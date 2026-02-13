Assine
Atrações de Singapura, um dos países mais ricos do planeta

RF
Redação Flipar
    Colonizada pelo Império Britânico no século 18, Singapura ainda permaneceu por dois anos – entre 1963 e 1965 – como um estado da Malásia.

    Foto: - Andrzej/Pixabay
    Um país insular, está situado na ponta sul na Península Malaia e também possui em seu território 60 pequenas ilhas, além da principal.

    Foto: Mapas em Português/Wikimedia Commons
    De acordo com o ranking mundial de PIB per capita elaborada pelo Banco Mundial, Singapura Ã© o quinto paÃ­s mais rico do mundo (88,4 mil dÃ³lares por habitante), atrÃ¡s apenas de Luxemburgo, Irlanda, SuÃ­Ã§a e Noruega.

    Foto: Terence/WikimÃ©dia Commons
    Com uma população de 5,7 milhões de pessoas, a República de Singapura é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, superada apenas pelo Principado de Mônaco e Macau.

    Foto: - Jean Michel Pixabay
    A cidade-estado de Singapura deixou em poucas décadas a condição de uma ilha pobre, nos anos 60, para se tornar um dos centros financeiros mais poderosos do mundo na atualidade.

     Foto: Supanut Arunoprayote - Wikimédia Commons
    Com infraestrutura moderna e alta produção de riqueza, Singapura proporciona a seus habitantes altos índices de qualidade de vida. No IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU, ocupa o nono lugar.

    Foto: Erwin Soo/Wikimédia Commons
    Após separar-se da Malásia, o estado-autônomo teve como liderança política Lee Kuan Yew, que ocupou o posto de primeiro-ministro por mais de 30 anos e comandou o “milagre econômico” singapurense.

    Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    Lee Kuan Yew promoveu um amplo programa estatal de reformas estruturais que industrializou e modernizou Singapura.

     Foto: reprodução/www.marinabaysands.com
    Singapura é hoje um centro financeiro, comercial e de transporte marítimo. A ilha também é um polo de inovação tecnológica e de pesquisa.

    Foto: Seloloving - Wikimédia Commons
    O país também se destaca nos níveis educacionais e de saúde. No Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2022, obteve a melhor classificação global entre os alunos em matemática, leitura e ciências.

     Foto: Reprodução/Youtube
    Com o tempo, Singapura também tornou-se um destino turístico famoso, com atrações populares como o Jardim Botânico (foto) e o Zoológico de Singapura.

     Foto: flickr john
    Um local bastante badalado de Singapura é a Marina Bay, com um dos empreendimentos de entretenimento e hotelaria mais caros do mundo, o Singapore Flyer (maior roda-gigante da Ásia, com 165 metros de altura) e piscina de borda infinita com vista panorâmica.

    Foto: Leonardo - Flickr
    Em Singapura, aconteceu o primeiro Grande Prêmio noturno de Fórmula 1, em 2008. A prova, vencida pelo espanhol Fernando Alonso, entrou no calendário da categoria naquele ano e segue até hoje, na no Circuito Urbano de Marina Bay.

    Foto: Shiny Things/Wikimedia Commons
    Inaugurado em 2010, o Marina Bay Sands é considerado um dos edifícios mais caros do mundo. Projetado pelo arquiteto isralense Moshe Safdie, sua construção custou 8 bilhões de dólares.

    Foto: - Lisa Larsen Pixabay
    A queima de fogos na Marina Bay na festa de fim de ano atrai turistas do mundo inteiro para Singapura. O evento acontece em frente ao empreendimento.

    Foto: Youtube Canal AFP Português
    Singapura tem quatro línguas reconhecidas como oficiais pelo governo: inglês, malaio, chinês e tâmil. Já a moeda corrente é o dólar de Singapura.

    Foto: Imagem de Jess Foami por Pixabay
    Em 2023, o Aeroporto Changi, em Singapura, com seu ambiente futurista, foi eleito o melhor do mundo no prestigioso ranking da consultoria britânica Skytrax.

    Foto: Wajahat Mahmood - Flickr
    O aeroporto possui quatro terminais, cada um deles com identidade própria, lojas, restaurantes e atrações como museu, spa e piscinas. Esses espaços são interligados por um sistema moderno de metrô.

    Foto: Divulgação
    Ao lado de outros cinco países, Singapura tem o passaporte mais valioso do mundo, com acesso a 194 destinos sem restrições.

     Foto: Singark/Wikimedia Commons
