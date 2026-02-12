Assine
Coreia do Sul tem projeto ousado para enfrentar o avanço do mar

Redação Flipar
  A experiência está sendo feita na em particular cidade de Busan, no sul no país, para uma população de mais de 10 mil pessoas.

    A experiência está sendo feita na em particular cidade de Busan, no sul no país, para uma população de mais de 10 mil pessoas.

     Foto: Marufish wikimedia commons
  Cada cidade será construída sobre enormes plataformas de concreto suspensas sobre a água. O desafio é fazer com que a estrutura fique flutuando enquanto todos os serviços necessário para uma cidade são acessíveis.

    Cada cidade será construída sobre enormes plataformas de concreto suspensas sobre a água. O desafio é fazer com que a estrutura fique flutuando enquanto todos os serviços necessário para uma cidade são acessíveis.

    Foto: Divulgação Oceanix
  O projeto na Coreia do Sul envolve o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, conhecido como ONU-Habitat, o estúdio de arquitetura BIG (Bjarke Ingels Group) e a empresa de tecnologia Oceanix, que projeta e constrói infraestruturas flutuantes, visando à urbanização sustentável.

    O projeto na Coreia do Sul envolve o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, conhecido como ONU-Habitat, o estúdio de arquitetura BIG (Bjarke Ingels Group) e a empresa de tecnologia Oceanix, que projeta e constrói infraestruturas flutuantes, visando à urbanização sustentável.

    Foto: Divulgação Oceanix
  O aumento do nível do mar é um dos efeitos mais alarmantes do aquecimento global e pode causar impactos significativos em regiões costeiras. E as cidades flutuantes são uma das saídas que estão sendo imaginadas para a proteção dos habitantes.

    O aumento do nível do mar é um dos efeitos mais alarmantes do aquecimento global e pode causar impactos significativos em regiões costeiras. E as cidades flutuantes são uma das saídas que estão sendo imaginadas para a proteção dos habitantes.

    Foto: Pete Linforth por Pixabay
  De acordo com especialistas, se o nível do mar subir 1,8 metro nos próximos 100 anos, cidades litorâneas inteiras ao redor do mundo podem ser inundadas.

    De acordo com especialistas, se o nível do mar subir 1,8 metro nos próximos 100 anos, cidades litorâneas inteiras ao redor do mundo podem ser inundadas.

     Foto: pexels
  Um estudo recente alerta que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em áreas costeiras poderiam ser afetadas por inundações em 2100.

    Um estudo recente alerta que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em áreas costeiras poderiam ser afetadas por inundações em 2100.

     Foto: Smart World pexels
  Mesmo que a temperatura suba no máximo 1,5°C, os níveis dos mares continuarão a crescer. Segundo um relatório da ONU sobre o clima, o aumento do nível do mar pode causar um "êxodo de proporções bíblicas", com a migração em massa de milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras.

    Mesmo que a temperatura suba no máximo 1,5°C, os níveis dos mares continuarão a crescer. Segundo um relatório da ONU sobre o clima, o aumento do nível do mar pode causar um “êxodo de proporções bíblicas”, com a migração em massa de milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras.

     Foto: Markus Spiske pexels
  Projeções feitas por pesquisadores foram exibidas no site "Climate Central" e são assustadoras. Em uma delas, por exemplo, é possível ver o Rio de Janeiro inundado caso a temperatura suba 4°C até o fim do século.

    Projeções feitas por pesquisadores foram exibidas no site “Climate Central” e são assustadoras. Em uma delas, por exemplo, é possível ver o Rio de Janeiro inundado caso a temperatura suba 4°C até o fim do século.

     Foto: Mario Roberto Duran Ortiz - wikimedia commons
  Em Bangladesh e Vietnã, metade da população poderia ser dizimada. China, Índia e Indonésia também passariam pelo mesmo problema.

    Em Bangladesh e Vietnã, metade da população poderia ser dizimada. China, Índia e Indonésia também passariam pelo mesmo problema.

     Foto: Shahriar Tonmoy pexels
  Áreas naturais, como parques, e regiões urbanas inteiras poderiam ser transformadas em lagos e pântanos.

    Áreas naturais, como parques, e regiões urbanas inteiras poderiam ser transformadas em lagos e pântanos.

     Foto: bobmann por Pixabay
  As consequências seriam devastadoras para as populações locais, incluindo perda de casas, empregos, migração em massa e aumento da pobreza.

    As consequências seriam devastadoras para as populações locais, incluindo perda de casas, empregos, migração em massa e aumento da pobreza.

