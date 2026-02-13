Assine
overlay
Início Galeria
Animais

O veneno dessa serpente poderia matar 100 homens com uma única dose

RF
Redação Flipar
  • <p>A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico. </p>

    A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.

    Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
  • <p>Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.</p>

    Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.

     Foto: Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
  • <p>Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos. </p>

    Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.

    Foto: Aloaiza;Wikimédia Commons
  • <p>Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares. </p>

    Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares.

    Foto: Flickr reinaldo.aviles
  • <p>Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores. </p>

    Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.

    Foto: wikimedia commons Luis Correa
  • <p>Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca. </p>

    Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.

    Foto: commons wikimedia
  • <p>Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d’água como rios, lagos e pântanos.</p>

    Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d’água como rios, lagos e pântanos.

     Foto: Flickr Douglas P. R.
  • <p>Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local. </p>

    Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.

    Foto: Flickr Cezar Mario
  • <p>Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.</p>

    Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.

     Foto: Flickr Eduardo Santos
  • <p>As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável. </p>

    As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.

    Foto: Flickr Andre Lucato
  • <p>A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d’água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas. </p>

    A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d’água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.

    Foto: Flickr POSADA DE LOS ANDAKIES
  • <p>Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água. </p>

    Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.

    Foto: Flickr S.Savoy
  • <p>São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie. </p>

    São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.

    Foto: Flickr Antoine Baglan
  • <p>A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas. </p>

    A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.

    Foto: Flickr Eerika Schulz
  • <p>Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes. </p>

    Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.

    Foto: - Reprodução do Facebook
  • <p>Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca “original”.</p>

    Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca “original”.

     Foto: - Reprodução do Facebook
  • <p>Ã? encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceÃ§Ã£o dos Pampas, e tambÃ©m em outros paÃ­ses da AmÃ©rica do Sul. </p>

    Ã? encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceÃ§Ã£o dos Pampas, e tambÃ©m em outros paÃ­ses da AmÃ©rica do Sul.

    Foto: - ReproduÃ§Ã£o do Facebook
  • <p>A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.</p>

    A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.

     Foto: - Reprodução do Facebook
  • <p>As serpentes do gênero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, são serpentes semi-aquáticas venenosas pertencentes à família Elapidae.</p>

    As serpentes do gênero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, são serpentes semi-aquáticas venenosas pertencentes à família Elapidae.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.</p>

    Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos. </p>

    Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.

    Foto: Creative Commons
  • <p>Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes.</p>

    Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias. </p>

    Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.

    Foto: Creative Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay