Paraquedas que sustentam os próprios aviões atenuam impacto e salvam vidas

  • <p>Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro). </p>

    Foto: Crasnek wikimedia commons
  • <p>Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo. </p>

    Foto: Reprodução TV NSC
  • <p>O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Massaranduba é conhecida como a “capital do arroz”, com várias propriedades rurais que cultivam o grão. </p>

    Foto: Divulgação prefeitura de Massaranduba
  • <p>Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha. </p>

    Foto: Governo Federal Brasileiro / Rodrigo Lima - wikimedia commons
  • <p>Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata.</p>

     Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros
  • <p>Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido. </p>

    Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>O município de Sabará fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, dos 302 km² de área, apenas 31 km² são em perímetro urbano. A vasta área sem povoamento facilitou o pouso forçado sem risco para moradores.</p>

     Foto: Wladmiraaraujo wikimedia commons
  • <p>Apenas modelos menores de aviÃµes podem ter paraquedas e existem condiÃ§Ãµes para que isso ocorra. O CAPS, da Cirrus, por exemplo, deve ser acionado a uma altitude mÃ­nima de 121 metros e a uma velocidade mÃ¡xima de 305 km/h. </p>

    Foto: DivulgaÃ§Ã£o BRS
  • <p>Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos. </p>

    Foto: Andreas por Pixabay
