Paraquedas que sustentam os próprios aviões atenuam impacto e salvam vidas
Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro).Foto: Crasnek wikimedia commons
Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos.Foto: Reprodução de vídeo
Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia.Foto: Reprodução de vídeo
O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo.Foto: Reprodução TV NSC
O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis.Foto: Divulgação
Massaranduba é conhecida como a “capital do arroz”, com várias propriedades rurais que cultivam o grão.Foto: Divulgação prefeitura de Massaranduba
Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências.Foto: Divulgação
Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha.Foto: Governo Federal Brasileiro / Rodrigo Lima - wikimedia commons
Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas.Foto: Reprodução de vídeo
O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata.Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros
Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido.Foto: Reprodução de vídeo
O município de Sabará fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, dos 302 km² de área, apenas 31 km² são em perímetro urbano. A vasta área sem povoamento facilitou o pouso forçado sem risco para moradores.Foto: Wladmiraaraujo wikimedia commons
Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos.Foto: Andreas por Pixabay