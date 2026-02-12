Assine
Capital da Indonésia, Jacarta se torna a maior metrópole do mundo

    A região metropolitana da capital indonésia concentra hoje perto de 42 milhões de moradores, superando todas as demais.

     Foto: Imagem de Sigit Setiawan por Pixabay
    Logo atrás aparece Daca, em Bangladesh, cuja área urbana se aproxima dos 40 milhões de habitantes.

    Foto: Youtube Canal Tomas Navarro
    Tóquio, no Japão, que ocupava o primeiro lugar no ano 2000, agora figura na terceira posição, com cerca de 33 milhões de pessoas.

    Foto: Basile Morin/Wikimedia Commons
    Jacarta, localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a capital e maior cidade da Indonésia.

     Foto: Imagem de Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
    Durante o período colonial holandês, a região onde está a cidade foi renomeada para Batávia. Somente após a independência da Indonésia, em meados do século 20, passou a receber oficialmente o nome de Jacarta.

     Foto: Chongkian/Wikimédia Commons
    Atualmente, Jacarta não é apenas a capital política do país, mas também seu coração econômico e cultural.

    Foto: Baqotun0023/Wikimédia Commons
    A cidade abriga as principais instituições financeiras da Indonésia, a bolsa de valores, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, além de ser polo de serviços, comércio e indústria.

    Foto: Imagem de Abd Katon por Pixabay
    A diversidade cultural da cidade é marcante. Jacarta atrai pessoas de diferentes regiões do vasto arquipélago indonésio, resultando em um caldeirão de etnias, tradições, línguas e expressões culturais.

    Foto: Imagem de u_93mhw7pwvt por Pixabay
    A explosão demográfica e o rápido processo de urbanização trouxeram enormes desafios. Um dos mais graves é o fenômeno da subsidência. Em muitos pontos, o solo de Jacarta está afundando, principalmente devido à extração excessiva de água dos aquíferos subterrâneos.

    Foto: reprodução de vídeo Capital Financeiro
    Estimativas recentes apontam que partes significativas da cidade já se encontram abaixo do nível do mar, o que agrava o risco de inundações, especialmente em áreas costeiras e próximas aos rios.

     Foto: Imagem de Ford Brackin por Pixabay
    Além disso, a infraestrutura muitas vezes não acompanha o ritmo de crescimento. Problemas como trânsito caótico, poluição, saneamento precário em algumas regiões, distribuição desigual de renda e dificuldades habitacionais são comuns.

     Foto: Imagem de Laurentiu por Pixabay
    Jacarta tem um dos tráfegos mais congestionados do mundo, o que inspirou a criação do TransJakarta, um dos maiores sistemas de transporte rápido de ônibus do planeta.

     Foto: Om khonjin/Wikimédia Commons
    Entre os marcos históricos e culturais da cidade estão edifícios coloniais, museus, mesquitas e igrejas, que lembram suas várias fases históricas, desde os tempos antigos até a Indonésia contemporânea. Cerca de 85% dos habitantes da cidade são muçulmanos, majoritariamente sunitas. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo.

    Foto: musnahterinjak/Wikimédia Commons
    A fé se materializa na Grande Mesquita Istiqlal, uma das maiores mesquitas do Sudeste Asiático, construída para celebrar a independência. Ela fica em frente à Catedral de Jacarta, simbolizando a convivência religiosa da cidade.

     Foto: Reprodução do Flickr agus sudradjat
    Entre as atrações turísticas de Jacarta está a Cidade Velha, a antiga Batávia, com arquitetura colonial holandesa restaurada. Abriga o Museu de História de Jacarta, o Café Batavia e praças que costumam ficar cheias de artistas e ciclistas.

     Foto: Muhammadsyahid /Wikimédia Commons
    O Museu Nacional da Indonésia, chamado de “Elefante”, guarda coleções monumentais sobre arqueologia, etnografia e história indonésia.

     Foto: CEphoto/Wikimédia Commons
    Morar ou visitar Jacarta significa estar em um centro pulsante, onde se sente a energia de uma metrópole global, mas onde também se enfrentam os dilemas urbanos modernos.

     Foto: Daniel Berthold /Wikimédia Commons
