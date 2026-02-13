Avião ultrapassa pista e termina no mar após emergência na Somália
O avião ultrapassou os limites do aeródromo e foi parar na faixa litorânea próxima, ficando parcialmente na água. Imagens registraram uma das asas desprendida. Equipes de resgate atuaram rapidamente e retiraram todos os ocupantes sem ferimentos.Foto: reprodução de vídeo TV Globo
“O piloto conseguiu pousar o avião, mas ao tocar o solo, perdeu o controle e a aeronave saiu da pista e parou no mar. Felizmente, não há feridos”, afirmou a autoridade local. As circunstâncias serão apuradas.Foto: reprodução de vídeo TV Globo
Quando o assunto é pouso na água, o Rio Hudson, em Nova York, sempre vem à tona. Este rio, que agora é lugar de uma tragédia, faz parte da memória coletiva dos americanos por um ato de heroísmo que salvou vidas.Foto:
Foi em 15/1/2009, quando um avião precisou fazer pouso de emergência na água. O mundo acompanhou o resgate em Nova York. Um avião AirBus A320 pousou, às 15h31, em pleno rio Hudson. Relembre esta história.Foto: Greg L - wikimedia commons
O voo doméstico iria de Nova York para o Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas, na Carolina do Norte, com escala em Washington.Foto: Reprodução YouTube Aviões e Músicas
No comando estava o piloto Chesley Burnett Sullenberger III, às vésperas de celebrar seu 58º aniversário (em 23/1). Ex-piloto de caça, ela trabalhava em linhas aéreas civis desde 1980, quando deixou a Força Aérea dos Estados Unidos.Foto: Ingrid Taylar - wikimedia commons
O pouso de emergÃªncia foi feito porque o voo US Airways 1549 sofreu uma colisÃ£o com gansos canadenses, espÃ©cie comum na regiÃ£o. Eram 15h27 quando aves bateram no aviÃ£o e foram sugadas pelos motores, que perderam potÃªncia.Foto: Alan D. Wilson wikimedia commons
O primeiro aviso à torre de controle foi às 15h27, dois minutos após a decolagem. A tripulação reportava a colisão com as aves e pedia autorização para retorno ao aeroporto de La Guardia. Passageiros viram fogo nas turbinas.Foto: Reprodução do filme "Sully"
Controladores de voo indicaram uma pista disponível no La Guardia, mas Sullenberger disse que não conseguiria fazer a manobra. Ele ainda cogitou aterrissar em Nova Jersey, mas o avião tinha baixa altitude.Foto: S. Bollmann wikimedia commons
Noventa segundos antes do pouso, Sully anunciou que haveria impacto e as comissárias de bordo instruíram os passageiros. O avião aterrissou apenas seis minutos após a decolagem do La Guardia, às 15h31, quando seguia a 240 km/h.Foto: Reprodução TV Globo
A aterrissagem foi na altura de Manhattan. Os 150 passageiros e 5 tripulantes do avião parcialmente submerso foram evacuados pelas duas asas do avião e por escorregadores infláveis que foram ativados. Embarcações logo se aproximaram para o resgate.Foto: Izno /Falcorian wikimedia commons
Cinco pessoas sofreram lesões. Entre elas, a comissária Doreen Welsh, com cortes na perna. 78 pessoas tiveram ferimentos leves ou hipotermia, já que o frio era intenso. Ninguém morreu.Foto: Reprodução TV Globo
O avião foi retirado do rio dois dias depois. Sullenberger foi aclamado como herói pela população e pela mídia, mas enfrentou uma investigação minuciosa sobre o caso.Foto: Anthony Quintano wikimedia commons
Autoridades de aviação confrontavam a versão apresentada pelo comandante com suposições de outros motivos para o pouso emergencial.Foto: Spyropk wikimedia commons
Durante seis meses, Sully ficou afastado das atividades para as investigações. Mas sua versão sobre o choque com os pássaros foi comprovada. Penas de aves (foto) foram encontradas nos motores.Foto: Domínio público
Sully recebeu diversas condecorações. Até hoje, recebe prêmios e menções honrosas. Cada passageiro do avião recebeu uma carta de desculpas, uma compensação de US$ 5 mil e o reembolso da passagem aérea.Foto: Reprodução instagram @captsully
Sullenberger foi considerado pela Revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2010, se aposentou da atividade de piloto comercial. No ano seguinte, foi contratado pela CBS News como comentarista, especialista em aviação.Foto: reprodução instagram @captsully
Em 2016, foi lançado “Sully”, com Tom Hanks no papel do comandante. Dirigido por Clint Eastwood, o filme tem Aaron Eckhart na pele do co-piloto Jeff Skiles, e Laura Linney como Lorraine, esposa de Sully.Foto: Divulgação