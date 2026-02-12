Assine
Empresa da Holanda cria ‘bairros flutuantes’; veja o objetivo

Redação Flipar
    Com o aumento do nível do mar, o país europeu vem impulsionando o desenvolvimento de comunidades flutuantes como uma solução de adaptação resiliente.

    Foto: Reprodução/YouTube
    O exemplo central Ã© Schoonschip, comunidade flutuante em AmsterdÃ£ que sofreu com uma forte tempestade em 2022.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Na ocasião, o local permaneceu estável ao subir e descer com a água, reforçando a sensação de segurança dos moradores.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    A busca por moradias desse tipo cresce em um país que é densamente povoado e com grande parte do território abaixo do nível do mar.

    Foto: Reprodução/YouTube
    Hoje, a Holanda Ã© pioneira e lÃ­der mundial neste conceito. Em Schoonschip, 30 casas flutuam com a Ã¡gua durante as tempestades, fixadas por pilares de aÃ§o, oferecendo seguranÃ§a aos moradores.

     Foto: Schoonschip, na Holanda - Divulgac?a?o/Waterstudio
    Essa demanda crescente tem feito as autoridades holandesas a atualizar leis e incentivar a expansão das moradias flutuantes.

    Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    Projetos holandeses, inclusive, passaram a influenciar iniciativas internacionais, desde países europeus até as Maldivas e a Polinésia Francesa.

    Foto: Flickr Stephan Debelle
    As casas flutuantes diferem das casas-barco por serem fixadas a postes de aço e conectadas às redes públicas de saneamento e eletricidade.

    Foto: Memorycatcher/Pixabay
    O escritório Waterstudio, fundado por Koen Olthuis em 2003, é dedicado exclusivamente a essas construções.

     Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    O fundador defende que essa tecnologia pode modificar o urbanismo tanto quanto o elevador transformou os arranha-céus.

     Foto: Reprodução/@koenolthuis
    Seu escritório projeta casas, escolas, escritórios e centros de saúde flutuantes.

    Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    Todos são baseados em sistemas que sobem e descem conforme o nível da água, apoiados em estacas profundas com amortecimento.

    Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    Outro exemplo é Roterdã, que tem 90% do seu território abaixo do nível do mar.

    Foto: Peter Hall/Unsplash
    A cidade abriga o maior edifício comercial flutuante do mundo e uma fazenda flutuante, incorporando esse modelo urbano à sua estratégia climática.

     Foto: Ravi/Pixabay
    Outros projetos ambiciosos estão surgindo, como uma proposta de ilhas flutuantes no Mar Báltico, da empresa Blue21, que poderia abrigar 50 mil pessoas.

     Foto: Divulgac?a?o/Blue21
    Nas Maldivas, está em construção um complexo flutuante para 20 mil moradores, com recifes artificiais e sistemas de refrigeração por água do mar.

     Foto: Reprodução/@koenolthuis
    Apesar dos benefícios, existem desafios como o balanço provocado por ventos, chuvas e tráfego de navios, além da necessidade de infraestrutura específica para energia e saneamento.

     Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    Mesmo assim, especialistas defendem que construções flutuantes poderiam amenizar desastres e salvar vidas.

    Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
    Com a previsÃ£o de que centenas de milhÃµes de pessoas poderÃ£o ser deslocadas pelo avanÃ§o do mar atÃ© o fim do sÃ©culo, ampliar e acelerar projetos flutuantes Ã© visto como essencial para garantir habitaÃ§Ã£o segura em Ã¡reas costeiras.

     Foto: Divulgac?a?o/Waterstudio
