Maravilha verde: Essa cidade brasileira já recebeu título de mais arborizada do mundo

Redação Flipar
  A conquista reflete décadas de políticas públicas eficazes, com plantios constantes e gestão profissional das áreas verdes .
As árvores plantadas ajudam a reduzir ilhas de calor, melhorar o ar e promover bem-estar aos cidadãos .

     Foto: Flávio André de Souza/Wikimédia Commons
  Campo Grande é hoje exemplo para outras capitais, ao mostrar que crescimento urbano pode caminhar junto à preservação ambiental .

     Foto: Flávio André de Souza/Wikimédia Commons
  Campo Grande também tem muito a oferecer aos visitantes
A cidade é rica em atrativos culturais, naturais e de lazer, ideal para quem busca qualidade de vida e variedade em passeios.

    Campo Grande também tem muito a oferecer aos visitantes
     Foto: Flávio André de Souza/Wikimédia Commons
  Seus pontos turísticos permitem um contato direto com a natureza urbana, história e cultura regional. Veja alguns muito relevantes.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Parque Florestal Antônio de Albuquerque – Espaço de 4,5 hectares com orquidário, biblioteca, teatro de arena e trilhas, perfeito para relaxar e aprender .
Ideal para famílias, o parque promove eventos ecológicos e atividades de bem-estar ao ar livre

    Parque Florestal Antônio de Albuquerque – Espaço de 4,5 hectares com orquidário, biblioteca, teatro de arena e trilhas, perfeito para relaxar e aprender .
     Foto: Flickr Ben Oliveira
  Parque das Nações Indígenas
– Um dos maiores parques urbanos do Brasil, oferece lagos, trilhas e áreas esportivas rodeadas por vegetação nativa. É palco de feiras, shows e contemplação, mesclando natureza e cultura regional indígena.

    Parque das Nações Indígenas
     Foto: Divulgação
  Horto Florestal – Centro de produção de mudas, o horto é pioneiro na arborização da cidade e abriga trilhas e jardins educativos. Perfeito para conhecer como se iniciaram as campanhas de plantio que hoje fazem parte do orgulho local.

     Foto: Divulgação
  Praça Ary Coelho – No coração da cidade, essa praça histórica reúne monumentos, bancos sob árvores centenárias e ambiente de convivência.
Um convite para pausa urbana em meio ao verde, com raízes que remontam à formação de Campo Grande.

    Praça Ary Coelho – No coração da cidade, essa praça histórica reúne monumentos, bancos sob árvores centenárias e ambiente de convivência.
     Foto: Divulgação
  Morada dos Baís – Área verde com pista de caminhada, lago artificial e playground, ótima para atividades em família ao ar livre.
Refúgio de calmaria, proporciona descanso em meio à vegetação e vida urbana.

    Morada dos Baís – Área verde com pista de caminhada, lago artificial e playground, ótima para atividades em família ao ar livre.
     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  Mirante da Morada dos Baís
– Ponto alto com vista panorâmica da cidade e das copas das árvores, ideal para apreciar o entardecer. Refúgio tranquilo com natureza, luz suave e cenário para fotos inesquecíveis.

    Mirante da Morada dos Baís
     Foto: Reprodução do Instgram @fabiocarvalho_88
  Museu da Imagem e do Som (MIS) – Espaço cultural localizado no Horto Florestal, dedicado a exposições artísticas, cinema e história local.
Combina natureza com cultura, tornando-se parada obrigatória para quem busca aprender mais sobre a cidade.

    Museu da Imagem e do Som (MIS) – Espaço cultural localizado no Horto Florestal, dedicado a exposições artísticas, cinema e história local.
     Foto: Reprodução do Google Maps
  Monumento Carro de Boi – Marco histórico da fundação de Campo Grande, cercado por jardins e árvore?formando cenário simbólico.
Ideal para fotos e reflexão sobre a origem dos primeiros colonizadores

    Monumento Carro de Boi – Marco histórico da fundação de Campo Grande, cercado por jardins e árvore?formando cenário simbólico.
     Foto: Rodrigo_Santos/Wikimédia Commons
  Memorial do Índio – Estátua emblemática no Parque das Nações Indígenas, homenageia a cultura Guarani e as raízes da região. Reflete respeito à presença indígena e é cercada por vegetação típica do cerrado.

     Foto: Rodrigo_Santos/Wikimédia Commons
  Relógio Central – Símbolo histórico da cidade, reposicionado em praça arborizada, é ponto de encontro tradicional dos campo-grandenses.
Rodeado por árvores frondosas, cria sombra e cenário nostálgico no centro urbano.

    Relógio Central – Símbolo histórico da cidade, reposicionado em praça arborizada, é ponto de encontro tradicional dos campo-grandenses.
     Foto: Divulgação
  Obelisco da Fundação – Erguido em homenagem aos fundadores, está em praça arborizada com árvores nativas do cerrado. Combina monumento histórico com ambiente verde, ideal para fotos e reflexões.

     Foto: Divulgação
  Catedral Nossa Senhora da Abadia – Imponente igreja cercada por jardins bem cuidados, oferece ambiente sereno para turismo religioso. Sua fachada neogótica contrasta com a leveza das árvores ao redor.

     Foto: Divulgação
  Feira Central – Ambiente vibrante com sombra natural de tipuanas e sibipirunas, propício para provar culinária e artesanato local. Mistura de cores, sabores e natureza no coração da cidade.

     Foto: Divulgação
  Avenida Afonso Pena – Principal via arborizada de Campo Grande, ladeada por inúmeras árvores que tornam o passeio agradável. Perfeita para uma caminhada ou bike entre o verde e o movimento urbano.

     Foto: Reprodução do Youtube Dela Drone Imagens Aéreas
  EcoParque Municipal – Valorizado pela recuperação de áreas degradadas, oferece trilhas em meio à fauna e flora do cerrado urbano. Espaço para contemplação, esporte e contato com biodiversidade local.

     Foto: Reprodução do Youtube
