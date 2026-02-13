Surpreenda-se com vinhos fora da curva: eles não são feitos de uva
Esses vinhos, conhecidos como “vinhos de frutas” ou “vinhos alternativos”, oferecem opções diferenciadas, com as características das frutas utilizadas no processo de fermentação como destaques. Conheça, então, algumas opções que você possivelmente não conhecia.Foto: Rodrigo Abreu Unsplash
A cidra, por exemplo, é uma bebida muito apreciada, feita a partir da fermentação do suco de maçã, especialmente em regiões como a Normandia, na França, e diversas partes do Reino Unido.Foto: Eugenio Monesma/Youtube
Dependendo da variedade de maçã utilizada, a cidra pode variar de seca a doce. Frutas como a Granny Smith geram uma acidez refrescante, enquanto maçãs mais doces, como a Fuji, criam uma bebida mais suave.Foto: George Chernilevsky/Wikimedia Commons
Além disso, a cidra pode ser espumante, semelhante ao champanhe.Foto: Imagem de Guido Reimann por Pixabay
O vinho de pera, conhecido como perada, é uma variação da cidra, feita com peras fermentadas.Foto: imagem gerada por inteligência artificial
Embora menos comum, essa bebida apresenta um sabor delicado e pode ter notas florais sutis. Costuma ser mais suave que a cidra e uma boa opção para harmonizar com queijos ou sobremesas.Foto: imagem gerada por inteligência artificial
A escolha da pera é faz parte do processo, pois diferentes variedades podem resultar em perfis de sabor variados.Foto: Sridhar Rao/Wikimedia Commons
O hidromel é uma das bebidas alcoólicas mais antigas, elaborado a partir da fermentação de mel diluído em água.Foto: Reprodução do site gazetadopovo.com.br/bomgourmet/bebidas/hidromel-no-brasil-vira-tendencia
Essa bebida é tradicional em várias culturas, incluindo a europeia e a asiática. O sabor do hidromel pode variar muito, dependendo da quantidade de mel e dos ingredientes adicionais, como frutas ou especiarias.Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
Ele pode ser seco ou doce, com os hidroméis secos apresentando uma leveza que contrasta com a riqueza dos doces.Foto: Philip Mead/Wikimedia Commons
Já o vinho de amora é uma especialidade em algumas regiões da América do Norte.Foto: Divulgação
Produzido a partir da fermentação de amoras frescas, esse vinho é vibrante e frutado, ideal para climas quentes.Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Com uma acidez equilibrada, é refrescante e pode ser utilizado em coquetéis ou como acompanhamento de sobremesas.Foto: Gisele Souza
O vinho de cereja é apreciado em diversas partes da Europa, como Polônia e Eslovênia. Feito a partir de cerejas frescas, apresenta um sabor doce e rico, semelhante a compotas.Foto: Divulgação
É uma excelente opção para acompanhar pratos de carne, especialmente aves, e pode ser servido puro ou em coquetéis.Foto: MapeandoSabores/Youtube
O saquê, por sua vez, pode ser encarado como um vinho tradicional japonês feito da fermentação do arroz. O processo envolve transformar o amido do arroz em açúcar, que é então fermentado.Foto: Jornal O Globo/Youtube
O resultado é uma bebida suave, que pode variar de seco a doce, servida tanto fria quanto morna. O saquê é essencial na cultura japonesa, utilizado em diversas cerimônias e celebrações.Foto: Peach no Japão/Youtube
O vinho de jabuticaba é uma especialidade brasileira, produzido a partir da fermentação dessa fruta típica.Foto:
A bebida tem uma cor intensa e um sabor frutado, que remete a frutas vermelhas com toques de especiarias.Foto: ProntaPraFazerComDaniMartins/Youtube
Produzido a partir de groselhas, tanto vermelhas quanto pretas, o vinho de groselha é uma outra opção, apresentando sabor ácido e intenso.Foto: Divulgação
É frequentemente utilizado em coquetéis ou como acompanhamento para sobremesas.Foto: Imagem de María Mansilla por Pixabay
Existem inúmeros outros tipos de vinhos, como os de abacaxi, morango, caju, banana, beterraba, e até mesmo romã.Foto: Divulgação
Esses vinhos não apenas ampliam o universo da viticultura, mas também oferecem novas maneiras de saborear e apreciar tradições culturais de diferentes regiões.Foto: Scott Warman Unsplash
A diversidade desses vinhos enriquece a cena gastronômica e oferece opções emocionantes para os amantes de bebidas.Foto: wikimedia commons 8photo