apple TV. </p>

    Foto: DivulgaÃ§Ã£o
