Anta vira mascote de cidade e visita casas para receber comida
Tico anda pela cidade e acompanha o dia a dia dos moradores, inclusive seguindo o rumo de cavalos pelas ruas. Em março de 2025, ele foi flagrado invadindo uma loja de ração em busca de alimento.Foto: Reprodução de vídeo Instagram
Tico também costuma já entrou em casas para fazer uma boquinha . Em novembro de 2024, viralizou sua imagem da anta dentro de uma residência numa chácara, onde o animal participou de um farto café da manhã.Foto: Reprodução
As antas são grandes mamíferos da família Tapiridae, nativos de regiões da América do Sul, Central e Sudeste Asiático.Foto: Imagem de Hans Benn por Pixabay
Elas são encontradas em florestas tropicais, áreas úmidas e savanas da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, Colômbia e Venezuela. Também existem espécies na Tailândia e Malásia.Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Existem quatro espécies de antas. A espécie asiática, a anta-malaia, é diferentes das outras e tem uma pelagem preta na frente e branca na parte traseira.Foto: Imagem de Renato Canepa por Pixabay
As antas, também conhecidas como tapir, possuem um corpo pesado e arredondado, similar ao de um porco ou de um cavalo, com uma espessa camada de gordura.Foto: Imagem de Donna B. McNicol por Pixabay
Uma das suas características mais marcantes é o focinho longo e flexível. Elas usam essa pequena “tromba” para pegar folhas, frutas e outras fontes de alimento.Foto: Imagem de Andrea Bohl por Pixabay
A pele das antas é grossa, ajudando a protegê-las de predadores e de vegetação espinhosa. Nas antas adultas, a cor varia de cinza-escuro a marrom.Foto: Imagem de ustm66 por Pixabay
No entanto, os filhotes têm uma coloração marrom-avermelhada com listras e manchas brancas, o que ajuda na camuflagem da selva.Foto: Imagem de Ercole Sartori por Pixabay
As antas têm pernas curtas, mas poderosas, com três dedos nos pés traseiros e quatro nos pés dianteiros. Isso lhes permite mover-se com facilidade em terrenos pantanosos e florestais.Foto: Silvio Tanaka wikimedia commons
As antas são excelentes nadadoras, apesar de seu tamanho e peso. Elas mergulham em rios e lagos, onde podem ficar submersas por longos períodos, respirando através de suas narinas posicionadas no topo de seus focinhos.Foto: Imagem de sharkolot por Pixabay
As antas possuem uma cauda curta e quase imperceptível. Elas podem pesar entre 150 e 300 quilos e medir cerca de 1,8 a 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie.Foto: Imagem de Dušan por Pixabay
Herbívoras, as antas se alimentam principalmente de folhas, frutos, brotos e plantas aquáticas. Elas preferem frutas caídas no solo das florestas.Foto: Imagem de Freigeist80 por Pixabay
Mas também podem comer cascas de árvores e sementes. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de alimentos em seu habitat.Foto: Imagem de Iain Booth por Pixabay