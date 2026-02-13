Assine
“Vivendo” da fama: Atrações célebres que decepcionam os turistas

Redação Flipar
  • <p>A seguir, veja 8 lugares nos Estados Unidos que muitos viajantes aconselham evitar e os motivos por trás dessa fama negativa.</p>

     Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Pixabay
  • <p>Roswell, Novo México: O local ficou famoso por teorias de que uma nave alienígena teria caído lá em 1947, apesar da versão oficial afirmar que foi apenas um balão meteorológico.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Blurz
  • <p>A cidade adotou essa fama, investindo em atrações e lojas temáticas sobre extraterrestres. No entanto, muitos visitantes se decepcionam ao perceber que, além do apelo alienígena, Roswell tem muito pouco a oferecer.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Vasiliymeshko
  • <p>Times Square, Nova York: Conhecida por suas luzes vibrantes, multidões e anúncios incessantes, a Times Square atrai turistas curiosos, mas acaba sendo mais comum do que especial. </p>

    Foto: Chensiyuan/Wikimedia commons
  • <p>Isso porque o local é sempre lotado, barulhento e repleto de anúncios e lojas comuns, que podem ser encontrados em outros lugares da cidade. Apesar de ser uma experiência movimentada, a praça em si não oferece atrações realmente únicas.</p>

     Foto: Wallula/Pixabay
  • <p>Epcot (Walt Disney World), FlÃ³rida: Um dos parques da Disney World em Orlando Ã© considerado por muitos o mais decepcionante em comparaÃ§Ã£o aos outros. Suas principais atraÃ§Ãµes sÃ£o comidas, bebidas e alguns passeios pouco empolgantes.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Apesar de oferecer culinárias de diversos países, as opções são mais voltadas ao estilo da Disney do que autênticas. Outros parques como Magic Kingdom, Hollywood Studios e Animal Kingdom costumam ser escolhas bem mais recomendadas.</p>

     Foto: Chris Flynn/Pixabay
  • <p>Calçada da Fama de Hollywood: A Calçada da Fama de Hollywood é frequentemente supervalorizada pela internet e acaba decepcionando muitos visitantes que acham que vão ver mais do que apenas nomes no chão.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Além disso, o local costuma estar abarrotado de turistas, o que não só atrapalha o passeio como também atrai batedores de carteira, que se aproveitam do descuido dos visitantes.</p>

     Foto: Flickr - Ken Lund
  • <p>Letreiro de Hollywood, Los Angeles: O icônico letreiro é um símbolo mundialmente reconhecido, mas sua visita presencial costuma frustrar turistas. </p>

    Foto: Scott Catron/Wikimédia Commons
  • <p>Proibido de ser tocado e cercado por áreas restritas, só pode ser visto à distância — seja de algumas trilhas próximas ou de pontos de observação. Na prática, a experiência acaba não sendo muito diferente de olhar uma foto na internet.</p>

     Foto: Flickr Gordon Haws
  • <p>Moqui Cave (Caverna Moqui), Utah: É uma atração que desperta curiosidade online devido a supostas histórias indígenas e seu passado como bar clandestino na Lei Seca. </p>

    Foto: Flickr - respres
  • <p>Na realidade, o local — transformado nos anos 1950 em taverna e museu pelos Chamberlain — exagera ou distorce parte de seu legado para atrair visitantes.</p>

     Foto: Flickr - puuikibeach
  • <p>Hoje, a caverna funciona como um museu com algumas peças naturais e históricas, mas acaba sendo uma atração pequena e sem muito destaque.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Mramoeba
  • <p>A misteriosa torre viking de Rhode Island (Newport Tower): A atração é intrigante devido ao mistério em torno de sua origem, já que ninguém sabe quem a construiu ou como ela surgiu.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Beyond My Ken
  • <p>Sem uma história comprovada ou elementos interativos, a torre se resume a uma construção isolada e sem atrativos significativos. A falta de contexto histórico faz com que a visita seja desinteressante, especialmente quando comparada a outras atrações mais bem documentadas.</p>

     Foto: Swampyank at en.wikipedia
  • <p>Crateras da Lua, Idaho: Apesar de chamar atenção pelo nome, a atração costuma decepcionar visitantes que não são entusiastas de geologia. </p>

    Foto: Flickr - Matthew Dillon
  • <p>O local é, na maior parte, apenas uma paisagem árida e rochosa. Para o turista comum, o visual acaba sendo repetitivo e a empolgação não costuma durar muito tempo.</p>

     Foto: Flickr - Matthew Dillon
