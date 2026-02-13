Saúde e beleza no calor: Dicas para cuidados com pele e cabelos no verão
Beba água. Essa é a dica eterna. A água faz bem para o equilíbrio geral do organismo, inclusive a pele. Reabastece o tecido e aumenta a elasticidade, retardando o surgimento de rugas e marcas de expressão.Foto: freepik
Use filtro solar. Isso ajuda a evitar ressecamento, oleosidade excessiva e doenças de pele. Aplique o protetor 15 minutos antes da exposição solar e reaplique se houver transpiração ou se o corpo se molhar.Foto: adorebeautyNZ pixabay
Mesmo em dias nublados, o mormaço emite radiações que podem causar manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele.Foto: markus trier - pixabay
Remova a maquiagem antes de dormir. A higiene e limpeza da pele reduzem o risco de acne e cravos, atenua a oleosidade e age como antioxidante, prevenindo o envelhecimento da pele.Foto: chezbeate pixabay
Não compartilhe a maquiagem. Bactérias são transmitidas quando usamos produtos de outra pessoa. Pode haver contágio, causando herpes, micoses, infecções, terçol e conjuntivite, entre outras doenças.Foto: armennano pixabay
Mantenha os pincéis sempre limpos, para que a sujeira não provoque alergias ou infecções. Uma forma simples de limpar os pincéis é com shampoo neutro. Bote um pouco na mão e passe as cerdas. Depois enxague.Foto: artem da pictures pixabay
Não esprema cravos e espinhas. A ferida fica aberta, aumentando o risco de infecção, com a entrada de bactérias. O melhor é fazer uma esfoliação com bons produtos ou usar uma máscara que remova os cravos, recomendada por especialista.Foto: dungthuyvunguyen pixabay
O uso de esfoliantes ajuda na prevenção. O ideal é fazer esfoliação uma vez por semana. Se a pele for muito oleosa, a aplicação pode ser duas vezes por semana. Mais do que isso, não é recomendado, para não tirar a proteção natural da pele.Foto: silviarita pixabay
O uso de óleos corporais durante o banho ajuda a manter a pele hidratada, pois cria uma fina camada de proteção. Aplique sobre a pele já limpa, em movimentos circulares, e depois enxague.Foto: couleur pixabay
O hidratante corporal deve ser usado, de preferência, após o banho. Hidratantes que repõem ceramidas (lipídios naturais da pele) e ácido hialurônico são indicados. Procure variar as fragrâncias para se sentir estimulada.Foto: divulgação Mônica Sá
A consultora Marta Moreira Bernardes, representante da Natura, dá dicas para os cuidados com os cabelos. Produtos com proteção solar auxiliam para evitar que eles fiquem quebradiços, já que o sol também afeta os fios.Foto: social butterfly pixabay
O sal da água do mar, o cloro da piscina e a radiação solar tendem a ressecar os cabelos. Shampoo e condicionador com componentes para hidratação são ideais.Foto: jacqueline macou pixabay
Uma vez por semana, é recomendado o uso de máscara capilar, para uma hidratação mais profunda. É importante verificar a máscara adequada para cada tipo de cabelo. Passe a máscara após lavar os cabelos e deixe agir por 5 minutos antes do enxague.Foto: Divulgação Mônica Sá
Não esfregue os cabelos na hora de secá-los. Separe em quatro mechas e apenas pressione com a toalha (de preferência, de microfibra), papel-toalha ou uma camisa antiga de algodão. O cabelo molhado quebra mais fácil. Tenha calma.Foto: master1305 - freepik
Com os cabelos ainda úmidos, passe o creme para pentear, indicado para o tipo de cabelo. Espalhe o creme nas mãos antes de levar à cabeça, para que ele não fique mais concentrado num único ponto.Foto: luis wilker pixabay
No verão, o banho frio é recomendado, pois, além de aliviar o calor, estimula o metabolismo, previne gripes, reduz a queda de cabelo e deixa a pele mais firme.Foto: publicdomain pictures - pixabay
Mas quem não gosta de banho frio, pode optar pela água morna, apenas para quebrar o frio. A temperatura um pouco mais alta ajuda a relaxar, diminui inchaços, remove toxinas e melhora a respiração.Foto: pixabay
O mais importante é usar o banho para relaxamento, sem levar para este momento as preocupações do dia a dia. Decore o banheiro de forma aprazível para que a sensação seja de bem-estar.Foto: joe137 pixabay
Evite prender os cabelos todos os dias. Mas, quando prender, nunca faça com o cabelo molhado. Não prenda muito apertado. Use bons acessórios.Foto: ansiia freepik
O uso do secador, por causa da alta temperatura, pode danificar os cabelos. Por isso, use leave-in, produto mais concentrado que age como protetor térmico e também reforça a hidratação dos cabelos.Foto: jo johnston pixabay