Cientistas descobrem fóssil de salamandra gigante

    Os vestígios são de uma Gaiasia jennyae, uma espécie de salamandra gigante que habitava parte do extremo sul do supercontinente conhecido como Gondwana.

    Foto: Roger M.H. Smith/Divulgação
    O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época.

     Foto: C. Marsicano/Divulgação
    Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados.

     Foto: Gabriel Lio/Divulgação
    Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para “sugar” suas presas para dentro dos pântanos.

     Foto: Freepik/wirestock
    “Ele tem uma cabeça grande e plana em formato de assento de vaso sanitário, que lhe permite abrir a boca e sugar a presa. Toda a frente da boca são apenas dentes gigantes”, detalhou Jason Pardo, coautor do estudo.

     Foto: Gabriel Lio/Divulgação
    A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana.

     Foto: Freepik/wirestock
    As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos.

     Foto: Wikimedia Commons/Rstanton13
    Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo.

     Foto: Kristina Kutleša/Unsplash
    Embora elas compartilham semelhanças com lagartos em termos de aparência, são biologicamente muito distintas, estando mais próximas dos sapos e rãs.

     Foto: Daniel Stuhlpfarrer/Pixabay
    Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita regiões da América do Norte, Europa e partes da Ásia.

     Foto: ANHagen/Pixabay
    As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china).

     Foto: Reprodução Portal dos Animais
    Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos.

     Foto: Patti Black/Unsplash
    Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas.

     Foto: Lynn Van den Broeck/Unsplash
    São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras.

     Foto: Tobias Wurzer/Pixabay
    Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa.

     Foto: Wikimedia Commons/Vasyl Krasnoshtan
    Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição.

     Foto: Anastasia P/Unsplash
    AlÃ©m disso, muitas salamandras contraem doenÃ§as infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfÃ­bios.

     Foto: Bibin Michael/Pixabay
