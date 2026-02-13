Pequena igreja resiste entre arranha-céus no metro quadrado mais valorizado do Brasil
Erguida em apenas sete semanas com ajuda de fiéis e pedreiros locais, a igreja permanece firme no centro da cidade e é uma verdadeira contraposição entre passado e presente, o que desperta curiosidade e reverência entre moradores e visitantes. Abriga 40 pessoas sentadas e lotação máxima de 60.Foto: Divulgação/Capela da Paz/ND
Anteriormente ao levantamento de um novo edifício, a construtora Ciaplan se compromeu com a restauração da capela em 2012. E em forma de homenagem nomeou o prédio como Tour Chapelle.Foto:
A cidade localizada no litoral de Santa Catarina, aliás, está prestes a ganhar um muro subterrâneo de 6 quilômetros na Praia Central, seu coração turístico. O objetivo? Proteger a orla dos efeitos da maré alta e garantir mais segurança para moradores e turistas.Foto: reprodução/marimar hotel
Após o alargamento da faixa de areia em 2021, surgiram poças e erosões causadas pela maré alta. O muro, portanto, vai funcionar como contenção do avanço da água e barreira contra a erosão, a fim de preservar a nova estrutura da praia.Foto: REPRODUÇÃO/marsemfim
Feito de concreto armado com base de pedra, ele terá mais de 2 metros de profundidade. Fica totalmente enterrado, entre a restinga e o calçadão — invisível, mas essencial.Foto: Gemini IA
A obra integra o amplo projeto de reurbanização da orla, iniciado em novembro de 2023 e que inclui um novo calçadão, jardim à beira-mar com áreas de lazer, quiosques, iluminação e três espaço para exercícios, além do sistema de drenagem subterrâneo. O investimento total do projeto é de R$ 31 milhões.Foto: reprodução/prefeitura de balneário camboriu
A executação se dará em 24 trechos ao longo da orla. O primeiro, com 1,5 quilômetro de extensão, teve início em agosto de 2025 e se estende até o molhe da Barra Sul — um dos principais atrativos turísticos da cidade, conhecido por sua passarela para pedestres e mirantes com vista para o mar.Foto: reprodução/localconnect.com
A natureza também está no centro do projeto. A vegetação de restinga será preservada e ampliada. Licenças ambientais do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) garantem que tudo esteja em conformidade com as normas ambientais e de uso do solo da orla marítima.Foto: reprodução
A Avenida Atlântica margeia a orla de Balneário Camboriú e abriga alguns dos arranha-céus mais altos e sofisticados do país. Segundo o índice FipeZap, o município lidera o ranking do metro quadrado mais caro do Brasil.Foto: reprodução/tripadvisor
Desde o alargamento da faixa de areia para 70 metros em 2021, a maré alta tem formado poças que lembram piscinas naturais na orla. O fenômeno despertou curiosidade e levantou dúvidas sobre os impactos da obra. O prazo para o fim dos trabalhos não foi divulgado.Foto: Reprodução/Viajante Inveterado
Com a contenção da maré, a praia ficará mais segura e agradável. Menos poças, mais espaço para lazer e esportes. Balneário Camboriú está se preparando para os desafios climáticos do futuro. O muro é invisível, mas sua função será sentida por décadas.Foto: reprodução/guia viagens brasil
Por outro lado, haverá lei para regulamentar o uso da faixa de areia para esporte e eventos — em agosto de 2025, há mais de 300 quadras na Praia Central. Assim, a Fundação de Esportes da cidade pretende reduzir drasticamente: para 140.Foto: redrodução
Balneário Camboriú, aliás, não é só praia — é símbolo de urbanismo vertical e luxo à beira-mar. A construção do muro subterrâneo reflete esse perfil: uma solução moderna para proteger uma orla que é vitrine nacional de turismo, arquitetura e qualidade de vida.Foto: reprodução/tripadvisor
Com praias urbanas, vida noturna vibrante e infraestrutura de alto padrão, o turismo é a alma de Balneário. A cidade é 100% urbana, sem área rural, e atrai visitantes do mundo todo. Manter esse padrão, portanto, exige planejamento e ação constante.Foto: reprodução/blog.saluteimoveis
Balneário Camboriú investe em mobilidade, segurança e tecnologia urbana. A busca por ser referência, contudo, não se concentra apenas em lazer. O grande objetivo é de se tornar referência em qualidade de vida.Foto: FG Empreendimentos/Reprodução/ND
A cidade catarinense, aliás, convive a expectativa de receber, ainda, em 2025, um novo ponto turístico inspirado na Times Square de Nova York. Trata-se de um espaço gastronômico com arquitetura baseada no estilo da metrópole americana. O local se chamará “New York Food Lounge”.Foto: Divulgação/NY Food Lounge
Passeios temáticos, bares flutuantes e festas à beira-mar fazem da cidade um destino que nunca dorme. Balneário é referência em entretenimento para todas as idades.Foto: reprodução/tripadvisor
Em razão do metro quadrado mais caro do Brasil, Balneário Camboriú atrai investimentos imobiliários gigantes. Mas o crescimento acelerado exige soluções urbanas cada vez mais complexas, além das ambientais.Foto: Reprodução/Freepik/Imagem ilustrativa
Mergulho e vida marinha também são um convite a parte. O Batismo de Mergulho é oferecido para iniciantes, com instrutores credenciados. É possível avistar peixes, corais e tartarugas em áreas protegidas e acessíveis apenas por barco.Foto: reprodução/dicasdonossobrasil
O surfe nas praias selvagens também é uma marca de lá. As praias do Estaleirinho e dos Amores são procuradas por surfistas pela qualidade das ondas. Foi ali que os irmãos lendários Teco e Neco Padaratz começaram suas carreiras no esporte.Foto: reprodução/tripadvisor
Passeios de barco com vista ecológica, como, por exemplo, o tradicional Barco Pirata, percorrem a costa até a Ilha das Cabras e Praia de Laranjeiras. Além do teatro a bordo, o trajeto revela paisagens preservadas do litoral catarinense.Foto: reprodução/barcopirata
Balneário Camboriú, contudo, ainda depende fortemente dos períodos de alta temporada. Desse modo, feriados prolongados e clima instável afetam a ocupação hoteleira e o comércio local.Foto: reprodução/marambaia hotel
Apesar de ter mais de 49 mil empresas registradas, a cidade enfrenta escassez de profissionais em setores estratégicos. Um desafio para manter o ritmo de crescimentoFoto: reprodução/saluteimóveis
Com investimentos em mobilidade, sustentabilidade e tecnologia urbana, Balneário Camboríu quer continuar com o status de referência — não só em turismo, mas principalmente em qualidade de vida.Foto: Divulgação/Grupo Oceanic
