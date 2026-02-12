Assine
Pra quem não viu: anel flutuante no céu da Tailândia era de verdade

RF
Redação Flipar
    A mancha foi registrada no dia 27 de outubro de 2023. Os moradores gravaram vídeos e fizeram imagens até a fumaça se dissipar. Até hoje se lembram desse fato curioso.

     Foto: Reprodução de vídeo BBC
    Chegou-se a especular que o anel fosse um enxame de insetos, mas a possibilidade foi descartada.

     Foto: Anel de Fumaça Preta - Reprodução/Facebook
    Ajarn Jessada , professor do Departamento de Biologia da Universidade Chulalongkorn, em Bangkok, na Tailândia, afirmou na ocasião que o fenômeno ocorreu também em outros países.

     Foto: Reprodução de vídeo/Newsflare via Reuters
    O pesquisador disse, de acordo com a Reuters, que o anel foi formado por uma explosão de uma estrutura esférica, mantendo sua forma enquanto subia no céu.

     Foto: Reprodução de vídeo/Newsflare via Reuters
    ‘A origem da fumaça pode ser de uma máquina ou combustível queimado. Ou de certos produtos químicos’, alertou Arjan.

     Foto: Reprodução/Instagram
    O céu, sem dúvida, tem seus mistérios. Muitas pessoas costumam ficar intrigadas com aparições.

    Foto: Reprodução de vídeo BBC
    Em novembro de 2022, foi levantada a hipótese de extraterrestres estarem no Brasil.

     Foto: Nicole Geri Unsplash
    Luzes misteriosas foram vistas no céu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pilotos de diversas companhias aéreas relataram o acontecido.

     Foto: Reprodução de vídeo / X
    As imagens circularam na internet e logo alguns internautas relacionaram a ETs, que estariam em vias de fazer contato com os seres humanos.

     Foto: Reprodução de vídeo / X
    Embora não haja uma explicação concreta sobre o que eram as luzes piscando no infinito, vidas extraterrestres foram descartadas neste caso.

     Foto: kjpargeter por freepik
    Os cientistas suspeitam que o fenômeno tenha sido provocado por satélites Starlink, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

     Foto: Domínio Público
    Os satélites foram lançados da base espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, nos EUA, em outubro de 2022. Os aparelhos têm a função de fornecer internet a áreas mais remotas e até de ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

     Foto: Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons
    As luzes em Porto Alegre podem ser reflexos do sol batendo em algum deles.

     Foto: Imagem de SpaceX-Imagery por Pixabay
    O Rio Grande do Sul, inclusive, desperta a atenção da Nasa por conta do fenômeno conhecido como ‘anomalia magnética do Atlântico Sul’. Trata-se de uma falha no campo magnético que afeta dispositivos.

     Foto: TimBray wikimedia commons
    Não é só no Brasil que luzes misteriosas causam alvoroço. Em fevereiro de 2023, um traçado brilhante foi visto de noite na Europa.

     Foto: Reprodução de vídeo BBC
    O motivo? Exatamente os satélites de Elon Musk. Cada ponto de luz era um satélite de comunicação da SpaceX.

    Foto: Reprodução de vídeo BBC
    Isso porque a empresa colocou mais 55 satélites em órbita da Terra, no dia 12 de fevereiro. Eles eram parte do projeto Starlink, buscando exatamente o mesmo objetivo dos aparelhos lançados em outubro de 2022.

     Foto: NASA Unsplash
    Enquanto os satélites se dirigiam aos locais pré-programados, eles poderiam ser vistos facilmente no céu durante a noite.

     Foto: Reprodução de vídeo BBC
    De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral (UNOOSA), havia na época 10.928 satélites na órbita da Terra.

    Foto: Imagem Freepik
    Embora o céu proporcione surpresas, até agora há explicação para os fenômenos vistos em diversos cantos do mundo.

     Foto: reprodução x
