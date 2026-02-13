Assine
Sexta-feira 13: origens da superstição e por que a data ainda assusta tanta gente

Redação Flipar
    Para muita gente, a sexta-feira 13 é associada ao azar, a imprevistos e a acontecimentos negativos. Há quem evite viagens, decisões importantes ou até sair de casa nesse dia.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A superstição envolve dois símbolos considerados negativos separadamente: a sexta-feira e o número 13. A combinação dos dois teria reforçado a fama de data amaldiçoada.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Na tradição cristã, a Última Ceia teria reunido 13 pessoas à mesa, incluindo Judas. Já a sexta-feira ficou marcada pela crucificação de Jesus, fortalecendo o simbolismo sombrio.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Outra teoria popular liga a fama da data à perseguição dos Cavaleiros Templários, iniciada em uma sexta-feira 13 de outubro de 1307. O episódio alimentou narrativas de tragédia e conspiração.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O medo irracional do número 13 tem até nome: triscaidecafobia. Quando relacionado especificamente à sexta-feira 13, o termo usado é parascavedecatriafobia.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Em muitos países ocidentais, prédios pulam o 13º andar e companhias aéreas evitam a fileira 13.
    Tambem pode haver mercados sem caixa número 13.

    Foto: Imagem gerada por i.a
    A crença impacta até o mercado financeiro, com relatos de queda em investimentos nessa data. Para os supersticiosos o dia acaba passando em branco, pois não querem arriscar.

     Foto: Rovena Rosa/ABr
    No Brasil, a data ganhou força com histórias populares, filmes de terror e lendas urbanas. Programações especiais na TV e no streaming costumam explorar o clima sombrio.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    A franquia de terror “Sexta-Feira 13” ajudou a consolidar o imaginário coletivo. O personagem Jason virou ícone cultural associado ao medo da data.

     Foto: Divulgação
    Friday the 13th ampliou o alcance global da superstição ao transformar a data em marca registrada do horror no cinema. O sucesso gerou continuações e consolidou o mito no entretenimento.

     Foto: Divulgação
    Curiosamente, nem todos veem azar na sexta-feira 13. Há quem considere o dia propício para sorte, apostas ou mudanças ousadas. Era o caso do ex-treinador brasileiro Zagallo, único tetracampeão mundial de futebol.

    Foto:
    Em algumas culturas, o número 13 já foi símbolo de transformação e renovação. Povos antigos relacionavam o número aos ciclos lunares, que são 13 ao longo do ano.

     Foto:
    Na Itália, por exemplo, o número tem conotação mais positiva, enquanto o azar costuma ser associado ao 17.Na Itália, por exemplo, o número tem conotação mais positiva, enquanto o azar costuma ser associado ao 17. Quando escrito em números romanos, XVII é um anagrama da palavra latina “VIXI”, que significa “eu vivi”. Para os romanos, isso sugeriria morte ou fim da vida.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Espanha e diversos países hispânicos popularizaram o ditado “En martes, ni te cases ni te embarques”. Isso mostra que a superstição varia conforme a tradição local.

     Foto: Draceane wikimedia commons
    Apesar da fama, não há evidência científica de que a sexta-feira 13 traga mais azar que outros dias. No fim, o mito persiste porque faz parte da cultura, do imaginário coletivo e do fascínio humano pelo desconhecido

     Foto: Imagem gerada por i.a
