Biblioteca brasileira aparece na seleção das mais belas do mundo

  • <p>Seu acervo reúne milhares de títulos raros, incluindo primeiras edições de obras clássicas.</p>

     Foto: uwephilly wikimedia commons
  • <p>A biblioteca chama a atenção por sua arquitetura neomanuelina, marcada por vitrais, arcos trabalhados e detalhes minuciosos que remetem à herança portuguesa. Considerada um dos interiores mais belos do planeta, tornou-se ponto turístico </p>

    Foto: Donatas Dabravolskas wikimedia commons
  • <p>Veja agora as outras que foram mencionadas na lista das 10 mais belas do mundo. Não há colocação de ranking, mas, sim, uma referência a todas como incrivelmente bonitas e especiais.</p>

     Foto: Marie-Lan Nguyen wikimedia commons
    Foto: Jastrow wikimedia commons
  • <p>É marco da inovação arquitetônica e da cultura pública parisiense, com vasta coleção acadêmica que serve pesquisadores e estudantes universitários .</p>

     Foto: Marie-Lan Nguyen wikimedia commons
  • <p>Biblioteca do Trinity College, Dublin, Irlanda – localizada na Universidade de Dublin, inaugurada em 1712 como parte do Trinity College, encanta pela Long Room com altas estantes de madeira, bustos em mármore e a rara harpa — cenário icônico — valorizando sua imponência e aura histórica.</p>

     Foto: Patrick Theiner wikimedia commons
  • <p>Possui o ilustre Book of Kells, manuscrito iluminado do século IX, além de um acervo com mais de quatro milhões de volumes, servindo como centro acadêmico essencial e atração turística imperdível .</p>

     Foto: Diliff wikimedia commons
  • <p>State Library of South Australia, Adelaide, Austrália – inaugurada enm meados do século XIX, situa-se no coração de Adelaide e impressiona por sua fachada neoclássica e espaços amplos que evocam imponência tradicional.</p>

     Foto: Pangalau - wikimedia commons
  • <p>Seu acervo reúne coleções históricas e regionais fundamentais, servindo de referência para pesquisa e memória cultural sul-australiana .</p>

     Foto: jonwestra wikimedia commons
  • <p>Abbey Library of St. Gallen, St. Gallen, Suíça – patrimônio construído no século XVIII, na Abadia beneditina, destaca-se pelo interior ornamentado em madeira brilhante, afrescos barrocos e atmosfera espiritual que transporta à Idade Média.</p>

     Foto: Roy Egloff wikimedia commons
  • <p>A biblioteca guarda manuscritos medievais raros, sendo um centro de estudo e preservação do saber monástico europeu .</p>

     Foto: Stiftsbibliothek St. Gallen wikimedia commons
  • <p>Duke Humphrey’s Library – Universidade de Oxford, Reino Unido – parte mais antiga da Bodleian Library, remonta ao século XV, com estantes de carvalho centenárias e painéis de teto pintados que conferem aura de scriptorium medieval.</p>

     Foto: Diliff wikimedia commons
  • <p>Seu acervo abriga raridades bibliográficas e manuscritos valiosos, consolidando-se como espaço sagrado da pesquisa acadêmica britânica .</p>

     Foto: purplecactus123 wikimedia commons
  • <p>Biblioteca da Abadia de Admont, Admont, Áustria – erguida no século XVIII, exemplar máximo do barroco tardio, exibe cúpulas ricamente decoradas por afrescos, esculturas douradas e ambientação que impressiona pela elegância artística. </p>

    Foto: Jorge Royan wikimedia commons
  • <p>Considerada maior biblioteca de mosteiro do mundo, preserva mais de 60.000 volumes, sendo ponto de convergência cultural e turístico no espaço monástico .</p>

     Foto: Marco Almbauer wikimedia commons
  • <p>Cuypers Library, Rijksmuseum, Amsterdã, Países Baixos – inaugurada no final do século XIX, localizada dentro do icônico Rijksmuseum, encanta com arquitetura neogótica, colunas, vitrais e ambiente contemplativo que remete ao romantismo artístico.</p>

     Foto: Michael D Beckwith wikimedia commons
  • <p>A Cuypers Library, abriga extensa coleção de história da arte, essencial para pesquisa museológica e amantes da arte holandesa .</p>

     Foto: Txllxt TxllxT wikimedia commons
  • <p>State Library Victoria, Melbourne, Austrália – fundada em 1854, ocupa um quarteirão inteiro em Melbourne com edifício neoclássico, pórtico majestoso e colunatas que evocam grandiosidade institucional.</p>

     Foto: Brian Jenkins wikimedia commons
  • <p>A Sala de Leitura La Trobe, octogonal e de seis andares, comporta centenas de leitores e milhares de volumes,; é marco da educação pública e intelectualidade austríaca .</p>

     Foto: Geraldine Lewa wikimedia commons
  • <p>Wiblingen Abbey Library, Ulm, Alemanha – parte de um mosteiro barroco, sua sala de leitura exibe colunas elegantes, balaustres e mármore colorido, além de douramentos que conferem atmosfera palaciana.</p>

     Foto: Carsten Steger wikimedia commons
     Foto: Zairon wikimedia commons
