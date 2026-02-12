Pra quem não viu: anel flutuante no céu da Tailândia era de verdade
-
A mancha foi registrada no dia 27 de outubro de 2023. Os moradores gravaram vídeos e fizeram imagens até a fumaça se dissipar. Até hoje se lembram desse fato curioso.Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
Chegou-se a especular que o anel fosse um enxame de insetos, mas a possibilidade foi descartada.Foto: Anel de Fumaça Preta - Reprodução/Facebook
-
Ajarn Jessada , professor do Departamento de Biologia da Universidade Chulalongkorn, em Bangkok, na Tailândia, afirmou na ocasião que o fenômeno ocorreu também em outros países.Foto: Reprodução de vídeo/Newsflare via Reuters
-
O pesquisador disse, de acordo com a Reuters, que o anel foi formado por uma explosão de uma estrutura esférica, mantendo sua forma enquanto subia no céu.Foto: Reprodução de vídeo/Newsflare via Reuters
-
-
‘A origem da fumaça pode ser de uma máquina ou combustível queimado. Ou de certos produtos químicos’, alertou Arjan.Foto: Reprodução/Instagram
-
O céu, sem dúvida, tem seus mistérios. Muitas pessoas costumam ficar intrigadas com aparições.Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
Em novembro de 2022, foi levantada a hipótese de extraterrestres estarem no Brasil.Foto: Nicole Geri Unsplash
-
-
Luzes misteriosas foram vistas no céu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pilotos de diversas companhias aéreas relataram o acontecido.Foto: Reprodução de vídeo / X
-
As imagens circularam na internet e logo alguns internautas relacionaram a ETs, que estariam em vias de fazer contato com os seres humanos.Foto: Reprodução de vídeo / X
-
Embora não haja uma explicação concreta sobre o que eram as luzes piscando no infinito, vidas extraterrestres foram descartadas neste caso.Foto: kjpargeter por freepik
-
-
Os cientistas suspeitam que o fenômeno tenha sido provocado por satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.Foto: Domínio Público
-
Os satélites foram lançados da base espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, nos EUA, em outubro de 2022. Os aparelhos têm a função de fornecer internet a áreas mais remotas e até de ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.Foto: Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons
-
As luzes em Porto Alegre podem ser reflexos do sol batendo em algum deles.Foto: Imagem de SpaceX-Imagery por Pixabay
-
-
O Rio Grande do Sul, inclusive, desperta a atenção da Nasa por conta do fenômeno conhecido como ‘anomalia magnética do Atlântico Sul’. Trata-se de uma falha no campo magnético que afeta dispositivos.Foto: TimBray wikimedia commons
-
Não é só no Brasil que luzes misteriosas causam alvoroço. Em fevereiro de 2023, um traçado brilhante foi visto de noite na Europa.Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
O motivo? Exatamente os satélites de Elon Musk. Cada ponto de luz era um satélite de comunicação da SpaceX.Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
-
Isso porque a empresa colocou mais 55 satélites em órbita da Terra, no dia 12 de fevereiro. Eles eram parte do projeto Starlink, buscando exatamente o mesmo objetivo dos aparelhos lançados em outubro de 2022.Foto: NASA Unsplash
-
Enquanto os satélites se dirigiam aos locais pré-programados, eles poderiam ser vistos facilmente no céu durante a noite.Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral (UNOOSA), havia na época 10.928 satélites na órbita da Terra.Foto: Imagem Freepik
-
-
Embora o céu proporcione surpresas, até agora há explicação para os fenômenos vistos em diversos cantos do mundo.Foto: reprodução x