Nada de desperdício: dicas para economizar energia durante o verão

Cuidado ao lavar roupa. Primeiro, algumas peças podem ser limpas na mão, no tanque ou no chuveiro. Pode ser mais desconfortável, mas vai economizar bastante. Ainda quer lavar na máquina? Sem problemas, mas espere ela ter muita roupa para não lavar mais de uma vez. E cuidado com o sabão para não ter que enxaguar novamente.