     Foto: Kelly Pexels
  Além disso, o aumento do nível do mar pode causar erosão do solo e danos a ecossistemas costeiros, afetando a biodiversidade local e comprometendo a segurança alimentar de muitos lugares.

    Além disso, o aumento do nível do mar pode causar erosão do solo e danos a ecossistemas costeiros, afetando a biodiversidade local e comprometendo a segurança alimentar de muitos lugares.

     Foto: Bruna Finelli pexels
  Os especialistas ressaltam que é preciso adotar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global, a fim de evitar consequências ainda mais catastróficas no futuro.

    Os especialistas ressaltam que é preciso adotar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global, a fim de evitar consequências ainda mais catastróficas no futuro.

     Foto: Pixabay
  • <p>O derretimento das plataformas de gelo na AntÃ¡rtida e GroenlÃ¢ndia estÃ¡ hoje na taxa de 150 e 280 bilhÃµes de toneladas, respectivamente, e precisa de soluÃ§Ãµes imediatas para ser revertido.</p>

    O derretimento das plataformas de gelo na AntÃ¡rtida e GroenlÃ¢ndia estÃ¡ hoje na taxa de 150 e 280 bilhÃµes de toneladas, respectivamente, e precisa de soluÃ§Ãµes imediatas para ser revertido.

     Foto: Mario Hagen por Pixabay
  Um estudo do Centro IBS de Física Climática, na Coreia do Sul, aponta que as emissões de carbono devem ser zeradas até 2060. "Se falharmos em atingir a meta de emissões, as geleiras vão desintegrar e derreter em um ritmo acelerado", alerta Axel Timmermann, diretor do Centro IBS.

    Um estudo do Centro IBS de Física Climática, na Coreia do Sul, aponta que as emissões de carbono devem ser zeradas até 2060. “Se falharmos em atingir a meta de emissões, as geleiras vão desintegrar e derreter em um ritmo acelerado”, alerta Axel Timmermann, diretor do Centro IBS.

     Foto: Marcin Jozwiak pexels
  Ele destaca ainda que se nenhuma ação for tomada, o nível dos mares pode subir 100 centímetros nos próximos 130 anos.

    Ele destaca ainda que se nenhuma ação for tomada, o nível dos mares pode subir 100 centímetros nos próximos 130 anos.

     Foto: Splash of Rain/Pexels
  O Fórum Econômico Mundial aponta que Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Egito, Países Baixos, Austrália, Nova Zelândia e diversas ilhas do Oceano Pacífico estão entre os países que mais seriam afetados pelo aumento.

    O Fórum Econômico Mundial aponta que Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Egito, Países Baixos, Austrália, Nova Zelândia e diversas ilhas do Oceano Pacífico estão entre os países que mais seriam afetados pelo aumento.

    Foto: Symeon Ekizoglou/Pexels
  Para minimizar o problema, comunidades costeiras teriam de adotar medidas como a construção de barreiras de proteção, plantio de mangues para proteger a costa e realocação de casas e comércios para áreas distantes dos locais mais afetados, por exemplo.

    Para minimizar o problema, comunidades costeiras teriam de adotar medidas como a construção de barreiras de proteção, plantio de mangues para proteger a costa e realocação de casas e comércios para áreas distantes dos locais mais afetados, por exemplo.

     Foto: Daniel Barrientos pexels
  Outra medida possível seria o incentivo à mudança de práticas agrícolas e industriais que aumentem a poluição do ar e da água.

    Outra medida possível seria o incentivo à mudança de práticas agrícolas e industriais que aumentem a poluição do ar e da água.

    Foto: Shahadat Hossain pexels
  Na China, as cidade de Xangai e Tianjin correm sérios riscos de serem inundadas, como é possível ver nas projeções do "Climate Central"..

    Na China, as cidade de Xangai e Tianjin correm sérios riscos de serem inundadas, como é possível ver nas projeções do “Climate Central”..

     Foto: Reprodução Climate Central
  Na Índia, a cidade de Mumbai é particularmente vulnerável, com a ameaça de tempestades e inundações severas.

    Na Índia, a cidade de Mumbai é particularmente vulnerável, com a ameaça de tempestades e inundações severas.

     Foto: Reprodução Climate Central
  Os Países Baixos têm investido em tecnologias de proteção contra inundações, já que convivem com esse problema há séculos. No entanto, o aumento do nível do mar pode representar um desafio ainda maior no futuro.

    Os Países Baixos têm investido em tecnologias de proteção contra inundações, já que convivem com esse problema há séculos. No entanto, o aumento do nível do mar pode representar um desafio ainda maior no futuro.

     Foto: Shane Aldendorff pexels
