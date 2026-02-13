Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Em busca do soro universal, homem aceita ser cobaia para centenas de picadas de cobras

RF
Redação Flipar
  • <p>Tim Friede, especialista em venenos, se deixou ser picado 856 vezes e chegou a quase morrer depois de ser mordido por duas cobras ao mesmo tempo.</p>

    Tim Friede, especialista em venenos, se deixou ser picado 856 vezes e chegou a quase morrer depois de ser mordido por duas cobras ao mesmo tempo.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>“Eu basicamente parei de respirar e [quase] morri. Não foi divertido. Eu tinha imunidade suficiente para uma picada, mas não para duas”, contou à National Geographic.</p>

    “Eu basicamente parei de respirar e [quase] morri. Não foi divertido. Eu tinha imunidade suficiente para uma picada, mas não para duas”, contou à National Geographic.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Friede já expôs seu corpo a venenos de algumas das cobras mais perigosas do mundo, como mambas-negras e najas, e registrou tudo em vídeos no YouTube.</p>

    Friede já expôs seu corpo a venenos de algumas das cobras mais perigosas do mundo, como mambas-negras e najas, e registrou tudo em vídeos no YouTube.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p> Seus anticorpos únicos chamaram a atenção do imunologista Jacob Glanville, da empresa Centivax. </p>

    Seus anticorpos únicos chamaram a atenção do imunologista Jacob Glanville, da empresa Centivax.

    Foto: Reprodução
  • <p>Usando amostras do sangue de Friede, cientistas criaram um antídoto experimental que, em testes com camundongos, neutralizou o veneno de 19 espécies de cobras altamente letais.</p>

    Usando amostras do sangue de Friede, cientistas criaram um antídoto experimental que, em testes com camundongos, neutralizou o veneno de 19 espécies de cobras altamente letais.

     Foto: Tim Vickers/Wikimedia commons
  • <p>O resultado foi algo inédito, pois soros tradicionais são específicos para cada espécie e geralmente feitos a partir de anticorpos de cavalos ou ovelhas.</p>

    O resultado foi algo inédito, pois soros tradicionais são específicos para cada espécie e geralmente feitos a partir de anticorpos de cavalos ou ovelhas.

     Foto: Barry Rogge/Wikimédia Commons
  • <p>Se aprovado, o soro derivado do sangue de Friede pode oferecer proteção mais ampla com menor risco de reações adversas.</p>

    Se aprovado, o soro derivado do sangue de Friede pode oferecer proteção mais ampla com menor risco de reações adversas.

     Foto: Reprodução
  • <p>A equipe de cientistas testou dois anticorpos retirados de Tim Friede em camundongos. </p>

    A equipe de cientistas testou dois anticorpos retirados de Tim Friede em camundongos.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • <p>O primeiro, chamado LNX-D09, protegeu contra o veneno de seis espécies de cobras e, quando combinado com o remédio varespladibe, funcionou contra mais três.</p>

    O primeiro, chamado LNX-D09, protegeu contra o veneno de seis espécies de cobras e, quando combinado com o remédio varespladibe, funcionou contra mais três.

     Foto: Divulgação Reptile Park
  • <p>O segundo anticorpo, chamado SNX-B03, ofereceu proteção parcial contra todas as espécies testadas, incluindo algumas das mais mortais do mundo.</p>

    O segundo anticorpo, chamado SNX-B03, ofereceu proteção parcial contra todas as espécies testadas, incluindo algumas das mais mortais do mundo.

     Foto: wikimedia commons Selbymay
  • <p>O objetivo do imunologista Jacob Glanville e da empresa Centivax é criar um antiveneno universal — um único tratamento eficaz contra qualquer picada de cobra, em qualquer lugar do mundo.</p>

    O objetivo do imunologista Jacob Glanville e da empresa Centivax é criar um antiveneno universal — um único tratamento eficaz contra qualquer picada de cobra, em qualquer lugar do mundo.

     Foto: Flickr - Matt
  • <p>Até agora, os testes focaram nos elapídeos (família que inclui najas e mambas), mas a equipe planeja expandir para os viperídeos (como cascavéis).</p>

    Até agora, os testes focaram nos elapídeos (família que inclui najas e mambas), mas a equipe planeja expandir para os viperídeos (como cascavéis).

     Foto: Renato Augusto Martins wikimedia commons
  • <p>Entre os próximos passos estão testes clínicos rigorosos em humanos e em cães picados por cobras na Austrália.</p>

    Entre os próximos passos estão testes clínicos rigorosos em humanos e em cães picados por cobras na Austrália.

     Foto: rabe/Pixabay
  • <p>Se aprovado, esse soro poderá simplificar o tratamento de picadas, especialmente em regiões remotas onde identificar a espécie de cobra é mais difícil.</p>

    Se aprovado, esse soro poderá simplificar o tratamento de picadas, especialmente em regiões remotas onde identificar a espécie de cobra é mais difícil.

     Foto: Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
  • <p>Considerando o nível de toxicidade do veneno, atualmente as três cobras mais venenosas do mundo são:</p>

    Considerando o nível de toxicidade do veneno, atualmente as três cobras mais venenosas do mundo são:

     Foto: Wikimedia Commons/Petr Hamerník
  • <p>Cobra-real (Sudeste Asiático e Índia): A Cobra-real tem um veneno capaz de causar necrose, visão turva, tontura e paralisia. A taxa de mortalidade pode chegar a 30%, mesmo com antídoto;</p>

    Cobra-real (Sudeste Asiático e Índia): A Cobra-real tem um veneno capaz de causar necrose, visão turva, tontura e paralisia. A taxa de mortalidade pode chegar a 30%, mesmo com antídoto;

     Foto: Wikimedia Commons/Rushenb
  • <p>Mamba-negra (África Subsaariana): Altamente agressiva quando ameaçada, a Mamba-negra é capaz de morder várias vezes seguidas. Seu veneno pode causar paralisia progressiva, convulsões e falência respiratória. Sem tratamento, a morte por vir de 7 a 15 horas;</p>

    Mamba-negra (África Subsaariana): Altamente agressiva quando ameaçada, a Mamba-negra é capaz de morder várias vezes seguidas. Seu veneno pode causar paralisia progressiva, convulsões e falência respiratória. Sem tratamento, a morte por vir de 7 a 15 horas;

     Foto: Panoramio/Hendrik van den Berg
  • <p>Taipan-do-interior (Austrália): Uma única picada pode conter veneno suficiente para matar até 100 homens adultos. Os efeitos incluem paralisia (em minutos), problemas de coagulação sanguínea e hemorragia interna.</p>

    Taipan-do-interior (Austrália): Uma única picada pode conter veneno suficiente para matar até 100 homens adultos. Os efeitos incluem paralisia (em minutos), problemas de coagulação sanguínea e hemorragia interna.

     Foto: Flickr - Mike Prince
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay